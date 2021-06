Im Tierpark Dählhölzli – Leitwölfin Juliette musste eingeschläfert werden Die Leitwölfin des Rudels im Berner Tierpark litt unter einem Geschwür und wurde am Dienstag eingeschläfert.

Die Wölfin Juliette lebte seit 2012 im Dählhölzli. Foto: PD

Trauer im Tierpark Dählhölzli: Die Wölfin Juliette ist tot. Sie litt an einem grossen, schnell wachsenden Geschwür und musste am Dienstag eingeschläfert werden.

Die Leitwölfin des Berner Rudels ist 2009 geboren und lebte seit Ende 2012 im Dählhölzli. Von 2013 bis 2019 hatte sie zusammen mit dem ehemaligen Leitwolf Amarouk 21 Jungtiere. Die etwas zurückhaltenden Wölfin «war für alle sehr gut an ihren weissen Wangen erkennbar, aber auch an ihren Ohren, die fast nie ganz senkrecht nach oben standen» schreibt der Tierpark in einem Facebook-Post.

Seit diesem Frühjahr lebte neben der Leitwölfin nur noch eines ihrer Jungtiere im Dählhölzli. Für diesen Rüden soll nun ein Weibchen gefunden werden, um ein neues Berner Rudel zu gründen. So muss der einzelne Wolf nicht allzu lange allein bleiben.

flo

