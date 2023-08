Leserreise – Silvesterkonzert in Dresden Die Elbmetropole begeistert mit ihren historischen Barockbauten. Höhepunkt der Reise ist der Besuch des Silvesterkonzerts in der Semperoper mit Igor Levit am Klavier und Franz Welser-Möst am Dirigentenpult.

Geniessen Sie den musikalischen Jahreswechsel!

Reisedatum

29. Dezember 2023 bis 2. Januar 2024

Reiseprogramm

1. Tag: Mittags Flug mit Swiss nach Dresden (Abflug ca. 12.30 Uhr). Transfer und Check-in im zentral gelegenen 4-Stern-Hotel Maritim Dresden. Es bleibt Zeit für einen ersten Bummel durch die Altstadt. Gemeinsames Abendessen im Hotel.

2. Tag: Morgens geführter Altstadtrundgang durch das «deutsche Florenz» an der Elbe. Bestaunen Sie die barocke Baukunst in einem der schönsten historischen Altstadt-Ensembles. Anschliessend Orgelandacht und Führung in der Frauenkirche, die originalgetreu wieder aufgebaut wurde und seit 2005 wieder geöffnet ist. Rest des Tages zur freien Verfügung. Frühes Abendessen und Besuch des Silvesterkonzerts in der weltbekannten Semperoper. Erleben Sie die Staatskapelle Dresden unter der Leitung von Franz Welser-Möst. Am Klavier spielt Igor Levit.

3. Tag: Sie starten den letzten Tag im Jahr mit einem exklusiven Matineekonzert im Wallpavillon beim Dresdner Zwinger inklusive Sektempfang. Danach Freizeit z.B. zum ausgiebigen Besuch des Striezelmarkts, dem ältesten Weihnachtsmarkt Deutschlands. Den Jahreswechsel feiern Sie im Hotel bei einem mehrgängigen Silvestermenü mit Live-Musik und Tanz.

4. Tag: Geniessen Sie den freien Morgen. Am Nachmittag Eintritt ins Residenzschloss und Führung durch das Neue Grüne Gewölbe, der barocken Schatzkammer Dresdens. Faszinierende Objekte aus Gold, Silber, Edelsteinen, Kokosnüssen und sogar Strausseneiern erstrahlen in unzähligen Vitrinen. Am Abend gemeinsames Abschiedsessen im Hotel.

5. Tag: Am frühen Morgen Transfer zum Flughafen Dresden und Rückflug mit Swiss in die Schweiz (Ankunft ca. 11.00 Uhr). Individuelle Heimreise.

Anreise per Zug auf Anfrage möglich

Preis pro Person

Fr. 3 750.– im Doppelzimmer

Fr. 200.– Zuschlag Zimmer zur Alleinbenützung

Begrenzte Teilnehmerzahl

Mind. 18, max. 24 Personen

Leistungen

Flug mit Swiss Zürich–Dresden und zurück in Economy-Klasse inkl. Taxen

4x Übernachtung inkl. Frühstück im 4-Stern-Hotel Maritim Dresden

2x Abendessen am 1. und 4. Tag inkl. Getränkepauschale

1x Abendessen im Restaurant am 2. Tag

Karte sehr gute Kategorie für Konzert in der Semperoper am 2. Tag

Reservierte Plätze für die Orgelandacht am 2. Tag

Exklusives Matineekonzert im Wallpavillion des Dresdner Zwingers mit Sektempfang am 3. Tag

1x Silvesterfeier am 3. Tag mit Aperitif, Silvestermenü und Getränkepauschale

Besichtigungen, Transfers und Eintritte gemäss Programm

Qualifizierte deutsch sprechende lokale Reiseleitung

Atlas Reisebegleitung ab/bis Zürich

Organisation und Buchung

Die Teilnehmenden schliessen ihren Vertrag direkt mit Atlas Reisen. Es gelten die AGB der Atlas Reisen/Media Touristik AG. Mitglied des Reisegarantiefonds.

Diese Reise kann CO2-kompensiert werden.

Buchung und weitere Informationen

Atlas Reisen

Birmensdorferstrasse 55

Postfach

8036 Zürich

Tel. 044 259 80 08

gruppen@atlas-reisen.ch