Fortsetzungsroman – Lesen Sie die neuste Folge von «Kaukasische Sinfonie» Werner Ryser erzählt die Geschichte von Simon, dem Emmentaler Auswanderer, der seinen Traum, in Grusinien Grossbauer zu werden, verwirklicht hat. Werner Ryser

Folge 91

Aber Jakob beharrte ­darauf, dass die Zeit jetzt reif sei, seine Sinfonie zu vollenden. Jetzt – und nicht erst in ein paar Monaten.

Am nächsten Morgen ritt er westwärts. Hannes hatte ihm Heimdall gegeben, seinen Kabardinerhengst. Seit den Tagen des Barons wurden die Reitpferde auf Eben-Ezer nach nordischen Göttern und Helden benannt. ­Sophie hatte darauf bestanden, den Brauch fortzuführen. Sie war es, die für die Tiere passende ­Namen aussuchte.

Heimdall, hatte sie Jakob auf dessen Frage ­erklärt, bewache den Regenbogen, der als Brücke von der Erde nach Walhalla führe. Er hatte ­gelacht: «Dann soll mich das Tier zum Wohnsitz der Götter tragen.»

Ein herbstliches Licht lag über der Steppe mit ihren langgezogenen, sanften Hügeln. In den Senken mäanderten Bäche, die im November nur noch wenig Wasser führten. Auf den Weiden grasten Kuhherden. Hirten auf ungesattelten Pferden hoben grüssend die langen Peitschen. Jakobs Ziel war Poka, ein kleines Fischerdorf am Südende des ­Paravanisees. Um dahin zu gelangen, musste er einen Pass überqueren.

Es war kühl. Jakob war froh um den Nabadi aus Lammfell, den ihm Hannes mitgegeben hatte. Ausserdem hatte der Bruder darauf bestanden, dass er nicht unbewaffnet in die Berge reite. «Es wäre nicht das erste Mal, dass ein Reisender von Tataren überfallen wird», sagte er, als er ihm ein Gewehr ins Futteral beim Sattel schob. «Ich hoffe, du kannst noch damit umgehen.» Sie lachten. In ihrer Jugend hatte der Vater mit ihnen regelmässig Schiessübungen gemacht. Zum Ärger der beiden älteren Brüder war Jakob, der ja nur während der Sommermonate dabei sein konnte, stets der Beste gewesen.

Nach zwei Stunden erreichte er den Fuss des Gebirges. Jakob schaute zurück. Von einem Hirtenfeuer stieg weisser Rauch in den Himmel. Als der Weg steiler wurde, sass er ab und führte das Pferd am Zügel Richtung Passhöhe. Er folgte den Spuren des Viehs, das vor wenigen Wochen von den Hochalmen hinunter in die Steppe getrieben worden war. Linker Hand der fast dreitausend Meter hohe Agrikari.

Er kam an einer Schonung vorbei. Die jungen Tannen waren mit einem Zaun vor Wildschäden und Weidevieh geschützt. Knapp zwei Werst rechts vom Pfad sah er ein Tatarendorf – ein halbes Dutzend Erdhütten.

Inzwischen näherte sich die Sonne ihrem Zenit. In einer knappen Stunde würde er die Passhöhe erreichen, wo er Mittagsrast halten wollte. Er kam an einer Schafherde vorbei. Die Tiere wurden von einem Tataren gehütet, dessen weisser Bart die halbe Brust bedeckte. Über seinem Beschmet trug er eine zerschlissene Tscherkesska, die an der Taille von einem Strick zusammengehalten wurde. Eine Papacha aus schwarzem Lammfell schützte ihn vor der Witterung. Die Füsse steckten in engen, mit Bändern umwickelten Lederstiefeln. Der Alte stützte sich auf seinen langen Hirtenstab und beobachtete vier Raubvögel, die mit weit ausgestellten Flügeln um den Gipfel des Agrikari kreisten.

Jakob folgte seinem Blick. Es waren Bartgeier. Er erkannte sie an ihren grossen, grauen und spitz zulaufenden Schwingen und dem hellen rötlichbraunen Körper. Auf der Suche nach Kadavern glitten sie, getragen von Aufwinden, anstrengungslos den steilen Hängen entlang.

Jakob blieb stehen und wischte sich den Schweiss von der Stirn. Er streichelte die Nüstern seines Kabardiners. Der Hirte kam näher. Das Brandzeichen auf der linken Hinterhand des Pferdes, ein doppeltes E, schien ihn zu interessieren. Er zeigte mit dem Finger darauf und schaute den Fremden fragend an.

«Eben-Ezer», sagte Jakob. «Ich komme von Eben-Ezer», fügte er auf Russisch hinzu.

«Eben-Ezer», wiederholte der Alte. Sein Gesicht blieb unbewegt. Er wandte sich ab und kehrte zu seiner Herde zurück.

Jakob ging weiter. Als er sich einige hundert Meter entfernt hatte, erfüllte ein langer, klagender Ton die Landschaft. Er schwoll an, wurde leiser und wieder lauter. Er schaute zurück und sah, dass der Tatar in ein Widderhorn blies, ein Schofar, wie die Juden es nannten. Wollte man dem Alten Testament Glauben schenken, hatten sieben Schofaren die Mauern von Jericho zum Einsturz gebracht. Jakob hatte keine Ahnung, was der Muslim mit den durchdringenden Tönen zum Ausdruck bringen wollte. Ein Signal für die Schafe war es nicht, denn die Tiere grasten ruhig weiter. Wollte er seinen Dorfgenossen, die unten in der Erdhüttensiedlung lebten, etwas mitteilen? Und falls ja, was? Betraf es ihn?

Er verdrängte den unangenehmen Gedanken und summte stattdessen den zweiten Satz seiner Kaukasischen Sinfonie, Die Auswanderer. Er hatte ihn ursprünglich als Sonate für Violine und Klavier geschrieben, als er mit Marie donauabwärts zum Schwarzen Meer gefahren war.

Der Pass, den Jakob um die Mittagszeit erreichte, lag auf einer weiten Hochebene. Ein mit Moosflechten bewachsenes Steinkreuz, das schief in die Erde gerammt war, markierte den Übergang. Linker Hand lag eine primitive Hütte: nicht mehr als vier Wände aus aufeinandergeschichteten Steinen, ein Dach und eine Türe. Sie war wohl von Hirten, die hier oben ihr Vieh sömmerten, erbaut worden. Dahinter gab es einen Unterstand, der den Tieren Schutz vor schlechter Witterung bot.

Jakob nahm den Proviant aus der Satteltasche und setzte sich an die vom kalten Ostwind abgewandte Seite der Hütte. Während er ass, betrachtete er die Landschaft.

