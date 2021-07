Dirtpark Steffisburg – Lernende bauen den Bikepark neu Der Dirtpark Steffisburg ist in die Jahre gekommen. Jetzt verpassen ihm die Lernenden der Frutiger AG eine Frischzellenkur. Marco Zysset

Timo Buchs und Svenja Schneider, KV-Lernende der Frutiger AG, im Dirtpark Steffisburg. Foto: Marco Zysset

Er markierte quasi den Startpunkt in der jüngeren Geschichte des Bikebooms in der Region Thun: der Bau des Dirtparks im Sonnenfeld in Steffisburg. Erstmals konnten Bikerinnen und Biker mit ihren Zweirädern auf einer halbwegs professionellen Infrastruktur auf zwei Kursen ihre Sprünge und Tricks in einem legalen Umfeld in Stadtnähe trainieren.

Ein Augenschein vor Ort zeigt, dass der Zahn der Zeit in den letzten Monaten heftig am Park genagt hat – wohl nicht zuletzt auch, weil er mit der Eröffnung der Trails in Goldiwil und an der Rabenfluh etwas aus dem Fokus der hüpfenden und tricksenden Zweiradfans geraten ist. Namentlich die Holzbauten machen nach bald 17 Jahren, in denen sie Sonne, Wind und Wetter ausgesetzt waren, alles andere als einen vertrauenswürdigen Eindruck. Doch jetzt soll der Park eine Frischzellenkur erhalten.