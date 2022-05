Fortsetzungsroman – Lesen Sie die neueste Folge von «Das Licht hinter den Bergen» Der Berner Autor Thomas Röthlisberger erzählt in seinem meisterhaften Roman von einer schicksalhaften Begegnung. Thomas Röthlisberger

Thomas Röthlisberger: «Das Licht hinter den Bergen», Edition Bücherlese 2020, 280 Seiten ca. 29 Fr.

Folge 60

Sie traf nur Barbla an, die oben im Flur hin­ und herging, um sich etwas Bewegung zu verschaffen nach dem Mittagsschlaf. Babigna, deutete sie an, sei nach Hause gegangen.

Die Zeit wurde Anna lang, bis sie hörte, dass Anton die Schüler entliess. Sie wartete, dass es still wurde unten und sie sicher sein konnte, niemand mehr anzu­treffen. Die Tür zum Schulzimmer war offen. Anton stand am Fenster und rauchte. Sie klopfte an den Türrahmen, um ihn nicht zu erschrecken. Er wandte sich um.

«Störe ich?», fragte sie. Er schüttelte den Kopf.

«Natürlich nicht.»

Sie trat zu ihm ans Fenster und hielt ihm den Zettel hin.

«Wo hast du das her?»

«Er steckte an der Kirchentür», sagte sie und berichtete ihm, was vorgefallen war.

«Ich bin keine Jüdin», sagte sie. «Du weisst das.»

«Wer tut so etwas?», über­legte er, ohne auf ihre Beteuerung einzugehen.

«Du glaubst mir nicht!», ­sagte sie aufgebracht.

«Ich schon. Aber die unten, im Dorf?»

«Und wenn sie tatsächlich recht hätten?», fragte sie pro­vokativ.

«Was sollte das ändern für mich?»

«Bist du sicher?»

«Anna, ich bitte dich!»

Sie lehnte sich an das ­nächste Schülerpult und sah zu Boden.

«Da ist noch etwas», sagte ­Anton. «Dass du niemand gesehen hast auf dem Weg – vermutlich hat die betreffende Person nur die Tür betätigt, die Kirche aber gar nicht verlassen.»

«Du meinst, es war noch jemand da, als ich mich wieder ­allein glaubte?»

Er nickte. Anna lief ein kalter Schauder über den Rücken.

«Was soll ich tun?», fragte sie leise.

«Nichts. Es ist ja nichts geschehen. Man will dir Angst ein­ jagen. Mehr nicht, vorläufig. Und der Urheber wird sich früher oder später verraten. Darauf kannst du zählen.»

«Es macht mir Angst», sagte sie. «Es ist nur der Anfang. Ich kenne das. Bei uns zu Hause war das nicht anders. Zuerst kommen die Beschuldigungen, dann die Übergriffe und schliesslich …»

«Ich glaube nicht, dass man das hier mit dem vergleichen kann, was bei euch vor sich geht», unterbrach er sie.

«Es ist nur eine Frage der Zeit.»

«Wir sind ein Rechtsstaat», sagte er, und sie hörte aus seinem Tonfall, dass das etwas war, woran er unbedingt glaubte.

«Willst du damit sagen, ­Österreich war das nicht?» «Anna, wir wollen nicht streiten. Was bei euch geschieht, kann hier nicht eintreten.»

«Wie kannst du dir so sicher sein?»

«Es darf einfach nicht geschehen», sagte er nachdenklich. Später, als sie allein in ihrem Zimmer war, dachte sie darüber nach, ob es richtig war, dass sie Anton den Zettel überlassen hatte.

«Vielleicht finden wir heraus, wessen Handschrift es ist», hatte er gemeint.

Derjenige, der das geschrieben hat, wird kaum so dumm gewesen sein und seine Schrift nicht verstellt haben. Ach Anton, hatte sie in Gedanken hinzugefügt, was muss das Leben dir denn noch antun? Sie merkte, dass die Beleidigung, die Ausgrenzung sie persönlich trafen. Dass etwas in ihr drin war, dieses Virus, das sich regte und empörte.

«Ich weiss nicht, wie lange ich der Sache noch zusehen kann», sagte Babigna.

Sie legte den Löffel in den Teller und seufzte. Barbla traf den Mund nicht und bekleckerte sich mit Suppe.

«Wovon sprichst du?», fragte Anton. Babigna stand auf, um Barblas Gesicht und Schürze zu säubern. Anna sah von ihrem Teller auf.

«Giusep», sagte Babigna. «Er wird immer seltsamer. Er trinkt zu viel.»

«Das ist nicht neu.»

«Er spricht nachts mit Clara.»

«Im Schlaf?»

«Nein. Unten in der Küche. Im Dunkeln.»

Seit wann schlief Babigna in Giuseps Haus, überlegte Anton. Hatte er da etwas verpasst?

«Bist du ihm nachgeschlichen?» Babigna nickte.

«Ich dachte zuerst, da sei ­tatsächlich jemand bei ihm. Als ich aber den Namen hörte, war mir klar, dass er mit dem Alkohol Geister heraufbeschwor.»

«Und?», wollte Anton wissen. «Was hast du gemacht?» Babigna kniff die Augen zusammen, dass nur noch kleine, dunkle Schlitze zu sehen waren.

«Ich sprach ihn an. Er reagierte nicht. ‹Giusep, mit wem sprichst du – da ist niemand.› Er drehte sich um. Man sah kaum das Weisse in seinen Augen, so dunkel waren sie. ‹Siehst du denn nicht?›, sagte er. ‹Clara ist da. Sie ist zurückgekommen zu mir!› – ‹Blödsinn›, entgegnete ich. ‹Du hast getrunken. Geh ins Bett!›»

«Du brachtest ihn so weit?», fragte Anton. Babigna schüttelte den Kopf.

«‹Du verstehst das nicht›, sagte Giusep. ‹Wie solltest du auch? Sie ist zurückgekommen. Wir brauchen nur noch etwas Zeit.›»

«Wir?»

Babigna hob die Schultern.

«Ich fürchte, es ist der Alkohol. Er halluziniert. Er verliert den Verstand.»

«Vielleicht sollte man Doktor Brunner informieren», schlug Anton vor. «Auf ihn hört er noch am ehesten.»

«Das habe ich doch schon getan. Und weisst du, was der mir geantwortet hat?»

«Lass mich raten», sagte Anton. «Wahrscheinlich hat er ge­ sagt: ‹Jeder holt sich den Tod auf seine Weise.›»

«Das wäre ihm tatsächlich zuzutrauen», ereiferte sich Babigna und zerknüllte das Küchentuch in ihren Händen. «Er ist imstande und schaut seelenruhig zu, wie die Leute in ihr eigenes Unglück laufen.»

Fortsetzung folgt

