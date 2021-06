Rhythmische Gymnastik Thun – Léonie Gottier holt Oberländer Titel Die Oberländer Meisterin der rhythmischen Gymnastik im 97-köpfigen Teilnehmerfeld heisst Léonie Gottier.

Léonie Gottier, die Oberländer Meisterin am Saisonschluss-Cup in Thun, der von der RG TV Thun durchgeführt wurde. Foto: PD

Am Saisonschluss-Cup in der Turnhalle Gotthelf in Thun wurde die Oberländer Meisterin gekürt. Den Titel durfte Léonie Gottier von der RG TV Thun entgegennehmen. In den Saisonschluss-Cup waren auch die Oberländer Meisterschaften in rhythmischer Gymnastik integriert. Der Anlass – unter der Leitung der OK-Präsidentin Rosemarie Zürcher – fand unter Ausschluss von Publikum statt.

97 Einzelgymnastinnen

Gymnastinnen aus den Berner Vereinen, Gym Biel-Bienne, RG Ittigen, RG Langenthal und der RG TV Thun teilten sich die Wettkampffläche. Weiter zeigten die Gymnastinnen aus dem Regionalen Leistungszentrum Biel ihre Übungen. Somit waren insgesamt 97 Einzelgymnastinnen und 12 Gruppen á 5 Gymnastinnen, in den Jahrgängen zwischen 2000 bis 2013, in den verschiedenen Kategorien am Start.

Die Mädchen und jungen Frauen zeigten ihre einstudierten Übungen mit und ohne Handgeräte mit musikalischer Begleitung in hoher Präzision und Eleganz. Zu sehen waren Einzel -und Gruppenübungen, wobei bei den letzteren fünf Gymnastinnen auf dem Teppich gemeinsam ihre Übungen präsentieren dürfen.

pd/sp

Fehler gefunden?Jetzt melden.