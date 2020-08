0:3 gegen Old Boys Basel – Lerchenfeld kommt nicht zum Fussball spielen Nach dem Startsieg in der 2. Liga inter kann Lerchenfeld im zweiten Spiel nicht überzeugen. Vor heimischer Kulisse resultiert ein 0:3 gegen Old Boys. Nicola Wittwer

Die Lerchenfelder Abwehr mit Torhüter Valerio Zbinden geriet gegen Old Boys öfters unter Druck. Patric Spahni

Nach den drei Punkten aus Allschwil startete der FC Lerchenfeld zuversichtlich in das erste Heimspiel der Saison. Den Schwung konnte die Mannschaft von Trainer Daniel Klossner jedoch nicht mitnehmen. Ein Gegentor in der siebten Minute machte den Sieg schon früh zu einer sehr schwierigen Aufgabe. Rafael Fonseca vollendete einen wunderbaren Angriff der Gäste, bei dem die Klasse der Old Boys ein erstes Mal zu sehen war. Es folgte eine unspektakuläre erste Halbzeit, in der sich der FC Lerchenfeld schwer tat, offensive Akzente zu setzen. «Wir haben uns in der ersten Halbzeit zu fest auf den Kampf fokussiert», kommentiert Lerchenfelds Trainer Daniel Klossner. «Nach der Pause wollten wir mehr Fussball spielen.»

Der Ball blieb im zweiten Durchgang aber überwiegend in den Reihen der Gäste, die ihre Überlegenheit vor allem im Zentrum gut auszuspielen wussten. Ein weiterer, schön herausgespielter Vorstoss über die linke Seite sorgte in der 66. Minute mit dem 3:0 für die Basler für die Vorentscheidung. Sechs Minuten hatte Old Boys nach einem Eckball bereits auf 2:0 erhöht.

Die Reife fehlt noch

Einem Rückschlag soll diese Niederlage für den FC Lerchenfeld aber nicht gleichkommen, auch wenn man mit Ambitionen in das Spiel gegangen sei. «Wir wissen aber auch, dass es gegen solch abgeklärte Mannschaften schwierig ist», meint Klossner. Lerchenfeld fehlt diese Reife noch, was bei sehr jungem Kader verständlich ist. «Wir haben viele neue Spieler, und die Mannschaft ist sich noch immer am finden», argumentiert der Trainer. Gegen eine Mannschaft wie BSC Old Boys, die sich bei Saisonabbruch im Frühling immerhin auf dem dritten Tabellenrang befand, zahle man noch Lehrgeld.

Lerchenfelds Trainer Daniel Klossner anerkannte die Klasse von Old Boys Basel. Patric Spahni

Das grosse Saisonziel, der Verbleib in der 2. Liga interregional, fordert nun eine stetige Weiterentwicklung. Denn nach einer sehr schwierigen Hinrunde in der letzten Saison wird es auch heuer nicht einfach, dem Tabellenkeller fern zu bleiben. «Ich erwarte eine Zweiklassengesellschaft in der Liga. Es werden wohl fünf bis sechs Mannschaften gegen den Abstieg kämpfen. Wir werden wahrscheinlich eine davon sein», vermutet Klossner, der sich nichts vormachen will. Der Übungsleiter hegt aber auch keine Zweifel an der Qualität seiner Mannschaft. «Wir müssen es einfach auf den Platz bringen wie in Allschwil.»

Derby gegen Spiez

Die nächste Gelegenheit bietet sich am nächsten Samstag in Spiez. Klossner erwartet einen unangenehmen Gegner, doch vor allem mehr Ballbesitz für seine Mannschaft. «Dann können wir hoffentlich wieder mehr Fussball spielen.»