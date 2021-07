Fortsetzungsroman – Lesen Sie die neue Folge von «Jenseits des Zweifels» Die Thuner Autorin Esther Pauchard lässt in ihrem Krimi eine eigenwillige Ärztin Verbrechen aufdecken. Das ist witzig und spannend zugleich. Esther Pauchard

Esther Pauchard: «Jenseits des Zweifels», Kriminalroman, Lokwort-Verlag 2020, 384 S., ca. 34 Fr.

Folge 1

Das Gefühl überfiel mich wie ein Gewitter in den Bergen, wie ein unverhoffter Schlag. Es senkte sich über mich, als wäre es etwas Stoffliches, Dunkles, wie ein schwerer Vorhang, es legte sich mir über Kopf und Hals und Schultern und brachte mich ins Taumeln. Unwillkürlich streckte ich die Hand aus und klammerte mich am Türrahmen fest, um nicht zu fallen. Was um Himmels Willen war das?

Mein Herz pochte in sich überstürzenden, hämmernden Schlägen gegen meinen Rippenbogen, das Atmen fiel mir schwer. Meine Beine zitterten. War das Angst? Eine Panikattacke? Ich stülpte meine Aufmerksamkeit nach innen, untersuchte meinen Geist bis in den hintersten Winkel. Nein, keine Panik. Etwas anderes, wenn auch Verwandtes. Ich konnte es nicht richtig benennen. Besorgnis? Beklommenheit? Dann formte sich die Erkenntnis wie von selbst, materialisierte sich aus dem trüben Nebel, der mich umfangen hatte, gewann vor meinem inneren Auge geisterhaft Gestalt.

Es war eine Ahnung. Eine tiefschwarze, kalte Ahnung von kommendem Unheil, von Gefahr. Eine Warnung. Benommen schüttelte ich den Kopf, bemüht, mich zu sammeln, den jäh über mich gekommenen Schrecken abzuwerfen. Was für ein Blödsinn. Ganz bewusst richtete ich mich auf, entspannte jeden einzelnen meiner verkrampften Muskeln, dehnte meinen Nacken. Liess den verdammten Türrahmen los. Sah mich um.

Die Szene um mich herum hätte alltäglicher nicht sein können. Ich stand im Aufenthaltsraum meiner Station – der Station 3b, einer offenen Station für Abhängigkeitserkrankungen und Doppeldiagnosebehandlung in der Klinik Eschenberg, meinem langjährigen Arbeitsort. Nichts, absolut gar nichts war speziell an dem Anblick, der sich mir bot.

Jelika Bakovic von der Pflege eilte mit einem Medikamentenbecher in der Hand und eisernem Blick auf Frau Haldemann zu – hatte die ihre Mittagsmedikamente schon wieder vergessen? Zwei weitere Patienten sassen mit je einer Kaffeetasse neben sich bei einem Schachspiel und brüteten über dem nächsten Zug, während Maria vom Reinigungsdienst ein Fenster putzte und dabei Frau Graf störte, die sich ganz in der Nähe zum Skizzieren niedergelassen hatte und nun stirnrunzelnd ihre Zeichnungssachen zusammenklaubte, um sich eine ruhigere Ecke zu suchen, wo ihr niemand im Licht stand.

Alles ganz normal.

Nimm dich zusammen, Frau, herrschte ich mich innerlich an. Vielleicht war es die Hitze – draussen brannte eine späte, aber doch gnadenlose Augustsonne vom Himmel und drückte bösartig gegen die Fensterscheiben. Oder ich wurde allmählich alt. Egal. Ich streifte die letzten Spinnweben von Schwäche ab und setzte mich in Bewegung, durchquerte zielstrebig den Raum. «Frau Graf?» Anaïs Graf blickte irritiert von ihrem Skizzenblock auf. «Ja?» Mimik und Tonfall drückten unmissverständlich Zurückhaltung, ja sogar Misstrauen aus.

Ich lächelte die Patientin, eine etwas verwittert aussehende Frau über vierzig, gewinnend an. «Wir haben bislang noch kaum miteinander zu tun gehabt – unser einziges echtes Gespräch war die grosse Eintrittsgemeinsame anlässlich Ihres Klinikeintritts vor knapp einem Monat, bei der ich dabei war. Mein Name ist Bergen, ich bin die Oberärztin der Station – Sie erinnern sich?»

Die Patientin nickte stirnrunzelnd. «Natürlich erinnere ich mich. Worum handelt es sich? Gibt es ein Problem?» Ich steigerte die Strahlkraft meines Lächelns sicherheitshalber um eine oder zwei Wattstärken, machte mir aber wenig Illusionen, was meine Wirkung auf die Patientin anging – deren defensive Körpersprache sprach Bände. «Nicht im Geringsten, Frau Graf, alles bestens. Ihre Therapeutin, Frau Leuenberger, hat Ihnen doch sicher über die anstehende Fallvorstellung berichtet, die wir heute Nachmittag über Sie abhalten werden?»

Anaïs Grafs Gesichtsausdruck verschloss sich noch mehr. «Sie hat mir davon erzählt, ja. Aber ohne mir anmassen zu wollen, Ihnen in Ihre Arbeit reinzureden – ich sehe nicht ein, warum eine Fallvorstellung überhaupt nötig ist. Oder finden Sie, dass ich etwas nicht gut mache? Gab es Beschwerden über mich?»

«Ganz und gar nicht, Sie machen alles sehr gut», entgegnete ich rasch und registrierte dabei unweigerlich das nervöse Nesteln ihrer Hände, beobachtete, wie die Patientin an einem losen Häutchen an ihrem Daumen herumfingerte. «Bei einer Fallvorstellung geht es nicht darum, Sie zu beurteilen – im Gegenteil, wir reflektieren unsere eigene Arbeit als Therapeuten, als Team. Es geht darum, uns zu verbessern, zusammen zu überlegen, wie wir Ihnen noch besser helfen, Sie noch besser unterstützen können. Wissen Sie, der Klinikalltag lässt uns Therapeuten oft nicht genug Zeit, um über einzelne Patienten nachzudenken – Zeit, die wir uns für Sie nun bewusst nehmen wollen.»

Das Nagelhäutchen riss ab. Ein Tropfen Blut quoll aus der Wunde. «Ich bin sehr zufrieden mit Ihrer aller Arbeit. Von mir aus braucht es nicht mehr.» Anaïs Graf lächelte, ein unechtes, künstliches Lächeln.

Fortsetzung folgt

