Erfolg in Slowenien - Leona Kernen ist U18-Beachvolleyball-Europameisterin

Freudenschrei im slowenischen Sand: Die Spiezer Nachwuchs-Beachvolleyballerin Leona Kernen (16, rechts) gewann mit Muriel Bossart (15) in Ljubljana den U18-Europameistertitel. Foto: PD/CEV

«Das Finale war schwierig, wir sind Punkt für Punkt gefahren und jetzt bin ich sprachlos!» Mit diesen Worten wird die vom Erreichten überwältigte Leona Kernen von den Organisatoren der U18-Beachvolleyball-Europameisterschaft im slowenischen Ljubljana zitiert. Die 16-jährige Spiezer Nachwuchsathletin gewann am Sonntag zusammen mit Partnerin Muriel Bossart (15) aus Basel den Europameistertitel.

Die Goldmedaille sei ein Resultat mit dem niemand gerechnet habe, gratuliert der Verband Swiss Volley auf seiner Website: «Sie wachsen von Match zu Match mehr über sich hinaus und zeigen Kampfgeist ohne Ende.» In der Pool-Phase gehen die Schweizerinnen als Gruppenzweite hervor, einzig gegen die Ungarinnen müssen sie sich 0:2 geschlagen geben. Später holt sich das junge Duo gleich drei Siege en suite gegen die Tschechinnen, Italienerinnen und Däninen – und stehen plötzlich im Halbfinal. In diesem eliminieren sie die amtierenden deutschen U20-Meisterinnen.

Daumen rauf: Leona Kernen (rechts) mit der Basler Partnerin Muriel Bossart. Foto: PD/CEV

Die Wende geschafft

Im sonntäglichen EM-Final sichern sich die Ukrainerinnen Yeva Serdiuk/Daria Romaniuk mit 19:21 zwar knapp den ersten Satz. Dann aber wenden Leona Kernen und Muriel Bossart das Blatt: Sie gewinnen den zweiten Satz 21:18 und den dritten klar überlegen mit 15:7. «Wir hatten sicherlich mit einem guten Resultat gerechnet, dass sie sich jedoch gleich den Europameisterinnentitel holen würden, damit haben wir wegen ihres jungen Alters nicht gerechnet», wird der stolze Trainer Denis Milanez von Swiss Volley zitiert.

Für die Spiezerin war es nicht die erste U18-EM. 2020 holte sie zusammen mit Annique Niederhauser aus Hondrich in Izmir den 17. Rang. Und dieses Jahr erspielte sich Leona Kernen an der Junior Beachtour Schweizermeisterschaften in der Kategorie U19 die Bronzemedaille. Fortsetzung dürfte folgen…

Glückliche Europameisterinnen: Leona Kernen (links) und Muriel Bossart mit Medaille und Pokal. Foto: PD/CEV

