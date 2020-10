Wichtiger Heimsieg im Kellerduell – Lerchenfeld belohnt sich Lerchenfeld gewinnt drei Punkte gegen den direkten Konkurrenten aus Köniz. Nach dem 5:3-Heimsieg befinden sich die Thuner in der 2. Liga interregional nicht mehr auf einem Abstiegsplatz. Nicola Wittwer

Lerchenfelds Nick Berger jubelt über sein Tor zum 3:1. Foto: Daniel Teuscher

Die Erlösung für den FC Lerchenfeld kam doch noch vor dem Schlusspfiff. Führte das Heimteam in der 2. Liga interregional gegen Köniz II kurz nach der Pause bereits mit drei Toren, sorgte erst Florijan Dushicas Elfmeter in der Nachspielzeit für die endgültige Erlösung. Dabei startete Lerchenfeld ideal in den Abstiegskampf und ging durch Topscorer Nicolo Gonzalez bereits nach vier Minuten in Führung.

Nach dem schnellen Könizer Ausgleich zeichnete sich das Spiel dann vor allem durch Kampf und Fouls aus. Bereits vier Spieler wurden in der ersten Halbzeit verwarnt. Noch vor der Pause konnte Lerchenfeld dann wieder in Führung gehen. Einen von Nick Berger schön eingeleiteten Angriff schloss Silvio Fuchs erfolgreich ab.

Unmittelbar vor dem Halbzeitpfiff war es dann Berger selbst, der zum 3:1 und somit zu einer Zweitoreführung einnetzen konnte. «Wir belohnten uns endlich mal für die vielen herausgespielten Chancen», kommentierte Coach Daniel Klossner das Geschehen in den ersten 45 Minuten.

Lerchenfelds Coach Daniel Klossner ist erleichtert nach dem 5:3-Sieg gegen Köniz II. Foto: Daniel Teuscher

Vorentscheidung verpasst

Das 4:1 durch Fuchs kurz nach Wiederanpfiff der zweiten Halbzeit bedeutete dann bereits die vermeintliche Entscheidung. «Doch nach so einer Führung kann auch ein bisschen der Leichtsinn aufkommen», erklärte Lerchenfelds Coach Daniel Klossner.

Prompt gelangen Köniz II zwei Anschlusstreffer zum zwischenzeitlichen 4:3. Erst nach dem verwandelten Strafstoss in der Nachspielzeit zeigte sich Trainer Klossner dann erleichtert: «Heute ging es nur um das Resultat.» Und dieses Resultat fällt nach zuletzt drei Niederlagen wieder einmal positiv aus für die Lerchenfelder, die sich in diesem wichtigen Spiel ungewohnt treffsicher zeigten.

Silvio Fuchs trifft zum 4:1 nach der Halbzeitpause. Foto: Daniel Teuscher

«Wir waren konsequent»

Mit fünf Toren traf man nämlich so oft wie in den bisherigen sieben Spielen zusammen. Ein Grund dafür dürfte auch der heutige Gegner gewesen sein: «Wir wussten, dass Köniz am meisten Tore in der Liga kassiert», verriet Torschütze Nick Berger. Man habe sich mit den Schwächen des Gegners im Training auseinandergesetzt und das Besprochene gut umgesetzt. «Wir wollten offensiv spielen und waren konsequent.»

Mit drei Torbeteiligungen trifft das vor allem auch auf Berger zu, der das 2:1 wunderbar einleitete und sich mit seinem starken linken Fuss später beim 3:1 auch selbst belohnen konnte. Sich selbst zu belohnen, das wiederum trifft nun auch endlich wieder mal auf den FC Lerchenfeld zu, der nach dem wichtigen Sieg nicht mehr auf einem Abstiegsplatz liegt.