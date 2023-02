Fortsetzungsroman – Lesen Sie die erste Folge von «Jenseits der Gier» Im neuen Kriminalroman von Esther Pauchard will sich eine Oberärztin um die betagte Mutter eines früheren Schulkollegen kümmern – und gerät dabei in gefährliche Tiefen. Esther Pauchard

Folge 1

Es war nicht so, dass ich neugierig gewesen wäre, das nicht. Es war nicht mehr und nicht weniger als freundschaftliche Anteilnahme, die mich innehalten liess, als ich Martin Rychener an diesem düsteren Januartag in der Klinik­cafeteria tief im Gespräch mit einem Fremden sah.

Ich war eben daran, an der Kasse das Vollkornbrötchen zu bezahlen, das ich mir als ernährungstechnisch unbedenkliche vormittägliche Zwischenverpflegung geholt hatte, als ich die beiden erblickte.

Martin Rychener sah blendend aus, natürlich. Er trug einen hellblauen Rollkragenpullover, der edel und teuer aussah und es zweifellos auch war, kombiniert mit einem lässig um den Hals geschlungenen Schal mit beigefarbenem Karomuster. Mit seinem akkurat getrimmten graume­lierten Haar und der aristokra­tischen Haltung wäre er problemlos als Schauspieler durchgegangen, als Adliger in einer Liebesschmonzette oder attraktiver Chefarzt in einer Privatklinik. Letzteres kam der Realität ja recht nahe. Sein Blick war ernst, mitfühlend.

Martins Gegenüber war deutlich weniger elegant. Sein krauses dunkles Haar war halblang und das Gegenteil von akkurat getrimmt – ein wilder Wuschelkopf. Ein ausgebleichtes Sweatshirt, über der Stuhllehne ein ­abgetragener grauer Dufflecoat, wie ich mit einem abschätzenden Blick erkannte. Eine moderne Brille mit breitrandiger schwarzer Fassung in einem sympathischen, jungenhaften Gesicht, das jetzt allerdings besorgt und bedrückt wirkte. Ich schätzte den Mann ein wenig jünger als Martin.

«Frau Bergen? Das macht eins zwanzig, wie gesagt.» Die frostige Stimme der Kassiererin. Ihre Miene war vorwurfsvoll.

Hastig schaute ich über meine Schulter – da standen drei weitere Angestellte der Klinik, die ungeduldig von einem Fuss auf den anderen traten und darauf warteten, dass ich endlich vorwärtsmachte. Betretene Entschuldigungsworte murmelnd, bezahlte ich mit meiner persönlichen Klinikkarte, nicht ohne einen weiteren raschen Seitenblick zu Martin und dem Fremden. Martin hatte eben über den Tisch gegriffen und dem anderen die Hand auf den Arm gelegt, eine Geste, die Trost und Sicherheit spenden sollte und deutlich machte, dass dies kein geschäftliches Treffen war.

Wer war der Fremde? Und ­worum ging es hier?

Betont ungezwungen schlenderte ich auf den Tisch zu, an dem die beiden sassen, im Versuch, Martins Aufmerksamkeit auf mich zu lenken. Umsonst.

Nun denn.

«Guten Morgen, Martin!», trällerte ich sonnig und blieb vor den zwei Männern stehen. «Schön, dich zu sehen. Übles Wetter heute, was? Als ob das ­Tageslicht zum Generalstreik aufgerufen hätte. Ah, hallo!», fügte ich hinzu, in einem, wie ich fand, überzeugend überraschten Tonfall, der den Eindruck vermitteln sollte, dass ich den Fremden erst jetzt bemerkt hatte. «Mein Name ist Kassandra Bergen, ich bin Oberärztin in der ­Klinik hier.»

Ich sah den Mann auffordernd an.

Hinter den Brillengläsern sahen dunkelbraune Augen verwirrt und unsicher zu mir auf.

«Hallo», sagte der Mann nur und lächelte vage.

«Guten Morgen Kassandra», erwiderte Martin betont wohl­erzogen. «Wie schön, ein zufälliges Zusammentreffen – es ist immer wieder eine Freude.» Ein trockener, wissender Blick. «Ich bin gerade in einem privaten Gespräch. Hast du ein fachliches Anliegen an mich? Das können wir dann sicher später besprechen, oder?» Er lächelte kühl.

Ich spürte Empörung in mir aufwallen – wie kam der Mann dazu, mir so eine Abfuhr zu erteilen?

Stoisch hielt ich die Wärme in Miene und Stimme aufrecht und gab mich harmlos. «Das tut mir wahnsinnig leid, ich wollte auf keinen Fall stören. Dann lasse ich euch in Ruhe weiterreden – ich melde mich später bei dir.»

Im Weitergehen hörte ich von Martin ein dumpfes Murmeln.

Ich war mir nicht ganz sicher, ob ich ihn richtig verstanden hatte, aber es hatte nach «Wetten, dass du das tun wirst?» geklungen.

Allerhand.

Ich dachte nach dieser Szene ­natürlich nicht daran, Martin ­direkt nach dem Unbekannten zu fragen.

Am grossen Klinikrapport schwebte ich mit beiläufiger Nonchalance an Martin vorbei und setzte mich an meinen Platz am langen Tisch, ohne ihn eines Blickes zu würdigen, scheinbar hochkonzentriert in ein Versicherungsschreiben vertieft.

Beim Mittagessen nickte ich ihm freundlich zu, wählte aber einen Tisch fernab von seinem. Und als ich ihm später auf dem Klinikareal zufällig über den Weg lief, den Kopf zwischen die Schultern gezogen, um mich vor dem feuchtkalten Winterwind zu schützen, winkte ich heiter, zog aber an ihm vorbei, ohne meinen Schritt zu verlangsamen.

Sollte er nur sehen, wie falsch er mich eingeschätzt hatte. Seine Privatangelegenheiten interessierten mich nicht die Bohne.

Und trotzdem, überlegte ich, als ich später am Tag in meinem Büro sass und eine Patienten­akte studierte. Martin und ich waren Freunde, gute Freunde, seit vielen Jahren. Selbstverständlich nahm ich Anteil an seinem Leben – wäre es nicht unnatürlich gewesen, wenn ich es nicht getan hätte? Konnte er mir das vorwerfen?

Seine abschätzige Haltung war unfair und selbstgerecht. Aber ich würde ihm nicht den Gefallen tun, ihm das zu sagen. Ich würde weiterhin nobel schweigen. Sollte er sich ruhig schämen angesichts meiner würdevollen Zurückhaltung. Das konnte ihm nur guttun.

Fortsetzung folgt

