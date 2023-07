Fortsetzungsroman – Lesen Sie die neueste Folge von «Das Haus der Architektin» Mirko Beetschens neuer Roman «Das Haus der Architektin» ist eine Mischung aus unheimlichem Thriller und alternativer Architekturgeschichte. Mirko Beetschen

Folge 30

An einer Stelle war eine verglaste Vitrine eingebaut, die eine Sammlung archäologischer Objekte enthielt, darunter gläserne Armreife, Bronzeschmuck, etwas, das möglicherweise Perlen aus Bernstein waren, und sogar ein Schwert samt Scheide. Offenbar hatte sich Marie-Yolande Rabaut für altertümliches Kunsthandwerk interessiert.

Anders als im Rest des Hauses herrschte im Atelier eine formale Eindeutigkeit, die dem Raum Ruhe und Würde verlieh. Es gab keine verborgenen Nischen, keinen Verweis auf eine andere Ebene, eine tiefere Struktur, ein Geheimnis, wie ich es in den anderen Räumen von Les Espoirs empfunden hatte. Er fügte sich wie selbstverständlich in die natürliche Umgebung und inszenierte diese zugleich. Hier spürte man nicht nur den Genius loci, auch die Genialität der Architektin selbst manifestierte sich in dem Atelier am deutlichsten.

Ich konnte mir den Raum nur zu gut als Teil eines künftigen Museums oder sonst einer kulturellen Einrichtung vorstellen.

Etwas anderes gilt es noch zu erwähnen, bevor ich zu unserer Abreise komme. Es war kurz nachdem wir den Raum betreten hatten, den ich in meinem Kopf bis heute das Turmzimmer nenne, das oberste von drei übereinandergeschichteten, zum See hin komplett verglasten Zimmern. Von aussen nahm man diese tatsächlich als kleinen Turm wahr, denn sie lagen wie angedockt am Ende des Nordflügels und ragten über das felsige Ufer hinaus.

Durch seine exponierte Lage war dies der meistfotografierte Teil von Les Es­poirs. Die bekannteste Aufnahme stammte aus den Sechzigerjahren und war während der Abenddämmerung entstanden. Die drei hell erleuchteten Zimmer nehmen sich vor dem nachtsamtenen Blau des Himmels und den schwarzen Baumsilhouetten darauf wie funkelnde Edelsteine aus, ein Bild, das die vibrierende Reflektion im Wasserspiegel noch verstärkt.

Die drei Etagen waren über eine Wendeltreppe im hinteren Teil verbunden. Ganz unten befand sich eine Art kleiner Salon, ausgestattet mit Sideboard, einem Röhrenfernseher und drei ku­bischen Ledersesseln in Ochsenblutrot. Das mittlere Stockwerk war unterteilt in ein Bad hinten und einen Raum mit Schrankwänden zum See hin. Ganz oben schliesslich betrat ich ein Schlafzimmer: In der Mitte stand ein Bett, daneben ein Holzhocker mit einer Leseleuchte und weiter vorne, auf einem roten Kelim, ein Stahlrohrsessel. Die Fensterfront war hinter dicken Vorhängen verborgen, Licht fiel jedoch durch mehrere bullaugenartige Fenster in den Seitenwänden ein. An der Rückwand hing ein einzelnes kleines Ölgemälde.

Mit seiner spartanischen Einrichtung und frei von persönlichen Gegenständen wirkte der «Turm» wie eine einzige grosszügige Gästesuite, und ich konnte nicht umhin, mir seine neue Nutzung als Hotelzimmer oder luxuriöse Unterkunft für einen Artist in Residence vorzustellen.

Ich ging um das Bett herum, an dem Bonnie und Cerby interessiert schnupperten, und wollte die Gardinen aufziehen, doch die Aufhängung war über die Jahre wohl eingerostet oder verklemmt, und erst als ich mehrmals heftig daran zerrte, liess sich der Stoff zu Seite bewegen.

Die Aussicht drei Stockwerke über dem See und mit direktem Blick auf Neuenburg und die Jurakette dahinter war – ich kann es für einmal nicht anders ausdrücken – atemberaubend. Wäre Les Espoirs mein Eigentum, hätte ich hier mein Schlafzimmer, war ich mir sicher – und stockte. Langsam drehte ich mich um und liess meinen Blick über das spärliche Mobiliar gleiten, dachte an die Einbauschränke eine Etage tiefer, die ich nicht näher untersucht hatte, die aber eigentlich wie eine Ankleide aussahen, das dunkelrot gekachelte Badezimmer, und plötzlich hatte ich keinen Zweifel mehr, dass dies das persönliche Refugium von Marie-Yolande Rabaut gewesen sein musste!

Ein unangenehmes Gefühl beschlich mich, und mir war, als wäre ich soeben bei etwas Verbotenem erwischt worden, als hätte ich jemandes Intimsphäre verletzt.

Es war just in diesem Moment, dass das Geräusch zum ersten Mal erklang.

Es begann als fernes Seufzen, wurde zu einer Klage, die durch die Gänge und Schächte von Les Espoirs hallte, sich rasch näherte und zu einem Stöhnen anschwoll, bis es klang, als befände sich sein Ursprung im Raum direkt unter uns. Es war ein furchtbarer Laut, der an das schmerzvolle Aufbegehren eines Kranken oder das Wehklagen eines Sterbenden denken liess. Er hörte sich so elend an, so lebensfeindlich, dass mir ein eiskalter Schauer den Rücken hochkroch und die Nackenhaare aufstellte.

Ich hatte mich umgedreht, den Blick schockiert auf die Treppe gerichtet, in Erwartung, dass dort jeden Augenblick jemand auftauchen würde. Auch die Hunde reagierten: Cerby, indem er den Aufgang anzubellen begann, während Bonnie sich an mich presste, ihren Schwanz einzog und winselte.

Das Ganze dauerte nur wenige Sekunden, bevor das Geräusch abklang und in der Ferne verhallte, doch färbte es die Stille, die nach Cerbys letztem Kläffer einkehrte, mit einem Gefühl, als hätte der Tod soeben seine Hand nach uns ausgestreckt, als wäre etwas Widernatürliches vorbeigezogen, bevor auch dieser Eindruck sich verflüchtigte und nur die traurige Atmosphäre eines leeren Hauses zurückblieb.

Fortsetzung folgt.

