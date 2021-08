Unfall auf der Gurnigelstrasse – Lenker prallt in Baum und muss aus Auto befreit werden In der Nacht auf Freitag ist ein Auto in Rüti bei Riggisberg bei einem Selbstunfall von der Strasse abgekommen und musste aus dem Fahrzeug geborgen werden.



Am Freitag kurz nach 00.30 Uhr ging bei der Kantonspolizei Bern die Meldung ein, dass auf der Gurnigelstrasse in Rüti bei Riggisberg (Gemeinde Riggisberg) ein Auto von der Strasse abgekommen ist. Nach ersten Erkenntnissen fuhr ein Autolenker mit einer Beifahrerin vom Berghaus Gurnigel in Richtung Laas, als sein Fahrzeug in einer Rechtskurve aus noch zu klärenden Gründen links von der Fahrbahn abkam, wie die Polizei in einer Meldung vom Freitagnachmittag schreibt. Das Auto prallte in einen Baum und kam erst in einem abschüssigen Waldstück zum Stillstand.

Die Beifahrerin konnte selbstständig aus dem Auto aussteigen und blieb unverletzt. Der Lenker wurde beim Unfall verletzt und im Auto eingeklemmt. Er musste durch die Feuerwehr aus dem Fahrzeug geborgen und anschliessend mit der Rega ins Spital geflogen werden. Am Fahrzeug entstand Totalschaden.

Für die Dauer der Bergungs- und Unfallarbeiten war die Hauptstrasse zwischen dem Berghaus Gurnigel und Rüti bei Riggisberg während mehreren Stunden gesperrt. Der Verkehr wurde umgeleitet.

sih/pkb

