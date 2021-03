Bern-Knigge (8) – Lernen Sie das Umständliche lieben Wir erklären Nicht-Bernerinnen und -Bernern, wie sie Fettnäpfchen vermeiden. Achte Lektion: Geniessen Sie zähe Abläufe. Sie werden mit Feriengefühlen belohnt. Mirjam Comtesse

Heute begebe ich mich auf sehr heikles Terrain. Doch auch andere Zugezogene bestätigen meine Beobachtung: In Bern scheint nicht Effizienz das Ziel zu sein, sondern ein möglichst angenehmes Miteinander.

Das ist in manchen Situationen einfach nur wunderbar. In meinen ersten Wochen in Bern fühlte ich mich, als sei ich in den Ferien. Wenn ich zur Haltestelle rannte, um den nächsten Bus zu erwischen, öffnete der Fahrer mehr als einmal die bereits verriegelten Türen wieder und liess mich doch noch einsteigen. Haben Sie das jemals in Zürich erlebt? Während meiner Zeit dort hatte ich jeweils den Eindruck, die Tramchauffeurinnen und -chauffeure sähen es als eine Art Wettbewerb an, möglichst vielen Leuten im letzten Moment vor der Nase wegzufahren.

Dann gibt es aber auch die Momente in Bern, die alle mit Grossstadt-Erfahrung zum Kopfschütteln bringen. Eine Freundin aus Genf findet es etwa immer wieder amüsant, dass der Ansturm im «Glatz» noch so gross sein kann, und doch überlegen sich viele Leute erst, wenn sie an der Reihe sind, auf welches Brötchen sie gerade Lust hätten. «Das macht man doch bereits vorher, damit die anderen nicht noch länger warten müssen», findet sie. Ja, richtig, aber darum geht es nicht. Sondern darum, dass jeder in seinem Tempo bleiben kann. Deshalb hält man sich an die fast schon protokollarisch festgelegte Reihenfolge: 1. anstehen, 2. überlegen, 3. bestellen.

Nicht nur die Kundinnen und Kunden dürfen sich Zeit lassen. Ich finde es bewundernswert, wie entspannt auch die meisten Verkäuferinnen und Verkäufer in den Warenhäusern sind. Sie packen sorgfältig Geschenke ein, plaudern mit den Leuten – während vor der Kasse die Schlange immer länger wird. Nur in absoluten Ausnahmefällen habe ich schon erlebt, dass sich jemand beschwert hätte. Und nein, das war jeweils nicht ich. Aber sicher irgendjemand Zugezogenes aus einer grösseren Stadt. Mein Tipp: Machen Sie es den Bernerinnen und Bernern nach, atmen Sie dreimal tief durch, und entspannen Sie sich.

Unsere Autorin Mirjam Comtesse erzählt jede Woche von ihren Schwierigkeiten als Ostschweizerin in Bern und gibt Tipps für andere Zugezogene.