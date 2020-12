Leissigen: Wahlen und Abstimmungen – Letizia Müller glanzvoll gewählt Die bisherige Gemeinderätin setzt sich in der Kampfwahl um das Gemeindepräsidium gegen Amtsinhaberin Erika Jost in aller Deutlichkeit durch. Und: Die Stimmbürger weisen das Budget 2021 zurück. Christoph Buchs UPDATE FOLGT

Letizia Müller ist neue Gemeindepräsidentin von Leissigen. Foto: PD

Leissigen hat eine neue Gemeindepräsidentin. Die 38-jährige Letizia Müller erhielt das Vertrauen von 316 Stimmbürgerinnen und Stimmbürgern. Auf Amtsinhaberin Erika Jost entfielen 104 Stimmen.

Letizia Müller hatte erst im Juni 2019 im Gemeinderat Einsitz genommen – sie stellte sich an der gleichen Gemeindeversammlung zur Verfügung, an der auch Erika Jost still als Gemeindepräsidentin gewählt wurde. Müller ist Mitglied der IG Leissigen Futura, die mit Markus Steuri zudem einen weiteren amtierenden Gemeinderat stellt. Ausserdem portierte die IG mit Marcel Schilt, Michael Steiner und Gerhard Bühler drei neue Kandidaten für den Gemeinderat. Sie alle wurden gewählt – Schilt gar mit dem besten Ergebnis aller Kandidaten. Die bisherigen Rachel Arkin und Andreas Lerf hingegen verpassen die Wiederwahl. Wieviele Stimmen sie erreichten, war der schriftlichen Pressemitteilung der Gemeinde Leissigen nicht zu entnehmen; auf der Verwaltung war am Sonntag Nachmittag niemand erreichbar.

Neben der Gemeinderatswahl wurde auch über drei Vorlagen abgestimmt. Einen Paukenschlag setzten die Stimmbürger beim Budget 2021. Dieses wurde mit 220 Nein- gegenüber 217 Ja-Stimmen abgelehnt. Ein weiterer Erfolg also für die IG Futura Leissigen, die im Vorfeld empfohlen hatte, das Budget zurückzuweisen. Knapp angenommen mit 218 Ja- gegenüber 210 Nein-Stimmen wurde die Teilrevision des Personalreglements. Unbestritten war die Jahresrechnung 2019 mit 403 Ja- gegenüber 36 Nein-Stimmen.