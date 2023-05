Fortsetzungsroman – Lesen Sie die neueste Folge von «Jenseits der Gier» Im neuen Kriminalroman von Esther Pauchard will sich eine Oberärztin um die betagte Mutter eines früheren Schulkollegen kümmern – und gerät dabei in gefährliche Tiefen. Esther Pauchard

Die Folgen 1 bis 29 des Romans finden Sie hier: «Jenseits der Gier» 1 – 29

Die Folgen 30 bis 59 lesen Sie hier: «Jenseits der Gier 30 – 59»

Und die Folgen 60 bis 89 hier: «Jenseits der Gier 60 – 89»

Folge 91

Nein. Ich musste mich an die Waffen halten, die ich beherrschte, meine psychologischen Fähigkeiten.

Was war Alannah für ein Mensch? Was würde ihr Freund, wenn der denn überhaupt der unbekannte männliche Komplize war, für ein Mensch sein? Was waren ihre Schwächen?

Die Intelligenz, so hielt ich mir vor Augen, war es ganz sicher nicht. Sie hatten es geschafft, die Untersuchungsbehörden zu täuschen. Und sie hatten es geschafft, Anna zu finden, obwohl ich sie in der Klinik in Sicherheit gewähnt hatte – wie, um Himmels Willen, war ihnen das gelungen?

Hatte ich gegen solche Gegner eine Chance?

Ganz allein?

Als ich um zwanzig vor sechs – die Zeit raste – zu Hause ankam, brannte Licht im Wohnzimmer.

Ich warf die Autotür zu, hastete dann zum Eingang.

«Hallo?», rief ich laut, während ich rasch Schuhe und Mantel abstreifte.

«Hier!», antwortete Marcs Stimme aus dem Wohnzimmer. Mit wenigen Schritten hatte ich den Raum betreten – und prallte zurück.

Nicht nur Marc sass da, bequem in seinen Lieblingssessel gelümmelt, sondern auch Linda. Sie hatte die Beine zierlich unter den Körper gezogen und schmiegte sich in eine Ecke des Sofas, eine Kaffeetasse in der Hand.

Marc warf mir ein leicht verlegenes Lächeln zu.

«Jana isst bei ihrer besten Freundin Marla zu Abend, und Mia ist zum Sport gefahren», erklärte er. «Linda war zufällig in der Gegend, und da ich heute Nachmittag keine Praxis hatte, dachte ich …»

Er liess den Satz unvollendet.

Linda, die heute ein schimmerndes, enganliegendes Samtkleid in Smaragdgrün trug, das sich aufs Trefflichste an ihre virtuosen Kurven schmiegte, blickte besorgt zu mir auf.

«Was hast du, Kassandra?», fragte sie betont einfühlsam und solidarisch, während sie ihre Kaffeetasse auf dem Couchtisch vor sich abstellte. «Du siehst aus, als hättest du einen Geist gesehen. Fühlst du dich nicht wohl?»

Ich starrte sie einige Herzschläge an, ohne sie wirklich zu sehen, und wandte mich dann wieder an Marc.

Marc. Die Praxis. Marc, der Hausarzt. Somatik. Natürlich. «Marc, ich brauche deine Hilfe. Jetzt gleich», stiess ich abgehackt hervor. «Wie, meine Hilfe?», erwiderte der verblüfft. «Wie meinst du das?»

«Ich muss mit dir reden. Etwas Wichtiges. Jetzt. Allein.» Ich fixierte ihn mit flammendem Blick.

«Aber Ka, muss es denn genau jetzt sein, wo ich gerade Besuch habe …»

«Jetzt gleich!», beharrte ich stählern. «Verstehst du nicht? Es geht um Leben und Tod!»

«Vielleicht», hauchte Linda sanftmütig, «sollte ich besser ­gehen?»

Es war kein Vorschlag, sondern eine Frage mit perfidem Unterton, und sie ging nicht an mich. Sie ging an Marc, begleitet von einem seelenvoll-schmelzenden Augenaufschlag.

«Ich möchte», fügte sie hinzu und schlug die Augen nieder, «auf keinen Fall stören.»

«Linda», sagte ich hart, «Lass das bleiben. Lass das mit dem flehenden Blick und dem sorgsam zwischen sanften Worten versteckten Machtkampf, ja? Ich habe keine Zeit für so etwas. Du magst später wieder um meinen Mann herumsäuseln, wenn es dir Freude macht. Aber nicht hier, und nicht heute. Geh.»

Linda klappte der Mund auf. «Marc?», fragte sie mit verletztem Stimmchen.

Jetzt reichte es mir. «Ich sagte: Geh!», schrie ich. Ich beugte mich vor, und mit einer einzigen, heftigen, weit ausholenden Bewegung meines Armes wischte ich Kaffeegeschirr, Wassergläser und Teller mit Gebäck vom Couchtisch, dass die Scherben quer durch den Raum stoben. «Raus hier!», brüllte ich. «Sofort!»

Linda schoss empor. Mit einer beeindruckenden Behändigkeit – kein Wunder, schliesslich war sie ja Fitnessinstruktorin, nicht wahr? – krabbelte sie über die Sofalehne hinweg und brachte sich hinter Marcs Rücken in Sicherheit, weit ausserhalb meiner Reichweite. «Aber das ist doch…», plärrte sie.

«Du hast drei Sekunden, dann bist du geliefert», drohte ich ­wütend.

«Marc?», appellierte Linda schrill. Der sanfte Tonfall war ihr offenkundig abhandengekommen.

Marc.

Ich wandte mich ihm zu, und unsere Blicke verhakten sich.

Seiner war seltsam ruhig, distanziert. Abschätzend.

«Ein neuer Fall?», fragte er nur. Seine Stimme klang beinahe unbeteiligt.

Ich nickte. Es machte keinen Sinn, es jetzt noch abzustreiten. Die Zeit lief mir davon, ich konnte nichts davon erübrigen für Diplomatie – oder für Strategien, um meine Ehe zu retten.

Wieder sah er mich an, lange. In seinem Blick funkelte es jetzt blitzhell.

«Ein Fall?», stiess Linda hervor. «Ein Kriminalfall? Da siehst du es, sie tut es schon wieder! Diese Frau richtet dich zugrunde, Marc, ich habe es dir immer schon gesagt. Die spinnt doch! Schau sie dir nur an, die hat einen Blick wie ein tollwütiger Hund! Die ist ja komplett durchgedreht!»

«Linda», sagte Marc in dem betont gelassenen Tonfall, den er aufgelösten Patienten gegenüber anzuschlagen pflegte. «Es ist ­gerade ein wenig ungünstig, wie du siehst. Bitte geh nach Hause. Dies hier ist offensichtlich ein Notfall.»

Fortsetzung folgt

Bisher erschienen:

Folge 90

«Kassandra, ich muss dir etwas ausrichten.» Sie schluckte hart. «Bring den Ring heute Abend um halb acht auf den Parkplatz vor der Kirche Blumenstein. Komm mit dem Auto, und komm allein. Sag niemandem etwas davon. Sonst passiert mir etwas Schlimmes. Keine Spielchen. Sie werden es merken, wenn jemand dabei ist, oder wenn die Polizei verständigt wurde, und dann…» Ihre Stimme versiegte.

Mir wurde schwarz vor Augen.

«Ich habe verstanden», erwiderte ich tonlos. «Ist jemand bei dir, Anna?»

«Ich habe ihm gesagt, dass du den Ring nicht haben kannst, dass er in diesem Labor ist, aber er will nichts davon hören!», stiess Anna mit hoher Stimme hervor. «Du musst …»

Die Verbindung brach ab.

«Anna? Anna!», rief ich panisch aus. Nichts.

Hastig drückte ich die Wahlwiederholung.

«Bitte rufen Sie später an.»

Zitternd holte ich Luft.

Dann schoss ich hoch.

Zeit, mich auf den Weg zu ­machen. Zeit, etwas zu unter­nehmen.

«Er», dachte ich, während ich fahrig meine Tasche, Jacke und Mobiltelefon zusammenraffte und mit fliegenden Fahnen mein Büro verliess. Alannahs Freund? Wenn ich nur gewusst hätte, wer dieser Mann war, wie er hiess. Ich tappte im Dunkeln. Verdammt.

Ich rannte aus dem Büro, die Treppe hinunter, verliess das Hauptgebäude in Richtung Parkplatz, rauschte an Besuchern und Klinikmitarbeitern vorbei, ohne sie zu beachten.

Auf dem Weg zu meinem Auto rief ich Thomas Frieden an. Er ging nach dem dritten Klingelton ran. Ich unterbrach ihn mitten in seinen herzlichen Begrüssungsworten.

«Thomas, schnell – hast du den Ring von Anna Dubach bei dir im Geschäft?»

«Den Kashmir-Saphir?», fragte er verwundert. «Nein, der ist noch im Gübelin-Labor. Du weisst ja, die Untersuchung dauert einige Wochen, und …»

«Danke, Thomas, das genügt mir. Schönen Abend.» Brüsk würgte ich den Anruf ab.

Nun gut. Dann würde mein ­Imitat reichen müssen. Weder Alannah noch ihr unbekannter Mittäter hatten das Original je gesehen.

Wieder versuchte ich Martin zu erreichen. Wieder ging sein Telefon direkt auf Voicemail.

«Martin», sprach ich mit ­brechender Stimme auf seinen ­Anrufbeantworter, «Anna ist ­entführt worden. Bitte ruf mich sofort an. Ich brauche deine ­Hilfe.»

Jetzt war ich auf dem Parkplatz angekommen. Ich stieg ins Auto und warf mein Handy in meine Handtasche.

Wann würde Martin meine Nachricht abhören? Wie lange dauerte diese verdammte Geschäftsleitungsretraite? Täuschte ich mich, oder nistete irgendwo in meinem Gedächtnis eine ungute Erinnerung daran, dass Martin mir vor Wochen über ein gemeinsames Abendessen mit dem Vorstand nach der Retraite berichtet hatte? Wie lange würde er absorbiert sein?

Ich konnte nicht riskieren, ­seine Antwort abzuwarten. Ich musste handeln, jetzt.

Nur – wie?

Entschlossen startete ich den Motor.

Mit quietschenden Reifen schoss ich aus meiner Parklücke und stob davon.

Während ich die schmale Landstrasse in Richtung Weilen fuhr, warf ich einen raschen Blick auf die Zeitanzeige auf meinem Armaturenbrett.

Viertel nach fünf. In etwas mehr als zwei Stunden würde ich auf dem Parkplatz der Kirche Blumenstein stehen, bereit, mich Annas Entführern zu stellen.

Warum dort? Ich zerbrach mir den Kopf, im Versuch, mich akkurat an die Gegend zu erinnern – die Kirche Blumenstein war ein pittoreskes altes Bauwerk am Fuss der Stockhornkette, weit entfernt vom Dorfkern errichtet, auf einer Anhöhe, unter dem Fallbach, in einem attraktiven Wandergebiet. Ich hatte dort ­einmal vor vielen Jahren an einer Hochzeit teilgenommen. Eine sehr schöne Gegend. Und sehr isoliert.

Und das, so sagte ich mir bitter, war sicher auch der Grund, warum ausgerechnet dieser Ort als Treffpunkt bestimmt worden war. Es gab zahlreiche Möglichkeiten, ein ankommendes Fahrzeug zu beobachten, ohne selbst gesehen zu werden.

Würde Anna dort sein? Vielleicht, vielleicht aber auch nicht. Und die Entführer waren mindestens zu zweit. Alannah und er. Na wunderbar.

Wie konnte ich, zermarterte ich mir das Gehirn, während ich einen Velofahrer mit ausladendem Anhänger überholte, mich vorbereiten? Wie schaffte ich es, in so einer Situation die Oberhand zu gewinnen?

Sollte ich Paul Kempf mobilisieren, den Karatekämpfer, dessen Fähigkeiten schon in einem früheren Fall mehr als hilfreich gewesen waren?

Aber was würde passieren, wenn ich mich den genannten Bedingungen widersetzte und nicht allein kam? Das könnte ­Annas Ende sein.

Oder doch die Polizei rufen? Nur – was sollte diese tun? Den Parkplatz umstellen? Das würde in dieser einsamen Gegend auffallen, auch das eine ernstzu­nehmende Gefahr für Anna.

Und Regionalfahnder Riesen hatte keinen Hehl daraus gemacht, dass er meine Sorge nicht ernst nahm.

Was hatte ich vorzuweisen, um die Entführung zu beweisen? Einen Anruf von Anna Dubachs Handy in meinem Anrufverzeichnis? Das bewies gar nichts.

Ich liess Weilen hinter mir, drückte aufs Gas, als ich ausserorts endlich schneller fahren durfte.

Sollte ich mich bewaffnen? Hatte ich nicht irgendwo im ­Keller ein altes Tränengasspray?

Dann verwarf ich den Gedanken wieder. Eine Waffe konnte mir entwunden und gegen mich verwendet werden, oder gegen Anna.

Fehler gefunden?Jetzt melden.