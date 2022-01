Fortsetzungsroman – Lesen Sie die neue Folge von «Anna Seilerin» Therese Bichsel schreibt über Anna Seiler, welche die Berner Krankenpflege verändert hat. Die Autorin zeichnet ein beklemmendes Bild des Spätmittelalters. Therese Bichsel

Therese Bichsel: «Anna Seilerin – Stifterin des Inselspitals», Zytglogge-Verlag 2020, 300 Seiten, ca. 36 Franken

Die Folgen 1 bis 29 des Romans finden Sie an dieser Stelle: «Anna Seilerin» Folge 1 – 29.

Die Folgen 30 bis 60 des Romans finden Sie an dieser Stelle: «Anna Seilerin» Folge 30 – 59

Folge 60

Obwohl sie in Trauer versunken war, ist das Gerede nicht an ihr vorbeigegangen. Mit dem Schultheissenamt sind einträgliche Nebenämter dahingefallen, vermutet sie. Kien hat aber doch in erster Ehe eine von Erlach geheiratet und in zweiter Ehe Elisabeth, die mögliche Erbin von Aarwangen? Geldsorgen kennt er kaum.

Philipp von Kien setzt sich ihr gegenüber. In kleinen Schlucken trinkt er vom Wein, den Ita eingeschenkt hat, und schaut an Anna vorbei, als er zu seiner Rede ansetzt. «Vielleicht habt Ihr schon von diesem Handel gehört. Wenn nicht, werdet Ihr in Kürze davon erfahren. Vor zwei Jahren feierten wir im Schlosshof Spiez den Verkauf von Schloss und Besitztum Spiez an Münzer und Bennenwil. Die Sache stand unter keinem guten Stern. Mein Sohn verlor den Ritterkampf gegen Ulrich von Bubenberg. Letztes Jahr wurden zwei Beteiligte des Handels – Werner Münzer und Heinrich von Strättligen – vom Tod dahingerafft. Diesen Winter war es Euer Mann, einer der Zeugen. Ich gab damals mein Siegel zu diesem Handel, der nun hinfällig ist. Eine Heirat war der Auftakt zum neuerlichen Verkauf. Ulrich von Bubenberg, Johanns Sohn, hat dieses Jahr Münzers Witwe Katharina von Strättligen geheiratet – Ihr werdet davon gehört haben.»

Anna weiss nichts davon, ist aber nicht erstaunt. Die blonde, lebenslustige Katharina scheint vor ihr auf, der Ulrich schon damals schöne Augen machte. Katharina hat sich schnell getröstet. Ist sie ungerecht? Vielleicht wurde Katharina zur raschen Wiederheirat gezwungen. Könnte sie selbst das verhindern?

Philipp von Kien hat weitergeredet: «Münzer und Bennenwil hatten Spiez von den bei ­ihnen hoch verschuldeten Strättligen nur vorübergehend erworben, weiss man inzwischen – für so lange, bis die hohe Pfandschaft ausgelöst war. Diesen ­Monat hat Johann von Bubenberg – mein Vorgänger und Nachfolger als Schultheiss – Burg und Dorf Spiez samt Kirchensatz und umliegenden Dörfern gekauft und die Pfandschaft ausgelöst : 5600 Pfund legte Bubenberg hin! Da waren Erbschaften, es gab Heiraten. Irgendwie ist Bubenberg an diese unglaublich hohe Summe gelangt. Sogar das Gut Seeholz ist in den Handel eingeschlossen, das einst Eurem Mann gehörte. Bubenberg bot andere Zeugen auf als jene des ersten Handels – vor allem Männer aus Thun. Graf Eberhard von Kyburg hängte sein Siegel an die Urkunde. Früher war er mein Freund. Heute bin ich mir nicht sicher, ob ich den Thunern noch traue.» Ein bitterer Zug ist um Kiens Mund erkennbar. «Dieser Verkauf der Herrschaft Spiez ist eine unglaubliche Geschichte.»

Sie kann nichts dazu sagen. Heinrich wurde von diesen Händeln umgetrieben – sie nicht. Der Tod von Werner Münzer und Heinrich von Strättligen im vergangenen Jahr hat sie getroffen. Die beiden Männer schienen beim Fest im Burghof Spiez mitten im Leben zu stehen. Nur ein Jahr später holte sie der Tod. Auch Heinrich stand mitten im Leben, als der Tod nach ihm griff. So rasch schlägt er zu – niemand weiss, wann und wo.

Kien schäumt. «Die Bubenberg haben unsere Familie ausgestochen. Sie haben Geld und Ländereien zusammengerafft, sich mit machthungrigen Intriganten und Ränkespielern umgeben, die sich für nichts zu schade sind.» Er sinkt in sich zusammen. «Seit ich nicht mehr Schultheiss bin, werde ich nicht mehr um mein Siegel gefragt und bin weniger gefragt als Zeuge.»

Anna schenkt Wein nach. «Wie geht es Eurer Familie?» Dieses Stichwort belebt Kien. «Danke. Meine Frau befindet sich bei guter Gesundheit. Meine Tochter ist noch klein. Meinen Sohn Johannes habt Ihr in Spiez kennengelernt. Er hat gut gekämpft, aber unglücklich verloren. Johannes ist Herr zu Worb – ich bin stolz auf ihn.»

Er schaut Anna an. Jetzt blickt sie an ihm vorbei, nimmt ein paar Schlucke Wein. Der Freiherr hat mit Nachdruck von seinem Sohn gesprochen, dem Herrn zu Worb und unglücklich kämpfenden Ritter in Spiez. Preist er seinen Sohn an? Denkt er an Heinrichs Geld, das für so vieles nützlich sein könnte, wenn Johannes und Anna …

Sie schämt sich zwar für ihre Gedanken, muss diese aber zu Ende führen: Es geht Kien nicht nur um Geld. Mit einer Heirat will er seinen Besitz erweitern, der schon beträchtlich ist : Seine zweite Frau wird Erbin sein von Aarwangen, hat Heinrich erwähnt. Das Erbe wird an Kien, den Ehemann, fallen – er wird ihr Vogt sein und das Erbe verwalten. Der Alt-Schultheiss schaut nicht mehr in ihr Gesicht, sondern auf seinen Becher, den er in den Händen wiegt. Er lobt Heinrich, tut kund, wie sehr er ihren Mann vermisse, der kundig gewesen sei in den Geschäften und ein verlässlicher Zeuge. Er verstehe, wie sehr sie unter seinem Tod leide. Zum Glück gehe alles vorbei, auch das Trauerjahr. Wenn er oder sein Sohn ihr irgendwie behilflich sein könnten, solle sie es sagen.

Die Worte sinken in sie ein. Kien trinkt den Wein aus und erhebt sich, sie tut es ihm gleich und verabschiedet ihn. Etwas Wärme bleibt in ihr zurück. Philipp von Kien, dem väterlichen Freund, vertraut sie weit mehr als anderen Freunden Heinrichs.

Sie setzt sich wieder an den Tisch. Braucht sie einen väterlichen Freund, der ihr Leben in die Hände nimmt und es in eine bestimmte Richtung lenkt?

Fortsetzung folgt

Bisher erschienen:

Die Folgen 1 bis 29 lesen Sie hier. Die Folgen 30 bis 59 lesen Sie hier

Fehler gefunden?Jetzt melden.