Bern-Knigge (18) – Lernen Sie von den Bernern, wie man das Leben geniesst Wir erklären Nicht-Bernerinnen und -Bernern, wie sie Fettnäpfchen vermeiden. 18. Lektion: Eignen Sie sich das Berner Lebensgefühl an. Mirjam Comtesse

Endlich ist der Sommer da! Beim Schlendern durch die Quartiere am vergangenen Sonntagnachmittag fiel mir einmal mehr auf, was Bern so anziehend macht: Viele bereiteten im Garten liebevoll den Tisch vor für späteren Besuch. Sie drapierten einen Blumenstrauss in der Mitte und hängten rundherum Lichterketten auf.

Das ist doch alles Schweizer Normalität, sagen Sie? Vielleicht, doch das Feiern der schönen Momente dünkt mich in Bern ausgeprägter, als ich es in der Ostschweiz je erlebt habe. Natürlich wurde in meiner Kindheit auch grilliert, in der Regel eine St. Galler Bratwurst, die aus irgendwelchen Gründen aussen meistens verkohlt war.

Woran ich mich nicht erinnern kann: dass wir bereits aus den Vorbereitungen ein Ritual gemacht hätten. Das ist es, was mir in Bern so gefällt. Es geht offensichtlich nicht nur darum, ein bestimmtes Ziel zu erreichen, sondern bereits der Weg dorthin wird voll ausgekostet.

Das ist ein deutlicher Gegensatz zur Ostschweiz, wo man tendenziell schnell auf den Punkt kommt. So musste ich zum Beispiel lernen, dass es in Bern als wahnsinnig unhöflich wahrgenommen wird, wenn ich nach dem Weg frage, bevor ich das Gegenüber gegrüsst habe. «Aber ich will doch nur von Anfang an zeigen, dass ich kein Geld will und auch sonst keine unlauteren Absichten habe», versuchte ich einst einem Kollegen zu erklären. Er erwiderte: «Trotzdem: Zeit zum Grüssen muss immer sein.»

Recht hatte er natürlich. Und genau dieses Sich-Zeit-Nehmen ist für mich eine der besten Eigenschaften der Bernerinnen und Berner. Zwar machen sich weiter östlich manche Schweizerinnen und Schweizern darüber lustig, weil bei ihnen alles immer super zackig gehen muss. Aber das ist bloss, weil sie etwas Essenzielles nicht verstanden haben: Nur weniges ist so dringend, dass man deswegen auf gute Umgangsformen verzichten müsste. Und es macht einen selbst nicht wichtiger, wenn man unter Zeitnot leidet.

Deshalb mein Tipp an alle Zugezogenen: Lernen Sie von den Bernerinnen und Bernern, wie man mit Gelassenheit sein eigenes und das Leben anderer angenehmer macht. Der Sommer ist der perfekte Zeitpunkt dafür. Denn spätestens seit der Pandemie wissen wir alle: Wir müssen die guten Augenblicke voll ausnutzen, es könnte jederzeit wieder anders kommen.

Unsere Autorin erzählt jede Woche von ihren Schwierigkeiten als Ostschweizerin in Bern und gibt Tipps für andere Zugezogene.

Fehler gefunden?Jetzt melden.