Fortsetzungsroman – Lesen Sie die neue Folge von «Andersland» Im Roman von Regula Portillo sucht eine junge Frau ihre Identität. Das berührt. Wir veröffentlichen jeden Tag eine Folge. Regula Portillo

Regula Portillo: «Andersland», Edition Bücherlese 2020, 272 Seiten., ca. 32 Fr.

Folge 1

Ein Glück gefunden

1986

«Die Welt ist verschwunden», stellt Matilda fest. In Wolldecken gewickelt und die Köpfe leicht vornübergebeugt, schauen Matilda und Pascal vom Sessellift aus durch das Schneegestöber auf die Schneelandschaft hinunter. Tatsächlich ist nur schwer zu erkennen, was sich unter den weissen Erhebungen verbirgt. Unter dem schmalen, hohen Schneehaufen rechts könnte sich ein Stromkasten oder Vogelhaus verstecken, die grosse, flache Erhebung weiter talwärts stammt vermutlich von einem Felsblock oder Stalldach.

Seit zwei Tagen schneit es fast ununterbrochen in dicken, konturlosen Flocken. Pascal umklammert den Schlitten, hofft, dass der Weg ins Tal überhaupt befahrbar ist. Seine Fingerspitzen haben sich bläulich verfärbt und schmerzen, genau wie es der Angestellte unten in der Sesselliftstation prophezeit hat.

Pascal steckt die eine Hand unter die Wolldecke. Der Stoff fühlt sich rau an. Auch die zweite Prophezeiung des Bahnarbeiters, dass Matilda und er keiner Menschenseele begegnen würden, da der Berg bei diesem Wetter wie ausgestorben sei, trifft bisher zu. Pascal kann sich nicht daran erinnern, den Sessellift je zuvor für sich allein gehabt zu haben.

Auch schön, denkt er sich. Aber er hätte sich die Handschuhe anziehen müssen. Kurz zögert er. Doch jetzt ist es dafür zu spät, es wäre zu umständlich, den Rucksack aufzuschnüren, etwas könnte heraus- und dann hinunterfallen.

«Kannst du die Tannenspitzen mit deinen Füssen berühren?», fragt Matilda. Obwohl zwischen den Tannenwipfeln und dem Sessel mindestens vier Meter liegen, streckt Pascal versuchsweise seinen Fuss aus, schüttelt bedauernd den Kopf. «Die Tannen sind nicht hoch genug.»

«Oder es liegt an deinen Beinen», lächelt Matilda.

«Auch möglich.» Pascal schaut seine Tochter nachdenklich an. «Wenn du dich abends unter deiner Decke versteckst, damit ich dich nicht mehr sehen kann, bist du dann auch verschwunden? Wie die Welt unter dem Schnee?»

Matilda legt ihre Stirn in Falten, kräuselt die Nase, wie so oft, wenn sie nachdenkt. «Nein, ich bin noch da, aber du bist weg.»

«Warum? Du weisst doch, dass ich da bin, um dir einen Gutenachtkuss zu geben. Wenn du deinen Kopf wieder unter der Decke hervorstreckst, sitze ich neben dir auf der Bettkante.»

«Ja, aber es könnte auch sein, dass du ganz dringend aus dem Zimmer gehen musstest. So genau wissen wir das nicht», beharrt Matilda. «Ich weiss immer nur, dass ich da bin.»

«Hm. Aber ist der Schnee nicht auch Teil der Welt?»

«Papa, mir ist kalt.»

Die Seile vibrieren, es rattert laut, sie passieren den Mast. «Wir sind gleich da», sagt Pascal, als nur noch ein leichtes Surren zu hören ist. Oben angekommen, kann Matilda den Holzbügel nicht öffnen. «Hilf mir, Papa!» Mehrmals schlägt Pascal mit der offenen Hand von unten gegen den Bügel, die kalte Hand schmerzt, doch der Bügel geht nicht auf.

Gerade noch rechtzeitig, bevor der Sessel über ein grosses Umlenkrad wieder nach unten geschickt wird, hebt er Matilda aus dem Sessel. «Wie früher, als ich dir nach dem Essen aus dem Hochstuhl helfen musste», lacht er.

«Das ist nicht lustig», sagt Matilda erschrocken.

«Ach wo», entgegnet Pascal, während er den Rucksack aufschnürt, «zur Not hätte ich mich einfach wieder hingesetzt und statt auf dem Schlitten wären wir mit dem Sessel hinuntergefahren. Magst du Tee?» Ohne ihre Antwort abzuwarten, schraubt Pascal die Thermoskanne auf, giesst heissen Tee in den Deckel, reicht ihn Matilda. Die Thermoskanne ist angenehm warm, langsam kehrt das Gefühl in seine Fingerspitzen zurück.

In der Bergstation riecht es nach Motorenöl, und der Lärm erinnert ihn an die Arbeit. «Komm, gehen wir.» Pascal lockert seinen Schal. Die Ferien sind fast zu Ende. Morgen um dieselbe Zeit wird er schon wieder an seiner Arbeitsstelle in der Maschinenbau Huber AG sein und Matilda bei Verena, ihrer Tagesmutter.

Der Schlitten sinkt knirschend ein. «So kommen wir nicht voran», mahnt Pascal, «ein paar Schritte musst du noch gehen.» Matilda lässt sich vom Schlitten seitlich in den Schnee fallen, bleibt liegen und versucht, mit der Zunge Schneeflocken aufzufangen. Dann zieht sie ihre Handschuhe aus.

«Was machst du?», fragt Pascal

.«Ich hab da etwas in meiner Jackentasche», antwortet sie.

«Matilda bitte, nicht jetzt, mir ist schon richtig kalt.»

Matildas rote Mütze, die Verena für sie gestrickt hat, liegt im Schnee. «Es ist aber wichtig», sagt sie, «schau, was ich mitgebracht habe.» Sie hält ihm zwei leere Luftballone hin. Pascal weiss, dass es wenig Sinn macht, in irgendeiner Form zu protestieren. Matilda würde darauf beharren, dass er die Ballone aufbläst. Also stapft er zu ihr zurück, zieht seine Handschuhe ebenfalls aus und greift nach den Ballonen.

«Setz dich so lange auf den Schlitten», sagt er. «Und die Mütze ziehst du dir auch wieder an.» Mit seinen steifen Fingern fällt es ihm schwer, den aufgeblasenen Ballon zu verknoten. «Und jetzt?», fragt er, einen gelben und einen blauen Luftballon in den Händen. «Jetzt binden wir sie an den Schlitten», antwortet Matilda. Im Aussenfach des Rucksacks finden sie ein Stück Schnur, mit der sie die Ballone am Ende des Schlittens befestigen.

Fortsetzung folgt.