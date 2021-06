Leserkommentare – «Die Mehrheit ist dafür, dass Dörfer wie Kandersteg verschwinden» Wegen des Klimawandels drohen in Kandersteg Felsstürze. Zum CO₂-Gesetz hat das Dorf trotzdem deutlich Nein gesagt. Das sagen unsere Leserinnen und Leser. Dominik Galliker

Der Kandersteger Gemeinderatspräsident René F. Maeder bei den Schutzbauten. Foto: Raphael Moser

20 Millionen Kubikmeter Geröll und Fels sind rund um den Spitzen Stein oberhalb von Kandersteg in Bewegung – Grund dafür dürfte der Klimawandel sein. Felsstürze sind jederzeit möglich. Das Dorf bereitet sich auf solche Ereignisse vor – doch das «Wie» gibt zu reden. Gemeindepräsident René F. Maeder fragt sich, ob die Schutzbauten – «ein krasser Eingriff in die Natur» – wirklich verhältnismässig seien. Bauunternehmer Fritz Rösti kritisiert die Einschränkungen für Neubauten und Renovationen: «Man kann doch nicht einfach ein ganzes Dorf stilllegen.»

Das sagen unsere Leserinnen und Leser zur Situation in Kandersteg:

Ich kann die Sorgen verstehen, aber nicht die Überraschung. Kandersteg steht auf dem Schutt mehrerer grosser Bergstürze, die in den letzten 11'000 Jahren heruntergekommen sind. Dass die Gegend um den Spitzen Stein in Bewegung ist, sieht man mit blossem Auge. Schon 1988 wurde uns gelehrt, dass dieser kriechende Schutthaufen nur noch durch den Permafrost zusammengehalten wird. Das Nein zum CO 2 -Gesetz hat gezeigt, dass eine Mehrheit der Abstimmenden dafür ist, dass der Permafrost weiter auftaut, in den ganzen Alpen viele Murgänge und Bergstürze herunterkommen und unter anderem Kandersteg von der Landkarte verschwinden wird. Die Bevölkerung von Kandersteg stimmte selber deutlich gegen das CO 2 -Gesetz. Onlinekommentar (gekürzt) von Peter Stutz

Die Kosten für die Verbauungen werden kaum aus der Gemeindekasse geflossen sein, eher vom Kanton oder Bund. Die Kosten des Klimawandels werden noch steigen, und die Einschränkungen werden noch grösser werden. Die Frage ist halt einfach, wer dafür aufkommen wird. Eigentlich hätte das CO₂-Gesetz auf dem Land und in den Bergen mit 90 Prozent angenommen werden müssen. Doch die Weitsicht fehlt. Wenn es mal so weit ist, werden alle die hohle Hand machen und nach Entschädigung schreien. Bezahlen dürfen es dann die «strukturstarken Gebiete». Onlinekommentar von Asa Berg

Man kann wegen der Steine da oben nicht das ganze Dorf stilllegen. Der Staat muss die Menschen und die Wirtschaft schützen. Dafür kann man da oben genügend Freiraum für das Absturzmaterial schaffen und Dämme bauen. Die Hotels im Dorf müssen renoviert werden. Das gibt Arbeit und Einkommen. Onlinekommentar von Jakob Böhnli

Was stellen sich diese Bauunternehmer und Dorfkönige denn genau vor? Sie wollen keine Schutzmassnahmen und keine Baubeschränkungen. Aber was passiert, wenn der Berg kommt? Wenn ihre Häuser zerstört sind, oder es sogar Tote gibt? Dann sollen wieder die Versicherungen und der Staat Entschädigungen leisten, Wiederaufbau finanzieren. Diese Föifer-und-Weggli-Mentalität geht mir auf die Nerven. Onlinekommentar von Andrea Steinmann

Massive Schutzbauten: Sollte ein Murgang niedergehen, soll sich hier der Schutt ablagern. Foto: Raphael Moser

Je länger, je mehr schmilzt der Permafrost wegen der Klimaerwärmung. Wir werden uns damit abfinden müssen, Ortschaften und gar ganze Täler aufgeben zu müssen. Man kann mit sehr viel Geld versuchen, solche Bergstürze aufzuhalten, aber irgendwann kann man noch so viele Baumassnahmen ergreifen und noch so viel Geld reinbuttern, die Hänge kommen runter. Onlinekommentar von Herbert Berger

Der Gemeindepräsident hinterfragt Einschränkungen, die «auf Annahmen und Prognosen beruhen». Nur: Aussagen über die Zukunft beruhen immer auf Annahmen und Prognosen – egal ob sich dies auf die Zahl der Hotelübernachtungen, auf die Gemeindefinanzen oder eben auf Naturgefahren bezieht. Sicher ist allerdings: Je weiter sich der Mensch den Gefahrenquellen nähert, desto höher wird die Gefährdung. Die Gefahrenzonenplanung sagt: «Bis hierher und nicht weiter.» Wer trotzdem weiter will, soll das Risiko nicht mehr auf die Allgemeinheit abschieben dürfen. Onlinekommentar von Hermann Klöti

