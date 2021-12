Loubegaffer – Lenz’ Kinderschar und Simons Adventsenergie Wenn Dällebach Kari im Ringgenberg einkehrt, die kantonale Finanzdirektorin grün wird und Berner Autoren im Glück sind. Das sind die News aus Berns Gassen. Die Loubegaffer

Dieses Wandbild von Fritz Jenzer ist im Restaurant Ringgenberg am Kornhausplatz wieder zu sehen. Foto: PD

Die Loubegaffer standen kürzlich vor verschlossener Türe beim Restaurant Ringgenberg am Kornhausplatz. Die Wirte Michael Hersberger und Stefan Ruprecht machten aber nicht Ferien, sondern holten sich eine Restaurateurin ins Haus. An einer Wand, die weiss verputzt war, befinden sich Malereien von Fritz Jenzer, die zwanzig Jahre versteckt waren und jetzt wieder sichtbar sind. Der akademisch ausgebildete Künstler bekam vom damaligen «Ringgi»-Besitzer Alfred Hess den Auftrag, das gesellschaftliche Leben Berns darzustellen. So ist auf einem der Bilder das Stadtberner Original Dällebach Kari mit einem Polizisten zu sehen.