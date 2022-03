Fortsetzungsroman – Lesen Sie die neue Folge von «Anna Seilerin» Therese Bichsel schreibt über Anna Seiler, welche die Berner Krankenpflege verändert hat. Die Autorin zeichnet ein beklemmendes Bild des Spätmittelalters. Therese Bichsel

Therese Bichsel: «Anna Seilerin – Stifterin des Inselspitals», Zytglogge-Verlag 2020, 300 Seiten, ca. 36 Franken

Folge 90

Baselwinds sonst tiefe, tragende Stimme ist brüchig, das Unglück seiner Heimat hat ihn getroffen. Die fünf Türme, die Orgel, die Altäre und die Bilder im Basler Münster seien zerstört, sagt er mit bewegter Stimme, ebenso weite Teile der Stadt, einige Hundert Leute hätten ihr Leben verloren.

Man frage sich in Basel, womit man Gottes Zorn auf sich ­gezogen habe. Einige sähen das Beben als göttliche Strafe, weil man in Basel 1349 vor Beginn der Pest Juden hingerichtet habe. Das sehe er, Leutpriester Baselwind, anders. Bern habe 1348 auch Juden verbrannt, sei aber weit weniger schwer getroffen worden. Es könne indes nicht schaden, poltert er auf einmal in gewohnter Art, wenn man sich in Demut übe. Jegliche Eitelkeit, das Tragen von Gold- und Silberschmuck und Samt und Seide, sei verwerflich.

Hat Baselwind einen strafenden Blick auf die Frauen geworfen? An ihrem Hals wird er keine Kette entdecken, an ihrem Körper keinen Purpur – sie trägt ein schlichtes Kleid in Dunkelgrün. Das rote Kleid hat sie für immer in der Truhe versorgt. Die kostbare, rote Kette, ein Geschenk von Heinrich, hat sie am Abend, als die Spitalstiftungsurkunde genehmigt wurde, ein letztes Mal getragen. Ein paar Tage danach war ihr Vetter Hans von Kiental zu Besuch gekommen, um sich zu bedanken, dass sie ihn im Testament berücksichtigt hatte. Er hatte seine Tochter Hanna mit, die sie an Anna von Kiental mahnte. Sie hatte sich einen Moment entschuldigt, in der Kammer die Kette geholt und sie dem Mädchen um den Hals gelegt. Die Fünfzehnjährige mit dem blonden Kraushaar war errötet, Vater und Tochter hatten ihr mehrfach gedankt.

«Alles Gute, Hanna», hatte sie der jungen Verwandten gewünscht, «möge die Kette dich auf deinem Weg begleiten.» Sie hatte den beiden nachgeschaut, die Kette hatte geglitzert an Hannas Hals und war mit ihr in der Gasse verschwunden.

Sie hat der Kette nicht nachgetrauert und auch nicht all den Gütern, die sie im Testament und der Stiftungsurkunde weggegeben hat oder weggeben wird. Im Gegenteil. Sie fühlt sich leicht, erleichtert. Das Erdbeben hat ein weiteres Mal gezeigt, wie schnell es geht. Man erreicht nicht das Glück, wenn man am Irdischen festhält.

Der zerbrochene Spiegel – ist sie überzeugt – war ein Zeichen. Sie hat schon vorher nicht mehr oft in den Spiegel gesehen. Sie kennt ihr Gesicht, die feinen Linien, die sich eingegraben haben, die braunen Augen, die nicht mehr leuchten wie früher, die dunklen Haare, die von Weiss durchzogen sind. Sie kann das Haar am Morgen flechten, ohne in den Spiegel zu sehen. Auch zum Feststecken der Haube braucht sie keinen Spiegel. Sie ist alt – zweiundvierzig Jahre zählt sie.

Das Alter macht ihr nichts aus. Wie ungewiss war ihr Schicksal als junge Frau: Würde sie verheiratet oder ihr Leben als Nonne verbringen? Es war ihr Vater, der entschied. Ihr Los war das einer Ehefrau, Kinder waren ihr nicht beschieden. Sie verlor ihren Mann. Erst als reiche Witwe konnte sie selbst entscheiden. Sie ging ihren Weg allein weiter, auch wenn er einsam war und sie sich manchmal einen Mann an ihrer Seite gewünscht hätte. Das Leben mit Heinrich liegt weit zurück, sie kann es sich kaum mehr vorstellen. In den letzten Jahren hat sie Gemeinsamkeit und Wärme erlebt mit den Beginen. Es gefällt ihr, jüngere Frauen um sich zu haben, an deren Leben und jenem der Kranken teilzunehmen. In ihrem Alter nimmt man sich nicht mehr so wichtig. Man begreift, dass man nur ein kleines Rad ist im grossen Räderwerk der Welt. Und doch kann dieses Rädchen etwas bewirken und sich zum Nutzen von anderen drehen.

Anna hört einen Moment Baselwind zu, er hat jetzt aber ins Lateinische gewechselt. Ihre Gedanken wandern aufs neue. Die Bilder und Altäre in der Leutkirche sind nicht zerstört wie jene in Basel. Da ist der Elisabethen-Altar, da ist das Bild von Ursula und den 11 000 Jungfrauen. Die Altäre und Bilder sind ihr weniger wichtig als früher. Sogar vor dem kleinen Marienaltar in ihrer Kammer verschliesst sie oft die Augen. Es sind innere Bilder, die zählen. Vor ihrem inneren Auge sieht sie die heilige Elisabeth, die auf ihren Reichtum verzichtet und sich mit Hingabe den Armen widmet.

Sie hofft, dass sie selbst im Kleinen mit dem Spital auch Gutes geschaffen hat. Gut ist nur, was nicht aus Eigennutz geschieht. Peter von Krattingen hat dieses Frühjahr in Bern ein zusätzliches Beginenhaus gestiftet. Sechs Beginen, die dem Laienorden der Barfüsser angehören, wohnen im von ihm gestifteten Haus. Sie sollen ein gottgefälliges Leben führen und täglich sieben Paternoster und sieben Ave Maria für ihn, seine Frau, seine Kinder und seine Eltern beten, hat Krattingen festgehalten. Jahrzeiten der Familie sollen die Beginen mit je fünfzig Paternoster und Ave Maria begehen und am Vorabend und Morgen der Jahrzeit das Grab aufsuchen.

Konrad vom Holz hat ihr von dieser Stiftung erzählt, er ist dieses Jahr wieder Schultheiss und zudem Vogt in ihrem Spital. Er habe sein Siegel an Krattingens Stiftungsurkunde gehängt, sagte er; ihr Spital gefalle ihm aber besser, weil sie nicht nur auf ihr eigenes Seelenheil aus sei.

