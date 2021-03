Covid-19-Massnahmen – Lenk hebt Maskenpflicht auf Im Dorfzentrum gilt keine allgemeine Maskenpflicht mehr. Der Gemeinderat hat die Massnahme aufgehoben.

Im Lenker Dorfzentrum gilt keine allgemeine Maskenpflicht mehr. Foto: Bruno Petroni

Seit Montag gilt im Dorfzentrum an der Lenk keine allgemeine Maskentragpflicht mehr. Der Gemeinderat habe auf Antrag der Covid-19-Taskforce Lenk beschlossen, die entsprechende Allgemeinverfügung vom 14. Dezember 2020 aufzuheben, schreibt die Gemeinde in einer Mitteilung.

«Er begründet dies mit den zu Ende gehenden Wintersportferien und der damit deutlichen Abnahme des Fussgängerverkehrs im Zentrum», steht in der Mitteilung weiter. Die Vorgaben des Bundesamtes für Gesundheit (BAG) würden weiterhin gelten. Diese besagen, dass in Wintersportorten in belebten Fussgängerbereichen im öffentlichen Raum jede Person eine Gesichtsmaske tragen muss, wenn die Abstände nicht eingehalten werden können.

Entgegen den Annahmen im Dezember seien nach den Festtagen die zusätzlichen Sicherheitspatrouillen zur Einhaltung der Maskenpflicht und der Abstandsregeln nicht mehr nötig gewesen, schreibt die Gemeinde weiter. Die ordentlichen Patrouillen hätten die Kontrolle und Durchsetzung der Massnahmen übernommen. Vom ursprünglich veranschlagten Betrag von 80'000 Franken wurden dementsprechend auch nur rund 10'000 ausgegeben.

PD