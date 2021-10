Die Jungen zeigen ihr Können – Lernende haben in Langnau ein Haus gebaut Auf Wunsch des Bauherrn arbeiteten hauptsächlich Lernende am Neubau im Oberfrittenbach. Das Einfamilienhaus steht, Fehler gab es nur wenige. Nina-Lou Frey

Von den Fenstern bis zur Heizung: Für alles waren Lernende aus 15 regionalen Betrieben verantwortlich. Foto: Marcel Bieri

Letzten Dezember stand schon mal ein Journalist dieser Zeitung hier im Oberfrittenbach in Langnau. Damals war der Boden mit Schnee bedeckt. Erste Holzplatten und Eisenkonstruktionen deuteten an, dass ein Einfamilienhaus entstehen sollte. Nun ist es quasi fertig gebaut, im Inneren stehen nur noch kleine Arbeiten an.

Draussen bearbeitet ein Lehrling mit einem kleinen Bagger den Boden. Pascal Lehmann, der diesen Sommer seine Ausbildung als Hochbauzeichner abschloss, bespricht das weitere Vorgehen mit dem Bauherrn Johann Kühni. Auf dieser Baustelle ist es normal, dass Junge das Sagen haben.