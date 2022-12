Unfall in Schwadernau – Lenker prallt in Leitplanke und verunfallt tödlich In Schwadernau kam ein Auto in der Nacht auf Donnerstag von der Strasse ab und prallte in eine Leitplanke. Der Fahrer wurde dabei tödlich verletzt.

Die Dotzigenstrasse war für die Rettungs- und Unfallarbeiten seit Mitternacht bis circa 7.30 Uhr gesperrt.

In der Nacht auf Donnerstag hat sich in Schwadernau ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Um Mitternacht kam ein Auto mit zwei Passagieren von der Strasse ab und prallte in eine Leitplanke. Der Lenker verstarb noch an der Unfallstelle, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte.

Das Auto war von Scheuren in Richtung Dotzigen unterwegs, als es von der Strasse abkam und auf die angrenzende Grünfläche geriet. Dort kollidierte es mit einer Leitplanke. Der Fahrer wurde schwer verletzt und verstarb noch am Unfallort. Er wurde bisher noch nicht definitiv identifiziert.

Die Beifahrerin wurde im Auto eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr aus dem Fahrzeug befreit werden. Sie wurde verletzt mit einem Rettungshelikopter ins Spital geflogen.

Die Dotzigenstrasse war für die Rettungs- und Unfallarbeiten bis circa 7.30 Uhr gesperrt.





PD/law

