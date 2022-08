Fortsetzungsroman – Lesen Sie die neuste Folge von «Die Baronin im Tresor» Betty Lambert empfing am Thunersee Stars wie Greta Garbo. Die Romanbiografie von Franziska Streun erzählt das Leben dieser Grande Dame. Franziska Streun

Folge 61

Alle, auch etliche von Bettys Gästen, suchten nach Gelegenheiten, möglichst viel von ihrem Vermögen und ihren Kunstsammlungen vor den Nazis in Sicherheit zu bringen. Die Angst vor einem Krieg, den die Deutschen in Europa provozierten, lag greifbar in der Luft. Betty las, dass die Schweizer Armee Mobilmachungsplätze für Landwehr und Landsturm einrichtete sowie den Motorfahrzeugpark und den Eisenbahndienst dem Bund unterstellte.

Hin und wieder musste sie zur Kenntnis nehmen, dass sich in ihrem Bekanntenkreis sogar Personen befanden, die Hitler und seinen Absichten wohlwollend gegenüberstanden. Ein Beispiel dafür war Graf Henri de Baillet-Latour, der Vater des langjährigen Freundes ihres Bruders ­Henri und seiner Frau Hansi. Betty kannte beide auch persönlich, Vater Henri und Sohn Guy.

Am 1. August 1936 eröffnete der Graf als Präsident des Olympischen Internationalen Komitees in Hitlers Monumentalstadion in Berlin die Olympischen Spiele, von denen alle jüdischen Athletinnen und Athleten ausgeschlossen waren. Das Foto von der Eröffnungsfeier zeigte ­Henri de Baillet-Latour, neben Hitler auf der Tribüne stehend. Hitler grinste in die Menge, derweil die Welt ignorierte, dass der Diktator bereits massenweise Menschen verfolgen, einsperren und ermorden liess.

Im Juni 1937 verschärfte sich die Bedrohung. Die Gestapo zwang Rudolfs Vater Max, der Stadt seine letzten Besitztümer und insbesondere das seit 1812 in Rothschild’scher Hand befindliche Grundstück an der Bockenheimer Landstrasse 10 zu verkaufen.

Betty war geschockt, als Rudolf ihr erzählte, wie die Nazis vorgegangen waren. Wenigstens habe sein Vater nach dem Verkauf ein lebenslanges Wohnrecht aushandeln können. Zusammen mit dem Butler durfte Max zwei Zimmer im Palais mieten. Er, Freiherr Maximilian Benedikt von Goldschmidt-Rothschild, 1903 durch den deutschen Kaiser Wilhelm II. geadelt und reicher als der Kaiser sowie der einst reichste Mann Hessen-Nassaus beziehungsweise der reichste Mann im ganzen Deutschen Reich, verlor im Alter von 94 Jahren im nationalsozialistischen Deutschland alles.

Die Nazis hatten sich damit gar jenen Familiensitz angeeignet, den Amschel Mayer, der ­erstgeborene Sohn von Mayer Amschel, dem Begründer der Rothschild-Bankendynastie, zu Beginn der Judenemanzipation 1812 erworben hatte. Es war ein Gartenstück, auf dem er ein Stadthaus erbauen liess. Mit dem Zwangsverkauf durch die Nazis war Amschels Albtraum von 1815 Realität geworden. Rudolfs Grossmutter Mathilde hatte ihn Betty mehrmals erzählt. «Amschel, dein Ur- und mein Grossonkel», hörte sie Mathildes prägnante Stimme in ihrem Ohr, «war im Garten eingenickt und schrak aus einem Traum hoch. Er hatte geträumt, dass der Mann meiner Tochter einmal gezwungen würde, das erste Daheim der Rothschilds ausserhalb des Ghettos – eben dieses Anwesen an der Bockenheimer Landstrasse – an die Stadt zu verkaufen.»

Betty realisierte, dass dort, wo sie mit Ferdinand und Alexis gelebt hatte, nach fast 130 Jahren die Freiheit der Rothschilds in Frankfurt wieder endete.

Nach dem Frühstück treffen sich Betty und Ynes im Peristyl, um sich mit Scrumpi im Park die Beine zu vertreten. Der Morgenwind ist kühl, doch die Sonne kündigt einen erneut freundlichen Herbsttag an. Betty schreitet ­neben ihrer Tochter über den ­Ehrenhof. In flauschige Mäntel gehüllt, überqueren sie die Strasse und spazieren nebeneinander auf dem Rundweg.

«Mir ist klar», nimmt Betty das Thema Jean-Jacques nochmals auf, «dass es für dich schwer war. Doch ich ertrug deinen Papa nicht mehr und mich plagten in den frühen 1930er-Jahren grosse Sorgen.»

«Ach, wie hätte ich das als Mädchen denn wissen sollen!» Ynes bereut ihren sarkastischen Unterton und fragt deshalb sanft nach. «Was meinst du konkret?»

«Als Hitler 1933 an die Macht kam, zeigte sich sein Kampf ­gegen die Juden erstmals in der Öffentlichkeit. Ich weilte in St. Moritz, als mich Rudi kurz vor Weihnachten anrief und mir mitteilte, dass die Rothschildallee in Frankfurt neu Karolingerallee heisst.»

«Das wusste ich nicht.» Ynes runzelt die Stirn.

«Angriffe auf uns Rothschilds gehören zu Hitlers Propaganda.» Betty lässt ihren Blick über den See schweifen. «Rudolf war ausser sich: ‹Die Nazis wollen uns kränken – und uns alles nehmen.›»

«Hattest du nie Angst um uns?», wundert sich Ynes.

«Doch, doch, das habe ich jedoch nie gezeigt. Zum internationalen Concours hippique inmitten der uniformierten Männer bin ich sogar oft mit Gästen hingegangen. Wenige in Thun kannten mich, und da ich mich mit ‹von Bonstetten› vorstellte, dachte kaum jemand, dass ich Jüdin bin.»

«Niemand?»

«Wohl kaum. 1934 zählten wir am Finaltag sogar zu den Ehrengästen von Oberst Richard Ziegler.» Betty erinnert sich an den Direktor der Pferderegieanstalt. «Für ein Gruppenfoto stellte er sich zwischen mich und John, ­einen meiner Freunde, der mich in der weissen Galauniform als amerikanischer Offizier begleitete, und Fanny Clavel von der Basler Ciba-Familie.»

Ynes greift nach einem Hölzchen auf dem Weg und wirft es für Scrumpi über die Wiese. «Wieso sprachen wir damals nie über solche Dinge?»

Betty hakt sich bei ihrer Tochter ein. «Ende 1934 war die ‹Pfeffermühle› in Zürich als ‹Judentheater› verschrien. Hättest du damals als Elfjährige wissen wollen, dass junge Männer dort auf die Bühne sprangen, Stühle ins Publikum warfen und ‹Emigranten raus! Verschwindet, ihr Judenpack!› schrien?»

