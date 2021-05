Fortsetzungsroman – Lesen Sie die neue Folge von «Huufyse mit Gomfi» Die Bernerin Verena Blum-Bruni erzählt von der Welt ihrer Grosseltern, die an der Länggassstrasse in Bern wohnten. Das ist witzig und erhellend. Verena Blum-Bruni

Verena Blum-Bruni: «Huufyse mit Gomfi. Gschichte us der Länggass», Zytglogge 2019, S. 151, ca. 26 Fr.

Folge 1

Toblerone u Tram

Für ds Läbe vo myne Grosseutere ir Länggass am Aafang vom 20. Jahrhundert z verstah, mues me zrügg luege i d Gschicht vor Stadt ir Aareschleife. Jahrhun- derti lang hei vor Undertorbrügg bis zum Christoffelturm linggs u rächts Hüser mit Loube der Bsuecher begleitet, di meischte Geböid mit graugäubem Stockere Sandstei us Ostermundige verchleidet.

Bärn, di bhäbigi Stadt mit Rathuus u Münschter, het sit em Mittuauter geng fasch glych usgseh.

Aber am Änd vom 19. Jahrhundert u aafangs vom 20. geit d Poscht ab: Di gmüetlechi Mutzestadt verwandlet sech i churzer Zyt i ne rouchnende Hotspot. Fertig mit em gmüetleche ‹Trämträm trärädidi›, itz wird gjuflet. Wiso das nöie unbärnische Tempo?

Im 19. Jahrhundert setzt in Europa e Bevöukerigsexplosion y, wi me se no nie het erläbt. D Mönsche sy dank em Härdöpfu besser ernährt u widerstandsfähiger, d Hygiene macht Fortschritte, dank em Profässer Semmelweis geit ds berüchtigte Chindbettfieber zrügg u es git Impfige, öppe gäge d Pocke. Itz überläbe hüüffig sächs oder meh Ching pro Familie, viu hungerigi Müüler bruuche Lohn u Brot zum Überläbe.

D Mönsche finge Arbeit i de nöie Induschtrie, wo sech usbreite wi aasteckendi Chrankheite. Ungwohneti Maschine tschädere u quietsche plötzlech, für d Bevöukerig mit de nötige Güeter z versorge. Fabrigge entstöh ir Neechi vo der Stadt, wos Arbeitschreft git. U wes dert z wenig Händ het, reise nöierdings d Lüt mit der Centralbahn häre, wo vo Thun bis z Bärn i Chopfbahnhof yne ratteret. Di schnoubende Dampfungetüm überwinde Ruum u Zyt u transportiere d Mönsche rasch zu ihrer Arbeit. E Strom, wo nid abrysst. Adel- bodner chöme desahi, Erizer hinger füre u Guggisbärger nidsi. Überau lääre sech armi Gägende, wos wenig oder nüüt z verdiene git: Dä Sog heisst Landflucht oder Verstedterig.

Ungwohneti Geböid entstöh, längi roti Hochkamin stöh wi ufgstängleti Rüebli näbe riisige Fabrigghaue, unzähligi Redli bewege u drääje sech dert inne. Wäbmaschine fabriziere meterwys gwautigi Mängine Bouele u Lyne.

Di nöie Unghüür produziere i wenige Stunde so viu Gwäb u Garn wi früecher zäh Wäber oder Spinner a eim einzige Tag, ds Porzellan ersetzt ds handdrääjte Chacheligschiir us em Heimbärg u d Hobumaschine u d Freese schaffe tifiger aus der Schryner. Churz gseit, aues wird schnäuer, exakter u biuiger.

Lüt, wo kes Handwärk glehrt hei, chöi i der Fabrigg ihre Läbesungerhaut verdiene u sy nümm nume Tauner, wo glägetlech bi de Puure dörfe ushäufe. D Fabrigg, o we d Arbeit monoton u lärmig isch, wird zum guudige Chaub vom Fortschritt. Unzähligi Manne u Froue finge z Bärn ihres Uskomme, öppe ir Tuechfabrigg ‹Schild› ir Matte bir Aare, ir Spinnerei u Wäberei ‹Felsenou› u ir Gurtebrauerei. Es git nöiji Branche wi d Schoggi-Induschtrie, wo ir Länggass feini Toblerone produziert. Chläberig süessi Melasse fliesst ir ‹Conserves Véron› i Büchse yne, ir Täfelifabrigg ‹Klameth› gits Schläckereie u ir vordere Länggass stöh Druckereie.

Fortsetzung folgt.

Vorwort

Das stattleche, graue Mehrfamiliehuus mit em mächtige Walmdach a der Länggassstrass 74, am Egge zur Hochfäudstrass, treit es wichtigs Stück Gschicht i sich. Es het der Ufbruch i nes nöis Zytauter u d Verstedterig hutnaach mitübercho u gseh, wi sech d Läbeswäute vo üsne Vorfahre gründlech veränderet hei.

Das graue Huus spieglet di nöiji Wohnform mit Mehrfamiliehüser am Aafang vom 20. Jahrhundert i der Stadt u isch drum e wichtige Zytzüge. Glychzytig zeigts o ydrücklech d Gschicht vo der Migration us Italie. D Länggassstrass 74 isch nämlech 1930–32 bboue worde vo dreine Brüeder, em Zaverio, Egidio u Enrico de Maddalena. Di drei sy wi tuusigi angeri Boulüt us Italie i d Schwyz cho, wo me se dringend bruucht het. I üsne rasch wachsende Stedt hets e Huuffe Arbeit ggä für gschickti Handwärker us em Süde.

Wüu ds Huus säuber nid cha rede u verzeue, was äs erläbt het, häbe mir üs a myner Lüt, wo füfzg Jahr dert inne gläbt hei: d Grosseutere vo Mueters Syte, d Frieda, der Walter u ihri Familie. Im vierte Stock rächts obe, we me dervor steit, isch ihri Wohnig gläge. Jedes Mau, wenn i hüt ds Vieresibezgi gseh, chöme mir di zwöi i Sinn.

Wi söu i myner Grosseutere beschrybe? Dass d Frieda blaui Ouge het u Huuffe fyni Runzele u dass der Walter e dunkle Schnouz treit u kruslets Haar? E serigi Auerwäutsbeschrybig tougt gar nüüt, das ergit kes Biud, ke Heuge, wi si würde säge. Drum brichten i lieber Erläbnis u Gschichte, so dass me en Ydruck überchunnt vor vergangene Zyt, wo d Bewohner i däm Huus erläbt hei.

No ei Vorbemerkig: Ds Vieresibezgi dünkt mi bis hüt eis vo de wichtigschte Hüser ir Länggass wäge dene zwöine, wüu si sy di beschte Grosseutere gsy zwüsche Hingerchappele u Heiteried. Das Huus isch ds Fundamänt vor Frieda u vom Walter, wo ihri Änkle uf ihrem Läbeswäg es Stück wyt hei begleitet u ne mit Verständnis u Humor Yblicke ggä i ihri Wäut, wo hüt scho fasch vergässe isch.

Verena Blum-Bruni

Fehler gefunden?Jetzt melden.