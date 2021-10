Selbstunfall in Mirchel – Lenker prallt in Gartenzaun – schwer verletzt Am Donnerstagabend ist in Mirchel ein Auto von der Strasse abgekommen. Der Lenker musste schwer verletzt ins Spital geflogen werden.

Am Donnerstagabend kurz nach 18.15 Uhr wurde die Kantonspolizei Bern zu einem Selbstunfall auf der Zäziwilstrasse in Mirchel gerufen. Wie die Polizei in einer Mitteilung von Freitag schreibt, war ein Auto in Richtung Konolfingen unterwegs, als es auf Höhe Neuhaus aus noch zu klärenden Gründen rechts von der Strasse abkam und mit einem Gartenzaun kollidierte.

Der Autolenker wurde beim Unfall schwer verletzt und musste mit dem Helikopter der Rega ins Spital geflogen werden. Für die Dauer der Unfallarbeiten musste die Zäziwilstrasse zwischen Konolfingen und Zäziwil gesperrt werden. Eine Umleitung wurde eingerichtet. Die Ermittlungen zur Klärung des Unfallhergangs wurden aufgenommen.

sih/pkb

