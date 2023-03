Fortsetzungsroman – Lesen Sie die neueste Folge von «Jenseits der Gier» Im neuen Kriminalroman von Esther Pauchard will sich eine Oberärztin um die betagte Mutter eines früheren Schulkollegen kümmern – und gerät dabei in gefährliche Tiefen. Esther Pauchard

Die Folgen 1 bis 29 des Romans finden Sie hier: «Jenseits der Gier» 1 – 29

Folge 32

Jenni rieb sich nachdenklich den Nacken. «Das ist nicht so ­einfach. Vielleicht», meinte er zweifelnd, «jemand von der Administration, der in der Buchhaltung betrügt? Am CERN arbeiten ja bei weiten nicht nur Wissenschaftler, sondern auch ganz viele andere Berufsgruppen. Und immerhin geht es um gewaltige Geldsummen und äusserst komplexe, verschachtelte Transaktionen. So ­etwas wäre natürlich theoretisch immer vorstellbar.»

«Ja, schon», drängte ich. «Aber unter den Physikern selbst? Oder den Technikern und Ingenieuren? Gäbe es da gute Gründe, ­warum jemand kriminell werden könnte? Wegen Geld vielleicht?»

Herr Jenni schien ernsthaft ratlos. «Geld? Wie meinen Sie das?»

Ich kämpfte mit meiner Ungeduld. Das Konzept von Geld, von Noten und Münzen, von Soll und Haben konnte doch diesen Wissenschaftlern nicht allesamt fremd sein, oder?

«Wir Krimiautoren», lächelte ich charmant, «halten uns an ein grundsätzliches Motto: Folge dem Geld. Und wenn man sich am CERN so umschaut», ich machte eine Geste, die den ­ganzen hohen Raum in seiner aussergewöhnlichen Bauweise umfasste, «dann muss hier eine ganz beträchtliche Menge Geld fliessen. Könnte niemand versucht sein, sich zu bereichern, seinen Vorteil zu suchen?»

Herr Jenni bemühte sich, das war offensichtlich. Ein wenig verzweifelt meinte er: «Aber wie sollte ein einzelner Mensch das denn machen? Natürlich fliesst hier sehr viel Geld, aber nicht in die Taschen Einzelner. Es geht darum, Apparate und Projekte zu finanzieren, die Löhne der An­gestellten zu decken, damit wir weiterforschen, weiterexperimentieren können. Das CERN, müssen Sie wissen, ist nicht dafür gedacht, finanziell einträglich zu sein. Es geht weder um Gewinn noch Rentabilität. Das CERN steht für die wissenschaftliche Neugier, das Entdecken. Und die Resultate, die hier gefunden werden, stehen allen Kollaborationspartnern offen zur Verfügung, diese können überall auf der Welt unsere Rohdaten einsehen, auswerten und analysieren. Es ist dem CERN ausserdem ein Anliegen, dass unsere physikalischen Resultate in Fachzeitschriften mit open access veröffentlicht werden, so dass auch finanziell weniger Begüterte Zugang dazu erhalten, nicht nur solche, die sich teure Fachzeitschriften leisten können. Und je nach Niveau der Adres­saten aufbereitete Daten werden mit einer gewissen Verzögerung breit öffentlich zur Verfügung gestellt, zum Beispiel für Hochschulen. Wir verstecken nichts.»

«Wir Ärzte», erklärte Martin, «stehen fortwährend unter hohem finanziellem Druck von ­Seiten der Kostenträger, also mehrheitlich der Krankenversicherungen, aber auch von Seiten der Politik. Wir müssen uns permanent für unsere Arbeit rechtfertigen und sollten überall sparen. Ist das bei Ihnen nicht so?»

Herr Jenni furchte die Stirn. «Ich könnte nicht behaupten, dass wir völlig von solchen Sorgen verschont wären, aber im Vergleich mit anderen Bereichen – mit Ihrem zum Beispiel, wie es scheint – dürfen wir zufrieden sein. Die Jahresbeiträge der Mitgliedstaaten, auf denen ein Grossteil der CERN-Finanzierung ruht, fliessen trotz der schwierigen Zeiten weiter – es steigert die Reputation einer ­Nation, wenn sie beim CERN mitmacht; das CERN ist so angesehen, dass es sogar einen ­Beobachterposten an der UNO hat. Das motiviert die Länder ­natürlich, dabeizubleiben. Und die entsprechenden Abkommen sind langfristig angelegt, das gibt viel Sicherheit in der Planung. Die Kollaborationen – die Projekte beziehungsweise Experimente, wie zum Beispiel ATLAS – sind noch einmal anderweitig finanziert. Die ganze Geldgeschichte ist hochkomplex, aber dafür breitbasig und stabil abgestützt.»

«Okay, also stehen Sie finanziell nicht ausgesprochen unter Druck», subsummierte Martin. «Aber doch geht es um Grosses, um gewaltige Entdeckungen von globaler Bedeutung, die für die Industrie hochrelevant sein könnten. Die Erkenntnisse der Physik haben in der Vergangenheit regelmässig zu gewaltigen Durchbrüchen in Sachen technischem Fortschritt geführt, und heute, wenn ich das richtig verstehe, haben viele Forscher das Gefühl, dass ein weiterer Erkenntnissprung anstehen könnte, eine ganz neue Physik, ein völlig neues Verständnis. Scharrt die Industrie da nicht mit den Füssen?»

Herr Jenni lächelte milde. «Sie haben schon Recht, was den technischen Fortschritt angeht – aber Sie lassen dabei einen ganz zentralen Aspekt ausser Acht: die Zeit. Den nächsten grossen Sprung, wie Sie es nennen, erwartet und ersehnt man schon seit Jahrzehnten. Und sogar wenn er passieren würde, hier und heute – der Weg vom theoretischen Resultat zur allfällig praktischen Anwendung im ­Sinne eines technischen Fortschritts ist lang, viele Jahrzehnte lang. Wir denken hier in anderen Zeiträumen, als Sie es sich womöglich gewohnt sind. Es hat 25 Jahre gedauert, den LHC zu bauen – 25 Jahre. Und wir planen heute schon die nächste Gene­ration von Beschleunigern, von Experimenten. Unser Blick in die Zukunft erstreckt sich über Jahrzehnte. Wir haben Geduld.»

«Aber ein Krimineller», fügte ich nachdenklich hinzu, «hat diese Geduld nicht. Gier funktioniert nicht auf Jahrzehnte hinaus. Gier will alles jetzt, sofort, und viel davon, richtig? Sie will keine Hoffnung, keine Optionen, keine Wahrscheinlichkeiten. Gier ist etwas sehr Konkretes.»

Fortsetzung folgt

Bisher erschienen:

Folge 30

Ich versuchte ernsthaft, zu verstehen, wovon die beiden sprachen, scheiterte aber kläglich, wie ich mir sehr bald eingestehen musste. Also lenkte ich mein Interesse auf die nonverbalen Signale, auf Körpersprache, Mimik, Gestik, Stimme, forschte nach Anzeichen von Spannung, von Missstimmung und Konflikt.

Und fand nichts. Die beiden waren sich zwar offenbar nicht in allen Fragen einig, aber ihr animierter Austausch hatte etwas Entspanntes, Einvernehmliches, und als sie sich nach einer halben Stunde verabschiedeten, taten sie es mit der lässigen Warmherzigkeit alter Freunde. Schwer zu glauben, dass dieser Lars hinter dem listigen Einschleichen in die Dubachsche Wohnung stecken sollte, aus welchem Grund auch immer.

«Nun, Sherlock? Miss Marple?», fragte Eric kühl. «Schon eine heisse Spur entdeckt?»

Martin und ich lächelten unverbindlich.

Je länger wir Eric begleiteten, desto müder wurde ich. Es war anstrengend, wort- und sinnlos danebenzustehen, während Eric seine Gespräche führte, es war anstrengend, den von Fachtermini und Insider-Begriffen gespickten Diskussionen zu lauschen, zu versuchen, aus den akademischen Wortschwallen Hinweise zu extrahieren, die uns nützen könnten. Ich spürte, wie sich hinter meinen Brauen ein bösartiger Kopfschmerz zusammenballte, und meine Füsse taten mir weh vom Herumstehen.

Das CERN-Hauptrestaurant indes, das wir über Mittag für ein weiteres Treffen aufsuchten, gefiel mir gut. Ein lichter, weitläufiger, modern möblierter Raum, dessen Glasfronten auf eine grosse Terrasse hinausgingen. Das Restaurant 1 war ein quirliger Schmelztiegel für Menschen allen Alters und aller Nationen. Hier gab es alles, Massanzüge und Jogginghosen, Souveräne und Schüchterne, Laute und Leise, Unauffällige und Exzentrische. Die ganze Welt in einem von einer Kakophonie der Sprachen erfüllten Raum.

Ich bestellte mir im Selbstbedienungsangebot vergnügt eine Higgs-Pizza, um dem Anlass gerecht zu werden, und folgte dann Eric und seinen vier Kollegen zu einem langen Tisch, wo Martin und ich uns ganz am Ende hinsetzten und der bewegten Debatte zwischen den fünf Physikern lauschten, während wir unsererseits schweigend und unbeachtet unser Mittagessen aufassen.

Nach dem Mittagessen musste ich meine Sprachzentren auf Französisch umpolen, als Eric mit einem frankophonen Kollegen über weiteren kryptischen Formeln brütete. Meine Kopfschmerzen verstärkten sich. Ich hatte langsam genug.

Als Erics hochwichtige ATLAS-Sitzung anstand, führte er uns aus dem Gebäude 4 hinaus auf die Strasse. Obwohl wir uns innerhalb des CERN-Areals befanden, gab es hier tatsächlich Strassen, nach berühmten Forschern benannt, mit Verkehrszeichen, Fussgängerstreifen, Überführungen, zahlreichen Parkplätzen. Sogar Kreisel gab es.

Ich hatte viel über das CERN gelesen, und trotzdem hatte ich mir keine Vorstellung über die Dimensionen gemacht, die unglaubliche Grösse.

Das CERN, das begriff ich jetzt, war nicht einfach ein Gebäudekomplex. Es war eine Stadt. Eine Stadt mit Quartieren und Untergruppierungen, mit ganz eigenen Regeln und einer unverwechselbaren, ein wenig einschüchternden Atmosphäre.

Wir marschierten eine ganze Strecke, um eine UBS-Filiale herum – das CERN hatte eigene Bankfilialen! – über die Route Scherrer und die Route Marie ­Curie hin zu einem imposanten Gebäude, der Nummer 40, welche Büros der Kollaborationen CMS und ATLAS beherbergte.

Ich widersprach nicht, als Eric uns mit strengem Blick anwies, uns in der von einer kreisrunden Glaskuppel überdachten Cafeteria niederzulassen und zu warten, bis er von seinem Meeting zurückkehren würde. Es war mir ein Rätsel, wie der Mann sich nach all diesen Gesprächen noch auf den Beinen halten konnte. Mehr noch – er machte einen ­vitalen, animierten Eindruck, als er mit leichtem Schritt, endlich von seinen beiden lästigen Kletten befreit, davoneilte. Seine sichtbare Erleichterung, uns endlich loszuwerden, war mit Händen greifbar.

Martin, ganz Kavalier, erklärte sich bereit, mir einen Kaffee zu holen. Ich warf ihm eine dankbare Kusshand zu und liess mich zufrieden an einem freien Tischchen nieder.

Während ich auf mein Getränk wartete, holte ich ein Notizheft aus meiner Handtasche und begann, mir einige Stichworte zu den vergangenen Begegnungen zu notieren. Viel kam nicht gerade dabei heraus.

Ich studierte eben stirnrunzelnd das magere Ergebnis, als Martin sein Tablett auf der Tischplatte abstellte.

«Ich habe dir etwas Süsses mitgebracht», sagte er und nahm mir gegenüber Platz. «Zur Stärkung der Moral.»

Ich reckte den Hals und schnupperte erfreut an dem appetitlichen Tortenstück.

«Du rettest mir das Leben», stiess ich mit Inbrunst aus und versenkte dann meine Gabel tief in das Gebäck.

«Ich fürchte», meinte Martin, während er in seinem Kaffee rührte und mir amüsiert beim Futtern zusah, «Eric könnte Recht haben. Ich habe bei keiner der Begegnungen bisher auch nur den Hauch eines Verdachts gehabt. Du etwa? Was sagt dein berühmter Instinkt?»

«Fehlanzeige», mümmelte ich mit vollem Mund.

Folge 31

Ich schluckte meinen Bissen herunter und fuhr dann missmutig fort: «Keine verwertbaren Hinweise, keine Anspannung, kein ausweichendes, ärgerliches oder nervöses Verhalten bei auch nur einem dieser zahlreichen Fachkollegen, und wir haben ja eine ganze Menge von denen gesehen. Nichts. Die sind allesamt nett und zugewandt, wenn auch irgendwie ­absorbiert – in höheren Sphären schwebend vielleicht? Und ich hasse es», fügte ich voller Verdruss hinzu, «mir so dumm vorzukommen. Die CERN-Leute ­reden zwar englisch, französisch oder auch einmal deutsch mit­einander, sie benutzen Wörter, die ich kenne, aber ich verstehe trotzdem nichts. Das, was von aussen nach einem normalen verbalen Austausch aussieht, ist in Wahrheit ein extrem komplexer, verschachtelter und kryp­tischer Fachjargon, der sich perfide als normale Sprache tarnt. Die machen das absichtlich, um uns zu demoralisieren, oder?»

«Ach, ich weiss nicht», beschwichtigte er mich. «Wenn man uns beiden dabei zuhört, wie wir einen Patienten besprechen, klingt das für Aussenstehende vielleicht auch verwirrlich.»

«Quatsch», erwiderte ich abschätzig und stützte dann resigniert den Kopf in die Hände.

«Ich glaube, wir sind auf dem Holzweg, Martin. Ich bin mir nach wie vor sicher, dass es bei diesen Vorfällen in Bern im Grunde um Erics Arbeit gehen muss – worum sonst? In der Physik generell und hier am CERN im Speziellen geht es doch um Gewaltiges – um enorme Geldsummen, um wissenschaftlichen Fortschritt, um Reputation, Macht und Ansehen, um Konkurrenz, um neue Technologien!»

Ich fuchtelte wild mit den ­Armen durch die Luft und wies anklagend auf das eindrückliche farbige Wandbild, das vor uns aufragte – ein Abbild des CMS-Detektors, wie ich gelesen hatte.

«Das muss doch fast zwangsläufig der Kern des Ganzen sein. Aber», frustriert liess ich meine Schultern hängen, «wir kommen nicht weiter. Kein einziger Anhaltspunkt. Nichts. Ich komme mir so unglaublich hilflos vor, so töricht und beschränkt. Ich tappe im Dunkeln.»

Ein leises Räuspern zu meiner Linken liess mich herumfahren.

«Verzeihen Sie, wenn ich mich einmische», meinte ein älterer Mann, der am Tisch neben uns bei einem Espresso einen Wust an Papieren studiert hatte. «Aber ich habe unbeabsichtigt Teile ­Ihres Gesprächs mitgehört. Kann ich Ihnen vielleicht helfen? Ich arbeite schon viele Jahre hier und kenne mich am CERN recht gut aus.»

Ich musterte unseren Tischnachbarn unauffällig. Ich schätzte ihn auf vielleicht Ende sechzig, Anfang siebzig. Ein liebenswürdiger, bescheiden wirkender Mann mit Brille, der mit angenehmer Stimme berndeutsch sprach. Niemand, der sich in den Vordergrund drängen würde. Unverdächtig, sympathisch.

«Sind Sie ein Physiker?», ­fragte ich.

Er neigte den Kopf. «Experimentalphysiker, ja.»

Rasch wechselte ich einen Blick mit Martin. Der nickte kaum merklich.

«Das wäre sehr nett, Herr …»

Er lächelte: «Jenni.»

Ich streckte ihm die Hand entgegen.

«Kassandra Bergen», erwiderte ich und schüttelte herzlich ­seine Rechte. «Und das hier ist Martin Rychener. Wir warten auf einen Freund, der als theoretischer Physiker am CERN ar­beitet – er ist gerade an einem ­Meeting. Er hat uns freundlicherweise herumgeführt, uns die Anlagen gezeigt. Faszinierend», schloss ich enthusiastisch.

«Sind Sie vom Fach?», fragte Herr Jenni höflich.

«Gute Güte, nein», wehrte ich entgeistert ab. «Wir sind Psychiater, alle beide. Und», ich beugte mich vertraulich vor, «zudem sind wir Buchautoren und recherchieren gerade für einen Krimi, der im Wissenschaftsmilieu spielen soll.»

Herr Jenni hob interessiert die Augenbrauen, was mich begeisterte – nach all der höflichen ­Zerstreutheit, die wir an Erics Fachkollegen bislang bemerkt hatten, war es erfrischend, auf jemanden zu stossen, der ernsthaft wissen wollte, was Martin und ich hier trieben.

«Was für Bücher haben Sie denn bisher geschrieben?»

Ich hüstelte angelegentlich. «Leider noch gar keine – die ­klinische Arbeit, verstehen Sie, sie nimmt uns dermassen in ­Anspruch. Es ist wahnsinnig schwierig, genug Zeit für kreative Projekte zu finden. Aber jetzt gehen wir dahinter, nicht wahr? Dafür sind wir ja hier – zum ­Recherchieren, nicht wahr?»

Ich blickte Martin auffordernd an, und der nickte gehorsam.

«Ah», sagte Herr Jenni nur.

Ich hatte das ungute Gefühl, in den intelligenten Augen hinter den Brillengläsern etwas aufblitzen zu sehen. Durchschaute er die Schwindelei? Oder nahm er uns unsere Geschichte ab? Wieviel von unserem Gespräch hatte er mitangehört? Und wieviel davon verstanden und richtig eingeordnet?

«Und in welche Richtung recherchieren Sie?»

Täuschte ich mich, oder lag in seinen Worten ein Hauch Ironie, verborgen hinter der Freundlichkeit?

«Unsere Handlungsskizze», schaltete Martin sich ein, «sieht vor, dass ein theoretischer Physiker sich mit kriminellen Machenschaften konfrontiert sieht. Es geht um Geld, Reputation, Konkurrenz, Ruhm, um den Missbrauch von Forschungsergebnissen. Wir benötigen nun eine solide Wissensgrundlage, um die Zusammenhänge richtig darzustellen. Deshalb möchten wir natürlich von den Experten wissen, wo innerhalb des Fachgebiets solche Machenschaften überhaupt denkbar wären.»

Herr Jenni sah mich verblüfft an. «Kriminalität? Am CERN?»

Ich zuckte mit den Achseln. «Oder generell irgendwo im Wirkungsfeld der Physik.»

Fehler gefunden?Jetzt melden.