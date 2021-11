Eine Person verletzt – Lenker kracht mitten in Bern in zwei andere Autos Am späten Samstagabend kam es auf der Neuen Murtenstrrasse in Bern zu einem Unfall mit drei Autos. Die Strasse musste komplett gesperrt werden.



Am Samstagabend kurz nach 23.10 Uhr kam es auf der Neuen Murtenstrasse in Bern zu einem Unfall mit drei Autos. Nach Angaben der Kantonspolizei Bern war ein 44-Jähriger mit seinem Wagen auf der Neuen Murtenstrasse von der Eymattstrasse her in Richtung Murtenstrasse unterwegs, als es aus noch zu

klärenden Gründen zu einer Kollision mit einem entgegenkommenden Auto einer 18-jährigen

Lenkerin kam.

Das Auto des 44-Jährigen prallte anschliessend in einen weiteren Wagen eines 29-jährigen

Lenkers, der hinter der 18-Jährigen fuhr. Die 19-jährige Mitfahrerin der 18-Jährigen wurde beim Unfall verletzt. Die 18-Jährige und der 44-Jährige wurden zur Kontrolle ebenfalls ins Spital gebracht. An den drei Autos entstand Totalschaden.

Für die Dauer der Unfallarbeiten musste die Neue Murtenstrasse im betreffenden Abschnitt während

rund dreieinhalb Stunden gesperrt werden. Zum genauen Unfallhergang wurden Ermittlungen

aufgenommen.

sih/pkb

Fehler gefunden?Jetzt melden.