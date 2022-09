Fortsetzungsroman – Lesen Sie die neuste Folge von «Die Baronin im Tresor» Betty Lambert empfing am Thunersee Stars wie Greta Garbo. Die Romanbiografie von Franziska Streun erzählt das Leben dieser Grande Dame.

Folge 91

Wie Betty vermutete, war Ynes zur Hoch- zeit eingeladen. Bald darauf kam in Noville tatsächlich Jean-Jacques’ Stammhalter Jean-Ulrich zur Welt.

1948 zog Ynes mit Gérald nach Mallorca, wo sie die nächsten Jahre leben wollten. Er arbeitete dort zusammen mit Joan Miró an einem Buch über dessen Arbeit. Ynes liess ihre Tochter Tania die ersten zwei Jahre in der Schweiz, wo sie bei Betty lebte und von ­deren Gouvernanten umsorgt wurde.

«Zum Glück ist deine Tania ein liebes Mädchen», zog Betty Ynes auf. Ihre Tochter lächelte. «Ich bin überzeugt, dass sie bei dir gut aufgehoben ist und bestens umsorgt und erzogen wird. Sobald ich weiss, wie es auf Mallorca ist, darf sie nachkommen. Und du besuchst uns dann ab und zu – und wir kommen regelmässig in die Schweiz!»

«Oui, oui. Auf die blutigen Stierkämpfe habe ich besonders Lust», scherzte Betty. «Wir werden sehen.»

Ein geschichtsträchtiger Moment war der 14. Mai 1948 gewesen. Der Tag, an dem David Ben-Gurion in Tel Aviv im Kunstmuseum am Rothschild Boulevard die Gründung des unabhängigen Staates Israel ausgerufen hatte.

Am 14. April 1949 nahm Betty zur Kenntnis, dass nach fünf Monaten Dauer die Nürnberger Prozesse endeten. Die Berichte über die Verhandlungen füllten die Medien – und enttäuschten zugleich die Massen. Denn längst nicht alle Nazis und Holocaustverbrecher wurden bestraft. ­Immerhin, fand Betty, galt neu der Völkermord im Völkerstrafrecht als Straftatbestand, der nie verjährt.

Wie Rudolf ihr berichtete, wurde in seiner Villa Rothschild in Königstein seit Monaten Geschichte geschrieben: «In diesen Zeiten des politischen und wirtschaftlichen Wiederaufbaus und in unterschiedlicher Zusammensetzung verhandeln die Deutschen in Grossmutters einstigem Sommersitz über ihre Zukunft.» Die Gespräche hätten nun darin gegipfelt, dass an diesem Ort die Bundesrepublik Deutschland gegründet worden sei.

Betty fragte sich, was sie antworten soll. «Dann gehst du nach Deutschland zurück?»

«Nein, niemals!», reagierte Rudolf sofort. «Doch ich kann es kaum glauben, dass mein letzter Wohnsitz im alten Deutschland nach der Nazizeit ‹Ort der Freiheit und der Demokratie› und ‹Haus der Länder› genannt wird.»

«Ja», fand Betty, «das ist ­tatsächlich eine kuriose Konstellation.»

1949 starb mit 82 Jahren Bettys früherer Schwiegervater Walther von Bonstetten. Er hatte akzeptiert, dass sie sich noch immer ‹von Bonstetten› nannte, was ihm zwar nicht passte, aber er hatte sie gewähren lassen.

Enge Freunde blieben mit Betty stets in Kontakt, so etwa Constantin von Liechtenstein. Als er für das Fürstentum Liechtenstein in St. Moritz an den zweiten und letzten Olympischen Spielen 1948 in der Schweiz am Abfahrtsrennen teilnahm, fieberte sie mit. Seinen 99. Rang feierten sie ausgiebig im Kreise vieler Freunde.

In jenem Jahr kam Alexis’ und Jacottes erste Tochter zur Welt: Patricia. Alle nannten sie bald Patsy. Alexis hatte Betty erzählt, dass er seinen Vater um vier Uhr morgens angerufen habe, um ihm die Neuigkeit zu verkünden. Doch Rudolf habe gesagt, dass er ihn wegen eines Mädchens nicht hätte wecken müssen.

Der Herbstwind bläst Betty kühl ins Gesicht und lässt das Laub auf dem Weg im Park rascheln. Als sie am Ufer neben den Enkelkindern steht, zieht sie den Mantel samt Schal eng um sich. Die Enkelinnen möchten unbedingt mit ihr eine Runde um die kleine Vogelinsel rudern.

«Die Sonne scheint warm, Omami, sei heute keine Spielverderberin», versucht Tania, sie zu überreden.

«Non, mes chéries. Pas maintenant.» Betty wendet sich zu Ferdinand und Alexis hin, die in einiger Entfernung ebenfalls am Ufer stehen und miteinander ­reden.

«In einem hat Mutter recht», hört sie Ferdinand seinen jüngeren Bruder necken. «So übertrieben patriotisch wie du können nur Papierschweizer sein.» Alexis runzelt die Stirn. «Sei doch still.»

«Alte Wunden, n’est-pas», frotzelt Ferdinand weiter und zieht an seiner Zigarette. «Ja, ja, es war ein langer Weg und brauchte mehrere Anläufe zwischen 1924 und 1947, bis die Schweiz uns als Bürger angenommen hat.»

Betty beobachtet Alexis. Er wirkt angespannt, findet sie; so, als ob er heute noch über die ­behördliche Willkür der Schweiz wütend wäre. Trotz der Distanz versteht sie seine Worte: «Meine Anträge von 1935 und 1936 schmetterten die Beamten in Chur ab. In Basel wischten sie mein Gesuch von 1937 mit ab­strusen Argumenten vom Tisch, und sowieso jenes von 1944», ­erzählt Alexis und giftet seine Mutter an, als sie auf die beiden zugeht. «Da nützten nicht einmal deine besten Verbindungen in höchste Diplomatenkreise.»

Ferdinand stösst mit dem Fuss mehrmals durch das Gras, als läge dort ein Fussball zum ­Kicken bereit. «Mumy hat alles getan. Sie hat Briefe geschrieben, Anwaltsfreunde haben sich für dich eingesetzt – wie bereits bei mir. Dann hat es irgendwann doch geklappt.»

«Ich sehe deinen Reisepass des ‹Deutschen Reiches› noch vor mir», erinnert sich Betty. «Das überdimensional grosse rot ­gestempelte ‹J›. Im deutschen Konsulat in Basel setzten sie drei Reichsadler und drei Hakenkreuze neben dein Porträtfoto – und ab 1942 warst du, als i-Tüp­felchen, noch dazu ein Staatenloser.»

Fortsetzung folgt

Bisher sind erschienen:

