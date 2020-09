Thun II siegt gegen Lerchenfeld – Lekaj trifft zuhause als Gast Thun II gewinnt gegen Lerchenfeld 3:0 und setzt sich an die Spitze in der 2. Liga inter. Der Ex-Lerchenfelder Zemerart Lekaj machte dem Heimteam das Leben besonders schwer. Nicola Wittwer

Thun-Stürmer Zemerart Lekaj (links) setzt die Ratschläge von seinem Trainer Gian-Luca Privitelli in dieser Saison bis anhin perfekt um. Foto: Andreas Blatter

Zemerart Lekaj scheint in dieser Saison nicht zu bremsen zu sein. Die Nummer 9 der Thuner U-21-Equipe hat in jedem der bisher sechs Meisterschaftsspiele getroffen und hat massgeblichen Anteil an der Tabellenführung in der 2. Liga interregional (Gruppe 3). «Momentan läuft es sehr gut. Ich fokussiere mich voll auf den Fussball», erklärt der Stürmer und fügt an, dass dies ohne die grosse Hilfe seiner Mannschaft natürlich nicht möglich wäre.

Die Teamkollegen wollten Lekaj auch im Derby gegen den FC Lerchenfeld einige Male in Szene setzen. Nach einer ruhigen Startphase traf Lekaj nach etwas mehr als 20 Minuten den Pfosten. Einen Augenblick später fiel nach einer Ecke das 0:1 für die Thuner. Lekajs Schuss mit der Hacke im Stile von Zlatan Ibrahimovic wurde abgelenkt und fiel knapp unter die Latte. In der Folge verpassten es die Gäste, weitere Treffer zu erzielen und gingen mit dem knappen 1:0-Vorsprung in die Pause.

Gegen die alten Kollegen

Allein in den ersten 45 Minute war zu sehen, welche Gefahr von Stürmer Zemerart Lekaj ausgeht. «Meine Stärken sind die Physis, der Abschluss und die Geschwindigkeit», beschreibt sich der 19-Jährige selber. Diese Stärken setzt der stämmige Stürmer oft gut ein. Dass Abschlüsse auch per Kopf funktionieren, bewies er in der 66. Minute mit seinem siebten Saisontreffer zum 0:2. Zehn Minuten später sorgte Teamkollege Daniel dos Santos Correia mit dem dritten Thuner Treffer für die definitive Entscheidung.

Das Derby war für Zemerart Lekaj speziell, hat er doch seine ganze Juniorenzeit beim FC Lerchenfeld absolviert: «Sie haben mir bei Lerchenfeld viel dabei geholfen, zum FC Thun zu kommen. Dafür bin ich sehr dankbar.» Den Fokus habe er trotzdem auf sein Spiel setzen können. «Viele Kollegen spielen bei Lerchenfeld, aber trotzdem muss man sich auf den Fussball fokussieren.»

Starke Thuner Offensive

Während der FC Lerchenfeld nach der Niederlage nur noch knapp über einem Abstiegsplatz ist, steht die zweite Mannschaft des FC Thun mit nun 14 Punkten an der Tabellenspitze in der Gruppe 3 der 2. Liga interregional. 21 Tore aus sechs Spielen sprechen für eine starke Offensive. Der Sieg gegen Lerchenfeld hätte aber sogar noch höher ausfallen können. Gleich mehrere Topchancen wurden liegen gelassen. Während dies in der Vorwoche noch zwei Punkte kostete, störte es dieses Mal niemand. Auch dank Torgarant Zemerart Lekaj.