Folge 64

Folge 64

Sie betrachteten beide den Toten. Simon Diepoldswiler trug seinen schwarzen Anzug, denselben, den er im vergangenen Frühjahr getragen hatte, als er Karl in seiner Praxis aufsuchte. Er lag da, mit über der Brust gefalteten Händen. Aus seinen Gesichtszügen war nicht abzulesen, ob er schwer gestorben war, voller Angst vor einer Zukunft, die nicht mehr die seine war, oder mit dem Leben versöhnt.

Du bist rechtzeitig gegangen, dachte Karl. Das Schicksal von Eben-Ezer ist jetzt untrennbar mit jenem Georgiens verknüpft, und du musst nicht mehr erleben, ob dein Lebenswerk bestehen bleiben oder, was wahrscheinlicher ist, untergehen wird.

4

Kurz darauf war Sophie wieder allein mit dem Toten. Ich bin schon vor meiner Geburt hier gewesen, fiel ihr ein. Das war zwischen Weihnachten und Neujahr 1854/55 gewesen. ­Mayranoush hatte ihr davon erzählt:

Als Karl und Käthi Schüpbach, das Verwalterehepaar auf Eben-Ezer, entdeckte, dass ihre siebzehnjährige Tochter im vierten Monat schwanger war, verstiessen sie Thilde und wiesen sie aus dem Haus. Pater Mikheil, der sich damals um das Seelenheil der Leute im Dorf kümmerte, brachte die Unglückliche notdürftig in der Hauskapelle unter. Sophie malte sich aus, wie die junge Thilde vor dem monumentalen Bild des Gekreuzigten stand und Christus um Hilfe anflehte. In ­ihrer Vorstellung verschmolz sie mit Maria Magdalena, die auf dem Gemälde mit erhobenen ­Armen zu Füssen des sterbenden Erlösers kniete. Auch sie selber war mit siebzehn geschwängert worden. Ich habe mich schwängern lassen, korrigierte sie sich, denn sie hatte sich ohne Sinn und Verstand in den schönen Leutnant Schota Awalischwili verliebt. Sie wäre der öffentlichen Schande preisgegeben gewesen, wenn nicht Simon sie zur Frau genommen hätte.

Marie betrat die Kapelle und riss Sophie aus ihren Erinnerungen. «Ich bringe dir frisches Wasser, Mutter.» Sie stellte einen Krug neben den Lehnsessel.

Sie ist noch immer schön, dachte Sophie. Ob sie wohl ihre Haare färbt? Ihr gefiel Maries volles, dunkles Haar. Mehr noch bewunderte sie ihren Mut, es wie die kaukasischen Weiber offen zu tragen, sich zu schminken und zu parfümieren, ihre Freude an Schmuck und ihre Unbekümmertheit. Im frommen Katharinenfeld tuschelte man hinter Maries Rücken, aber sie ignorierte die Lästermäuler ebenso wie die Blicke der Männer. Sie wollte nur Jakob gefallen, ihrem Mann, den sie seit ihrer Kindheit liebte.

Sie ist ganz anders als ihre Schwester, stellte Sophie zum wiederholten Male fest. Martha unterschied sich nicht von den Kolonistenfrauen. Wie jene kämmte sie ihre Haare straff aus dem Gesicht und band sie im Nacken zu einem strengen Knoten. Wie jene trug sie stets dunkle Kleider und nur an Feiertagen eine weisse, hochgeschlossene Bluse. Wie jene war sie gottesfürchtig und sich ihres Glaubens sicher bis zur Selbstgerechtigkeit. Wie jene mied sie den Pfad der Sünde. Und wie jene missbilligte sie Maries Art.

Die Schwester sei ein flatterhaftes, arbeitsscheues Ding, hatte sie einmal zur Schwiegermutter gesagt. Das war nach einem Konzert gewesen. Marie war in ihrem schulterfreien, roten Kleid auf der Bühne des Pavillons im Lustgarten gestanden und hatte den Solopart von Brahms’ Violinkonzert in D-Dur gespielt. ­Gefallsüchtig und schamlos sei sie. Marthas Lippen waren zu einem dünnen Strich geworden, wie immer, wenn sie sich ereiferte. «Der Herr wird sie für ihre Lasterhaftigkeit bestrafen.»

Martha weiss immer, was Gott will, hatte Sophie gedacht, kein Wunder, denn sein Wille stimmt stets mit ihrem überein. Sie nahm es ihr noch heute übel, dass sie, kaum war Mayranoush aus dem Haus, Ekaterina und Tamara, die beiden Mägde, entlassen hatte. «Wir brauchen sie nicht», hatte sie gesagt. «Wenn wir einmal Hilfe benötigen, können wir Frauen aus dem Dorf als Tagelöhnerinnen dingen. Das kostet weniger.»

Marie war neben dem Lehnstuhl der Schwiegermutter stehen geblieben. Sie streichelte deren Arm. Sophie empfand die zärt­liche Geste als tröstlich. «Bevor du kamst», sagte sie, «habe ich ans Lied vom wilden Knochenmann denken müssen. Ich habe es gespielt, als Simon um meine Hand angehalten hat. Er hat es geliebt.»

«Soll ich es singen? Für dich? Für ihn?»

«Das wäre schön.»

Marie stellte sich neben den Sarg. Sie summte die Mollmelodie der sakralen Eingangskadenz. Dann sang sie:

Vorüber! Ach, vorüber!

Geh, wilder Knochenmann!

Ich bin noch jung, geh, Lieber!

Und rühre mich nicht an.

Ihre ausdrucksvolle Stimme verzauberte Sophie. Marie wurde zur jungen Frau, der sich aus dem Hintergrund der Tod nähert. Ihre Angst wurde spürbar. Sophie glaubte wahrzunehmen, wie das Herz des Mädchens schlug. Es war, als sinke es vor dem wilden Knochenmann in die Knie, flehe ihn an, es zu verschonen, nenne ihn «Lieber», um ihn milde zu stimmen. Der schnelle Rhythmus der Melodie akzentuierte die ­Gehetztheit und die Angst des Mädchens vor dem ungerufenen Besucher. Die Pause zwischen der ersten und zweiten Strophe schien sich unendlich in die Länge zu ziehen. Es war, als sei der Knochenmann erstarrt. Dann fuhr Marie fort. Oder war es der Tod, der antwortete?

Fortsetzung folgt

Folge 61

Vor ein paar Jahren hatte sich Jakob mit der Geschichte der Königin Tamar, die an der Wende vom 12. zum 13. Jahrhundert gelebt hatte, auseinandergesetzt. Er hatte damals versucht, Schota Rustawelis Epos Der Recke im Pantherfell als sinfonische Dichtung zu vertonen. Der Poet hatte das Werk seiner Königin gewidmet. Es hiess, er habe sie geliebt.

Jakob war von seiner Tonschöpfung nicht überzeugt gewesen. Die Notenblätter lagen in einer Schublade und warteten darauf, überarbeitet zu werden. Jetzt, im Saal der legendenumrankten Tamar, die bis heute in den Köpfen der Georgier weiterlebte, fragte er sich, ob er den falschen Stoff gewählt hatte. Möglicherweise würde sich die unerfüllte Liebe des Dichters, der im Kreuzkloster von Jerusalem gestorben war, besser für eine Komposition eignen als ein mittelalterliches Ritterepos.

Jakob setzte seinen Erkundungsgang fort. Er kam in eine Höhlenwohnung. Eine Öffnung in der Felswand gab einen überwältigenden Blick nach Westen frei. Unten in der Flussaue strömte die Kura am Fuss einer ausgedörrten Hochebene Richtung Kaspisches Meer.

In ihrem Wasser brach sich glitzernd das Sonnenlicht. Ein Graureiher stand im seichten Ufergewässer und wartete auf Beute. Im klaren sommerlichen Abendhimmel schien der Kleine Kaukasus zum Greifen nah. Die Sonne stand noch anderthalb Handbreit über dem Horizont. Sie färbte die Gipfel und Kuppen der Berge rötlich, während sich über die tiefer liegenden Regionen des Gebirges bereits violette Schatten legten.

Mit einem Mal begriff Jakob, was der Bruder seines Vaters mit seiner Vision der Ewigkeit hatte zum Ausdruck bringen wollen. Die Mutter hatte ihm einmal die Mappe mit den Bildern seines Onkels gezeigt. Er kannte die Entwürfe jenes Werkes, das zu vollenden ihm nicht vergönnt gewesen war. Jetzt verstand er, dass der junge Maler auf dem Schiff, das ihn übers Schwarze Meer trug, vom Farbenspiel am Horizont überwältigt gewesen sein musste. Ob der zu früh Verstorbene dieses Erlebnis auch mit Musik verbunden hatte, so wie sein nach ihm getaufter Neffe? Wahrscheinlich nicht.

Jakob schloss die Augen. Er hörte Klänge. Sie priesen Königin Tamar, mit deren Tod im Jahr 1213 das goldene Zeitalter Georgiens zu Ende gegangen war. Auch das Lied von Schota Rustawelis unerfüllter Liebe hörte er. Jakob zog das Notizbuch mit den vorbereiteten Notenlinien, das er stets bei sich trug, aus der Rocktasche.

Einen Augenblick überlegte er, in welcher Tonart er die beiden Grundmelodien festhalten sollte. Dann entschied er sich, Rustawelis Liebe in a-Moll zu erzählen und den Part von Königin Tamar in ­C-Dur. Er würde das Stück mit den warmen, melancholischen Klängen eines Cellos, von Klavierakkorden untermalt, adagio einleiten und mit einer Hymne auf Königin Tamar beenden. Hineinflechten würde er Elemente aus seiner sinfonischen Dichtung Der Recke im Pantherfell.

Er arbeitete in fieberhafter Eile. Als er mit seinem Kompositionsentwurf fertig war und aus dem Felsenfenster schaute, stellte er fest, dass die Sonne hinter den Bergen verschwunden war. Noch leuchtete der westliche Himmel in einem hellen Gold, aber bald würde die Nacht hereinbrechen. Jakob realisierte, dass das, was er soeben zu Papier gebracht hatte, die Basis zum ersten Satz seiner Kaukasischen Sinfonie war, eines Orchesterwerks, das er seit Jahren mit sich herumtrug. Er würde ihn Das goldene Zeitalter Georgiens nennen.

Plötzlich hörte er ein Geräusch hinter sich. Der Vater stand im Eingang der Felsenwohnung. In der Hand hielt er eine Laterne.

«Was tust du hier?», fragte er und: «Ist es Zufall, dass du ausgerechnet in dieser Höhle bist?» Seine Stimme klang seltsam erregt.

Er sei bei seinem Rundgang durch Uplisziche auf den Saal der Königin Tamar gestossen, sagte Jakob. Der Blick aus der Wandöffnung, fuhr er fort, habe ihn zu einer Komposition inspiriert.

«Inspiriert …» Simon schaute seinen Jüngsten durchdringend an. «Hast du gewusst, dass dein Onkel in diesem Raum gestorben ist? – Nein», gab er sich nach einer Weile selbst Antwort, «wie hättest du das wissen sollen?» Und dann, mehr zu sich selbst: «Ich war schon immer davon überzeugt, dass er in dir weiterlebt.»

Jakob schwieg betroffen. Sah der Vater in ihm nur den verstorbenen Onkel?

«Geh jetzt zu Hannes», sagte der Vater schliesslich. «Ich möchte diese Nacht hier verbringen. Allein.»

3

Während Hannes und Jakob am Kopfende des Sarges standen, hielt sich Karl etwas im Hintergrund. Aus halb geschlossenen Augen betrachtete er den Verstorbenen. Er hatte schon viele Leichen gesehen und auch einige seziert. Den Glauben der Mutter, deren Seelen würden weiterleben, teilte er nicht.

Was bleibt vom Menschen, fragte er sich. Herz, Hirn, Lunge, Milz und anderes mehr, kurz: Innereien, ausserdem Muskeln, Nervenstränge, Adern, ein Haufen Knochen und alles zusammengehalten von einem Sack aus Haut.

Aber nichts funktioniert mehr. Was seine Persönlichkeit aus­gemacht hat, ist nicht mehr da. Die Augen, die sich mit Licht füllten, das Gehör, in welches Musik drang, die Nase, die Gerüche wahrnahm, die Zunge, die Speisen und Getränke schmeckte. Keine Gesten, keine Mimik, nichts. Und das tote Fleisch beginnt, sich verwesend aufzulösen.

Folge 62

Was bleibt, sind Spuren: ein Brief, ein Foto, ein Aktenstück im Kontor. Aber auch das wird verblassen. Gewiss, solange jemand an ihn denkt, ist der Verstorbene noch da. Wenn es hochkommt, hinterlässt er etwas, das die Erinnerung an ihn überdauert: ein Haus, das er gebaut, oder einen Baum, den er gepflanzt hat. Vielleicht lebt er in seinen Kindern und Kindeskindern fort, bis sich sein Erbgut so sehr mit dem anderer vermischt hat, dass auch davon kaum noch etwas übrig bleibt. Ohnehin sind die Geschichten, die man über ihn erzählt, spannender als der Mensch selbst. Sie zeugen von seinem Besten und seinem Schlechtesten: von seinen Möglichkeiten.

Noch immer betrachtete Karl die Leiche des Mannes, der ihn an Sohnes statt angenommen hatte. Um in den Besitz des Gutshofs Eben-Ezer zu kommen? Dies wohl auch. Aber er zweifelte nicht daran, dass Simon Diepoldswiler die illegitime Tochter des adeligen Baltendeutschen Vitus von Fenzlau auf seine verschlossene Art geliebt hatte. Karls Verhältnis zum Mann seiner Mutter war stets kompliziert gewesen. In seiner Kindheit hatte er sich vergeblich nach dessen Liebe gesehnt. Später hatte er sich von ihm abgewandt. In den letzten Jahren hatte Karl Zugang zu ihm gefunden. Bis zu einem gewissen Grad wenigstens. Sie hatten gelernt, sich gegenseitig zu respektieren. Aber erst kurz vor dessen Tod hatte er verstanden, was den Mann, den er Vater nannte, sein Leben lang angetrieben hatte.

Das war unmittelbar nach dem Erntedankfest gewesen. Die Mutter hatte ihn gebeten, sie nach Eben-Ezer zu begleiten. Der ­Vater habe nach ihm verlangt. Und so war Karl mit seinen Angehörigen auf den Gutshof gefahren.

Als er noch am selben Abend das Schlafzimmer seiner Eltern betrat und sich ans Bett des Kranken setzte, fiel ihm auf, dass an der gegenüberliegenden Wand ein Bild hing, das er nicht kannte: ein Selbstporträt von Simons verstorbenem Bruder.

Jakob trägt eine blaue, halbleinene Bluse voller Farbkleckse. In den Händen hält er Pinsel und Palette. Seine hellen Augen schauen über den Betrachter hinweg. In seinem schmalen, bleichen Gesicht, das jenem von Karls jüngerem Bruder gleicht, ist keine Regung zu erkennen. Lauscht er den Geigentönen, mit denen ihm der fiedelnde Tod, der über seine rechte Schulter blickt, zum Tanz aufspielt?

«Es stand lange Zeit in einem Schrank im Estrich», sagte Simon, der dem Blick seines Adoptivsohns gefolgt war. «Ich mochte es nicht sehen, es bedrückte mich. Aber jetzt, wo es ans Sterben geht …» Er verstummte.

«Der Tod macht mir keine Angst», behauptete er, «aber mich quält der Gedanke an Eben-Ezer.» Und als Karl ihn fragend anschaute, erklärte er: «Der Baron», er hatte seinen Schwiegervater nie anders genannt, «hat den Hof anno 1839 von Gottlob Breunig gekauft und ihn dreiunddreissig Jahre später Sophie als Brautgabe mit in die Ehe gegeben. Wir waren drei Generationen von Kolonisten, die aus einem Stück Steppenland einen Gutsbetrieb gemacht haben, um den man mich in der alten Heimat beneiden würde. Ich habe immer gehofft, nach meinem Tod würden ihn Hannes und später Elias bewirtschaften. Aber jetzt haben die Hungerleider in Russland den Zaren gezwungen abzudanken, und auch bei uns im Kaukasus scheint alles drunter und drüber zu gehen. Wenn die rote Brut in Grusinien ans Ruder käme, würde sie uns zum Teufel jagen. Sag mir, dass das nie geschehen wird!»

Hungerleider und rote Brut. Karl wusste, dass sein Vater ­diese Menschen verachtete. Für ihn waren es gescheiterte, kleinbäuerliche Existenzen, die zu schwach waren, sich gegen ihr Schicksal aufzulehnen, und deshalb in Fabriken malochen mussten. Die Vorstellung, dass dieses Pack die Macht übernehmen könnte, war ihm ein Gräuel.

«Sag mir, dass das nie geschehen wird!», wiederholte Simon beschwörend.

Karl war überrascht. War das der Grund, weshalb der Alte mit ihm sprechen wollte? Traute er ihm mehr politischen Sachverstand zu als Hannes und Jakob, seinen eigenen Söhnen? Suchte der Alte ausgerechnet von ihm, dem Kuckuckskind, Trost auf dem Sterbebett? Was wusste Karl schon über die Pläne Lenins und der Bolschewiki?

Im vergangenen Sommer hatte er sich mit Merab Metreveli ­darüber unterhalten. Sein ehemaliger Schulkamerad sass als Vertreter der georgischen Menschewiki in der Duma in Petrograd und machte Urlaub in Georgien. Sie trafen sich in Tiflis, in demselben Café am Jermolow-Eriwanski-Platz, wo sie vor zehn Jahren Zeugen des Überfalls auf den Geldtransport des Zaren geworden waren.

«Als der Zar im Februar zurücktreten musste», hatte Merab berichtet, «setzte die Duma, wie du weisst, eine provisorische Regierung ein. Sie bestand aus Bürgerlichen sowie aus Mensche­wiki und Sozialrevolutionären. Einzig die Bolschewiki hielten sich fern. Alexander Kerenskij, diese aufgeblasene Null, wurde Regierungschef.»

Merab ereiferte sich. Der Mann habe sich masslos überschätzt, schimpfte er. «Er residierte im Winterpalast, schlief im Bett von Zar Alexander III. und stellte eine Büste Bonapartes auf seinen Schreibtisch. Er entblödete sich nicht einmal, sich in napoleonischer Geste fotografieren zu lassen, in einer Phantasieuniform samt Stiefeln, die rechte Hand zwischen zwei geöffneten Westenknöpfen auf den Bauch gedrückt.»



Folge 63

Nichts habe er begriffen, der blöde Hund, nichts! Nicht, dass das Volk kriegsmüde war, nachdem inzwischen beinahe zwei Millionen Soldaten und anderthalb Millionen Zivilisten ihr Leben verloren hatten. Nicht, dass die Industriearbeiter und ihre Familien hungerten und zunehmend erbittert waren über die adeligen Schmarotzer, die sich auf ihre Kosten die Wänste vollschlugen. «Im Gegenteil: ­Kerenskij spielte den Bolsche­wiki in die Hände, als er darauf bestand, den Krieg weiterzuführen. Und dann kam Lemberg.» Metreveli starrte ins Leere.

Karl kannte die Geschichte. Er winkte dem Kellner, bestellte eine Flasche armenischen Cognac und schenkte dem Freund und sich ein Glas ein.

Am 18. Juni 1917 hatte Keren­skij in der Ukraine, unweit der Stadt Lemberg, die Armee die Deutschen angreifen lassen. Man hatte ihm versichert, es sei mit nicht mehr als sechstausend russischen Toten zu rechnen. Nach drei Tagen blieben vierhunderttausend auf dem Schlachtfeld. Ebenso viele waren desertiert, hatten sich aus dem Staub gemacht. Aber Kerenskij wollte den Krieg. Weil er sich als grosser Feldherr sah? Aus Nibelungentreue den Verbündeten gegenüber?

Er liess sogar, unterstützt von den Menschewiki und den Sozialrevolutionären, die seit der Februarrevolution abgeschaffte Todesstrafe wieder einführen und ordnete die Verlegung der zweihundertfünfzigtausend Mann der Petrograder Garnison an die Front an. Damit trieb er die Soldaten, einfache Bauernburschen, die nicht für Russland sterben wollten, in die Meuterei und schliesslich in die Arme der ­Roten.

«Weshalb willst du meine Frage nicht beantworten?» Simons Stimme klang erregt. Er richtete sich im Bett auf.

«Ob die Bolschewiki in Georgien die Herrschaft übernehmen werden? Wie soll ich das wissen? Ich bin kein Prophet.» Karl zuckte mit den Schultern. «Damit es so weit kommt, müssten sie sich zuerst in Russland an die Macht putschen. Und selbst wenn ihnen das gelingt – ob sie sich ­anschliessend an der Macht halten könnten, ob sie fähig wären, ein Riesenreich zu regieren, und ob sie auch die kaukasischen ­Völker ihrem Imperium einverleiben möchten, das steht in den Sternen.»

«Ist es möglich, dass Zar Nikolaus zurückkehrt?» Noch immer sass Simon halb aufgerichtet in seinem Bett. Er schaute seinen Adoptivsohn flehend an.

Karl wunderte sich nicht über die verzweifelte Hoffnung des Alten. Wie viele Schweizer und Deutsche, die sich in den vergangenen hundert Jahren im Zarenreich niedergelassen hatten, waren auch die Diepolswilers reich geworden. Dank ihrem Fleiss, gewiss, aber auch dank glücklicher Umstände, dank der vom Zaren gewährten Privilegien und dank der russischen Armee, die sie vor den Übergriffen der Tataren und Türken geschützt hatte. Die Kolonisten hatten zu günstigen Bedingungen Land kaufen oder pachten können, und die Einheimischen mussten sich ihnen, wenn sie überleben wollten, als Tagelöhner, Hirten, Knechte und Mägde verdingen.

Simons Emmentaler Vorfahren waren Grossbauern gewesen, und wie für jene schien dem ­Alten der eigene Grund und Boden bedeutsamer zu sein als seine individuelle Existenz. Solange der Hof der Familie gehörte, würde er, genau gleich wie seine Ahnen, nach dem Tod irgendwie weiterleben.

Karl schaute den Mann, der an ihm Vaterstelle vertreten hatte, lange schweigend an. Er mochte ihn nicht belügen. «Nein», sagte er, «ich glaube nicht, dass er zurückkehrt.»

Simon liess sich in die Kissen zurückfallen. Er schloss die Augen und lag da: ein alter Mann ohne Zukunft und ohne Hoffnung. Weder für sich noch für jene, die ihn überleben würden.

Jetzt, in der Hauskapelle von Eben-Ezer, vor der aufgebahrten Leiche, fragte sich Karl, was sein Adoptivvater wohl gesagt haben mochte, als er im Februar vom Sturz des Zaren gehört hatte. Vermutlich hatte er geschwiegen, als ihm jemand, wahrscheinlich Hannes, erzählte, Nikolaj II. habe vor Fabrikarbeitern, Frauen und Soldaten kapitulieren müssen. Karl stellte sich vor, wie der Alte den Kopf gehoben hatte, wie sich seine Augen zu Schlitzen verengt und seine Kieferknochen zu mahlen begonnen hatten. So war er immer gewesen. Zugesperrt, darauf bedacht zu verbergen, was in ihm vorging. Er malte sich aus, wie der Alte, was er gehört hatte, in Gedanken drehte und wendete, wie er zu ergründen versuchte, was diese Ereignisse für ihn und Hannes, der einmal Eben-Ezer erben würde, bedeuteten. Das brauchte ihn inzwischen nicht mehr zu kümmern.

Karl schaute zu seiner Mutter, die im Lehnstuhl sass und Totenwache hielt. Sie hatte die ­Augen geschlossen. War sie eingeschlafen? Gab sie sich Bildern aus der Vergangenheit hin?

Als ob Sophie den Blick ihres Sohnes gespürt hätte, öffnete sie die Lider. «Woran denkst du?», fragte sie.

Der Tod sei das Ende, und wenn man das Leben vom Ende her denke, so erscheine alles sinnlos, war ihm durch den Kopf gegangen. Diese Überlegung konnte er ihr aber nicht zumuten. Deshalb zitierte er eine ­Stelle aus dem Buch Prediger: «Windhauch, Windhauch, sagte Kohelet, Windhauch, Windhauch, das alles ist Windhauch.»

Auch wenn er Mutters Reli­gion ablehnte und nicht an die Unsterblichkeit der Seele glaubte, war Karl bibelfest. Dafür ­hatte sie während seiner Kindheit und Jugend mit ihren täglichen Lesungen aus der Schrift gesorgt.

Sophie lächelte kaum merklich. Es war ein altes Spiel zwischen ihr und ihrem Ältesten. Er zitierte einen Bibelvers und sie die Fortsetzung. Sie kannte die Stelle. «Welchen Vorteil hat der Mensch von all seinem Besitz, für den er sich anstrengt unter der Sonne?», fuhr sie fort.









