Nach Arena-Konkurs – Let’s Go Fitness übernimmt im Wankdorf Gute Neuigkeiten für die bisherige Kundschaft des Arena-Fitnesscenters im Wankdorf: Der grösste nationale Anbieter übernimmt die Lokalität – und die alten Abos. Christoph Hämmann

Das Arena-Gym im Wankdorf gibt es nicht mehr. Neu wird der Fitnessclub unter der Marke Let’s Go Fitness betrieben, das Personal dürfte zu einem grossen Teil das gleiche sein. Foto: Beat Mathys

Ausgepowert. Was für Besucher eines Fitnesscenters am Ende des Trainings gilt, trifft auch auf den ehemals grössten Berner Anbieter zu. Statt sich auf die Wiedereröffnung nach dem Corona-Lockdown vorzubereiten, musste das Arena-Gym im Wankdorfstadion vor einer Woche sein Ende kommunizieren. In der Folge gelangten verschiedene Arena-Kundinnen und -Kunden an diese Zeitung und beklagten, dass bis zuletzt Rechnungen verschickt worden seien – und sie nun auf einem wertlosen Abonnement sässen.