Folge 61

«Am Anfang lief es nicht schlecht», fuhr Max Weber fort, und seine Stimme wurde leiser und leiser. «Wir scherzten, neckten einander, die Stimmung war bestens, und ich war zuversichtlich, etwas erreichen zu können. Aber als ich dann versuchte, ernsthaft auf Erich Einfluss zu nehmen, wurde der fuchsteufelswild. Richtig ausfällig wurde er, nannte mich Vaters Marionette ohne eigenen Willen, ohne Rückgrat, einen speichelleckenden Weichling.»

Er hielt einen Augenblick mit gesenktem Kopf inne.

«Erich beschimpfte mich aufs Übelste. Er liess die ganze Wut, die er angesammelt hatte, die Wut auf Vater, über Mutters Tod, über die ganze Welt an mir aus. Er verhöhnte mich, beschuldigte mich, lachte mich aus. Er sei ein ganzer Mann, anders als ich. Er treffe seine eigenen Entscheidungen, wähle seinen Weg selbst, egal, ob es dem Vater und mir in den Kram passe. Er werde Sie heiraten, egal, was passiere, und um das zu bekräftigen, habe er Ihnen bereits Mutters Lieblingsring geschenkt, den mit dem grossen Saphir.»

Jetzt hob er den Kopf wieder, und seine Augen schwammen in Tränen. «Das hätte er nicht tun dürfen», flüsterte er. «Sie war auch meine Mutter, auch ich hatte damals eine Freundin, der ich den Ring gerne als Verlobungsring hätte schenken wollen. Aber Erich hat sich den Ring einfach genommen, er, der Lieblingssohn, ohne zu fragen, ohne an mich zu denken. Da sah ich rot.»

Ich hielt den Atem an.

«Ich war bis zu diesem Moment ruhig geblieben, all seinen Beschimpfungen zum Trotz, auch wegen des schmalen, teilweise gefährlichen Weges, der zu beiden Seiten brüsk abfallenden Steilhänge», erzählte er weiter. «Ich hatte die Situation beruhigen, Vernunft vermitteln wollen. Aber nun begann ich, mich zu wehren, ihn ebenfalls anzubrüllen, zu beleidigen. Wir schrien uns gegenseitig an. Und dann, unvermittelt, brach ein Handgemenge los. Er stiess mich von sich, auf diesem schwindelerregend schmalen Pfad, ich fasste es nicht. Ich wurde zornig, holte gegen ihn aus, er tauchte weg und griff mich wieder an – ich sehe es noch vor mir, als wäre es gestern gewesen. Ich vergass mich, blind vor Wut, ich sprang vor, stiess ihm beide Hände vor die Brust – und Erich fiel. Ich werde niemals», seine Stimme, kaum mehr hörbar, zitterte, «seinen Blick vergessen. Noch während er den Halt verlor, zu fallen begann, sah er mir in die Augen. Erstaunt. Nicht wütend, nicht ängstlich. Erstaunt.»

Das Ticken einer alten Wanduhr, überlaut in der Stille, schien das einzige Geräusch auf der ganzen Welt zu sein.

«Ich schrie nach ihm, in Panik», wisperte Weber. «Ich schlitterte den Abhang hinunter, gleichgültig, wie gefährlich das war, ich wollte ihn retten, um jeden Preis. Umsonst. Es war zu spät.»

Lautlose Tränen liefen über sein Gesicht.

Anna sass weiterhin unbeweglich da, den Blick auf ihn gerichtet. Dann, ganz langsam, hob sie einen Arm. Und berührte Max Webers Hand.

«Und das», sagte sie mit weicher Stimme, «haben Sie Ihr ganzes Leben mit sich herumgetragen?»

Er nickte stumm. Sein Kinn zitterte.

«Es ist gut», sagte Anna nur.

Ich spürte die Trauer, die in Wellen von ihr ausging, aber auch ihr Mitgefühl, ihr Verständnis. «Es ist schon gut. Erich war ein Hitzkopf, das weiss ich wohl. Er konnte sehr unvernünftig und impulsiv sein. Es war nicht Ihre Schuld.»

Weber verbarg das Gesicht in den Händen und schluchzte drauflos.

Auch ich merkte, dass mir die Tränen kamen, während Anna in aller Ruhe eine federleichte Hand auf seine Schulter legte.

Es dauerte eine ganze Weile, bis Max Weber seine Fassung wiederfand. Schliesslich jedoch richtete er sich auf, schnäuzte sich umständlich in sein Taschentuch und stützte dann schwer atmend beide Hände auf den Oberschenkeln auf.

«Anna», sagte er und sah sie an, aus rot geränderten Augen. «Erich hatte Recht. Es wäre eine Ehre gewesen, Sie in der Familie zu haben.»

Anna lächelte, und nun drohte ihr ihre fast unnatürliche Ruhe doch abhanden zu kommen. Ihr Lächeln war wacklig, verletzlich.

«Ich werde Ihnen den Ring zurückgeben», sagte sie. «Es ist nicht in Ordnung, dass ich ihn habe. Er gehört Ihnen.»

«Anna?», fauchte ich ungläubig.

«Doch, Kassandra», erwiderte sie. «Erich hatte nicht das Recht, mir diesen Ring zu schenken, er gehörte der Familie. Und hätte ich früher schon gewusst, dass er echt und so wertvoll war, ich hätte ihn seinen Hinterbliebenen zurückgegeben. Es ist nur richtig so. Ich werde», wandte sie sich an Max Weber, «Ihnen den Ring übergeben. Es sind keine weiteren Versuche mehr nötig, ihn auf anderem Wege zurückzubekommen. Auf diese Weise können wir die ganze unselige Sache der letzten Wochen hinter uns lassen.»

«Welche Sache meinen Sie?», fragte Max Weber irritiert.

Jetzt konnte ich nicht mehr an mich halten.

«Nun, dass Annas Hausschlüssel gestohlen und wiederholt in ihre Wohnung eingeschlichen wurde, im Versuch, den Ring zu finden, Sie erinnern sich doch? Dass sie verfolgt wurde. Dann der hinterhältige Telefonanruf, um das Versteck des Ringes aus ihr herauszukriegen. Und am Ende der brutale Überfall, zweifellos auf Ihr Geheiss arrangiert. Das kann Ihnen unmöglich entfallen sein.»

Meine Stimme troff vor Sarkasmus.

Webers Kiefer klappte auf. «Wa… Wie bitte? Was ist da passiert?»

Seine Fassungslosigkeit war mit Händen zu greifen. Und, daran zweifelte ich keine Sekunde, sie war echt.

Folge 60

Anna Dubach, wie sie dasass, gerade aufgerichtet und gelassen, strahlte etwas Magnetisches aus, das ich bei ihr noch nie erlebt hatte. Eine unerschütterliche, machtvolle Präsenz. Es kam mir vor, als hätte die Erde für einen Moment aufgehört, sich zu drehen, als würde alles um uns herum den Atem anhalten.

«Was sitzen Sie nur da und starren mich an!», brüllte der Alte sie an. «Ihr Eindringen ist eine Frechheit! Wie ich schon sagte - ich rufe die Polizei, ich zeige Sie an! Was haben Sie hier zu suchen? Reden Sie endlich, verdammt!»

Anna tat nichts dergleichen. Sie schwieg, sah ihn an, und in diesem Blick lag so unendlich viel mehr, als Worte es vermocht hätten. Keine Anklage, keine Forderung. Ein ruhiges Forschen. Und mehr noch: Verständnis. Entwaffnend.

Fasziniert verfolgte ich die Wirkung, die Annas reine, würdevolle Präsenz auf Max Weber ausübte. Schweissperlen traten auf seine Stirn. Fahrig tastete er nach einem zerknitterten Stofftaschentuch in seiner Hosentasche, rieb sich grob über das Gesicht.

«Das muss ich mir nicht bieten lassen!», grollte er. «Eine verdammte Frechheit, das!»

Anna schwieg weiter. Die Stille dehnte sich aus.

«Sie sind also die Flamme, über die Erich damals berichtet hat», blaffte Weber abschätzig, nun offenbar seine Taktik ändernd. «Wir wussten sofort, dass er einen schweren Fehler machte. Eine ganz gewöhnliche Frau, Lehrerin noch dazu, und am Ende noch mit kommunistischen Ideen! Frauenrechtlerin, um dem Fass den Deckel aufzusetzen. Vater war empört, er sah rot. So eine Frau, in unserer Familie? Kam überhaupt nicht in Frage. Wir Webers waren immer schon angesehene Leute gewesen, Hotelbesitzer über Generationen, erfolgreiche Geschäftsleute. Und meine Mutter, die war etwas Besonderes! Böhmischer Adel, direkt verwandt mit der Familie Lobkowitz», er warf sich in die Brust, «lebte in der Tschechei mit ihrer Familie in einem Schloss, mit umfangreichen Ländereien, bis sie durch den Krieg und die verdammten Kommunisten vertrieben wurde und in die Schweiz fliehen musste. Alles mussten sie und ihre Familie zurücklassen, nur den Familienschmuck konnten sie retten. So eine Mutter hat Erich gehabt, gebildet, feingeistig, perfekt erzogen. Viel zu jung ist sie damals gestorben. Und dann schleppte er Eine wie Sie an, statt Mutters Andenken zu ehren und eine Frau zu wählen, die zu unserem Stand passt!»

Anna hüllte sich weiter in beredtes Schweigen. Wenn überhaupt, zeigte nur ein minimes Heben ihrer Augenbrauen eine Reaktion auf seine Worte an.

«Er drohte, Sie ohne Vaters Segen zu heiraten. Infam! Liess sich das einfach nicht ausreden, stur wie sonst was.»

Ich spürte, wie Max Weber sich während seines Monologs langsam beruhigte. Die Haltung, die Anna ausstrahlte, die spürbare Kraft und Klarheit, blieb nicht ohne Wirkung. Seine Stimme wurde leiser, die Gesichtsfarbe normalisierte sich. Die Wut, die er uns entgegengeschleudert und die keinen Widerstand gefunden hatte, ebbte ab. Sein Blick wandte sich nach innen.

Ich staunte, war aber klug genug, keinen Mucks zu machen.

«Erich war anders als Vater und ich. Er kam nach der Mutter. Die hatte auch etwas Vergeistigtes, Versponnenes. Las Poesie, malte. Vater war ein Macher, und darin bin ich ganz sein Sohn, war es immer: mit beiden Beinen fest am Boden, direkt, entschieden, stark. Mutter war fragil, oft kränklich. Es war, als gehörte sie gar nicht wirklich in diese Welt, als hätte sie einen Teil von sich in der Tschechei zurückgelassen. Sie hatte Erich», seine Stimme brach jetzt, «immer lieber als mich. Er war ihr Augapfel. Muj miláčku nannte sie ihn. Mein Liebling. Ich hingegen war immer nur der Max.»

Eine Weile schwiegen wir alle. In den Zügen des alten Mannes schimmerte der verletzte Junge von damals durch.

Es brannte mir unter den Nägeln, etwas Tröstendes zu sagen, nach bester Psychiatermanier, aber dann liess ich es doch bleiben. Ich spielte keine Rolle. Das hier war Annas Territorium.

Max Weber seufzte tief. «Vater drehte fast durch damals. Erich war stur wie ein Hund. Vater wollte mit Ihnen reden, Sie zur Einsicht bringen, dass Sie unmöglich die Richtige für Erich sein konnten, aber der wollte nichts davon hören - nicht mal Ihren Namen wollte er uns sagen. Und er war nicht von seinem Plan, Sie zu heiraten, abzubringen, egal, wie sehr der Vater tobte und forderte. Erich zog sich einfach zurück, hinter seine Bücher und linken Ideen, und schaltete auf Durchzug. War am Ende kaum noch zuhause.» Er schnaufte.

«Schliesslich nahm der Vater mich beiseite. Nahm mir das Versprechen ab, Erich zur Besinnung zu bringen, ich als älterer Bruder, als Vaters Vertrauter und zukünftiger Nachfolger. Was für eine Aufgabe! Ich wusste nicht, wie ich das anstellen sollte. Sicher, Erich und ich hatten uns immer gut verstanden, aber wie gesagt, er war stur, nicht zu belehren. Ich wusste nicht ein noch aus, aber ich wollte Vater nicht enttäuschen. Dem ging es ohnehin nicht gut nach Mutters Tod. Also bat ich Erich, mich auf eine Wanderung zu begleiten. Ich wählte die Panoramatour über den Brienzergrat, vom Brienzer Rothorn zum Harder. Keine einfache Strecke, aber wir kannten sie beide gut und hatten sie schon einige Male gemeinsam bestritten. Ein paar Stunden zusammen unterwegs, so sagte ich mir, dann hätten wir Gelegenheit, ins Gespräch zu kommen, vernünftig zu reden, unter Männern. Ich war sicher, dass ich ihm seine Flausen würde ausreden können.»

Er schluckte.

Anna legte ganz leicht den Kopf schief.

Fortsetzung folgt

