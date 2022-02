Beim Marzilibad – Lenkerin stürzt mit Auto in die Aare In Bern ist am Donnerstag eine Lenkerin mit ihrem Auto in die Aare geraten. Ein Passant rettete die leicht verletzte Frau aus ihrem Fahrzeug.

Am Donnerstagmittag geriet eine Autolenkerin mit ihrem Fahrzeug in die Aare. Foto: zvg/Leserreporter Ein Passant rettete die Lenkerin aus dem Fahrzeug. Foto: zvg/Leserreporter Das Fahrzeug wurde mit einem Kran aus der Aare geborgen. Foto: Kantonspolizei/zvg 1 / 5

Am Donnerstagmittag ist ein Auto beim Dalmaziquai in Bern in die Aare gestürzt sei.Gemäss aktuellen Erkenntnissen war eine Autolenkerin mit ihrem Fahrzeug auf der Weststrasse in Richtung Dalmaziquai unterwegs, als sie bei der Verzweigung aus noch zu klärenden Gründen Aare-Böschung hinunter fuhr und in den Fluss geriet.



Ein Passant half der Autolenkerin aus dem Fahrzeug und brachte sie an Land. Die Lenkerin wurde beim Unfall leicht verletzt, wie die Kantonspolizei mitteilt. Nach der medizinischen Erstversorgung wurde sie zur Kontrolle ins Spital gebracht.



Das Auto wurde mit Hilfe eines Krans und eines Sanitätsboots geborgen. Im Einsatz standen die Berufsfeuerwehr und die Sanitätspolizei von Schutz und Rettung Bern sowie die Seepolizei der Kantonspolizei Bern. Der Dalmaziquai war für die Dauer der Bergungsarbeiten gesperrt. Ermittlungen zur Klärung des genauen Unfallhergangs wurden aufgenommen.



pd/tag

