Änderung auf dem Jaunpass – Lenk Milch übernimmt die Alpkäserei Die Genossenschaft Alpkäserei Jaunpass hat die Alpkäserei an die Lenk Milch AG verkauft – zur Stärkung von Berglandwirtschaft und Tourismus, wie argumentiert wird.

Foto: PD

Zuerst ein Blick zurück: Sowohl an der Lenk wie in Boltigen setzten sich vor gut 20 Jahren Pioniere ein, um die Wertschöpfung vor Ort von lokaler Alp- und Bergmilch zu stärken. Auf dem Jaunpass organisierten sich die Alpmilchproduzenten in einer Genossenschaft und konnten direkt an der Passstrasse die Alpkäserei mit Verkaufsladen bauen. Die grössten Herausforderungen für den Betrieb waren immer, gutes Personal für die Sommersaison zu rekrutieren und mit dem Alpkäse genügend Marktmacht zu erzielen.

Im vergangenen Sommer führte die Lenk Milch die Alpkäserei Jaunpass. Mit den Verhältnissen an diesem so attraktiven Standort sind Lenk-Milch-Geschäftsführer Walter Treuthardt und seine Frau Heidi bestens vertraut, weil der Betrieb 2013 unter ihren Fittichen erfolgreich war. Der Jaunpass liegt auf 1508 m ü. M., und der «1508»-Hartkäse ist ein blumiger, verführerischer Hartkäse.

Verkauf an Lenk Milch AG

Käsehändler Thomas Vogt mit seiner Firma «Vom Chäser» handelt gerne mit Lenk-Milch-Käse. Sowohl er wie Walter Treuthardt machten gute Erfahrungen. Die Lösung mit der Zusammenarbeit von Alpkäserei Jaunpass und der Lenk Milch AG entpuppte sich als so grosser Erfolg, sodass sich die Jaunpass-Genossenschafter dazu entschlossen haben, die Alpkäserei an die Lenk Milch AG zu verkaufen.

Dieser Zusammenschluss wird von beiden Seiten als Win-win-Situation eingeschätzt. Es sei eine Chance, die Ziele der Alpkäserei besser zu erreichen, und die Lenk Milch könne sich im Markt breiter abstützen. Zu den Verkaufsmodalitäten wurde Stillschweigen vereinbart.

Zwei, die profitieren

Den Zusammenschluss der beiden Milchverarbeitungsbetriebe sehen die Partner als Stärkung für den Jaunpass und den Simmentaler Tourismus: «Die Produkte sind beste Werbeträger für die Region, und der Laden auf dem Jaunpass steht auch für Zusammenarbeit der beiden Passseiten, denn es werden Spezialitäten wie Mountain Ice-Cream aus Zweisimmen und Meringues aus dem Greyerzerland angeboten.»

pd

