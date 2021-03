Turnverein Matten b. Interlaken – Leitung der Jugendriege neu besetzt

An der schriftlich durchgeführten Hauptversammlung des Turnvereins Matten konnten nach Demissionen im vergangenen Vereinsjahr alle Posten wieder besetzt werden.

Die neu gewählten Co-Hauptleiter Jugend: Angela Knecht und Micha Tschanz. Foto: PD

Es war ein turbulentes Vereinsjahr, auf das an der Hauptversammlung des Turnvereins Matten schriftlich zurückgeblickt wurde. Die Einstellung des normalen Turnbetriebs, die Absage der oberländischen Jugendturntage, die der TV Matten organisiert hätte, und keine Teilnahme an Turnfesten waren alles schlechte Nachrichten, die es zu verdauen galt.

Mit Outdoor- und Onlinetrainings «konnte man immerhin ein Minimalangebot im Rahmen der bundesrätlichen Massnahmen aufrechterhalten», hält der TV Matten in seiner Mitteilung fest.

«Bestens gewappnet»

Auf das neue Vereinsjahr dürfe man trotzdem mit Zuversicht blicken, konnten doch alle Vakanzen mit neuen Kräften besetzt werden. So werden Angela Knecht und Micha Tschanz die Jugendriege in Zukunft in einer Co-Leitung führen. Sie übernehmen dieses Amt, das momentan den Turnbetrieb für über 130 Kinder und Jugendliche sicherstellt, von Andri Graber. Unterstützt werden sie dabei von 17 weiteren Leitern, wobei man hofft, dass man auch hier in Zukunft weitere Verstärkung akquirieren kann, um bestmögliche Trainingsbedingungen für den Nachwuchs zu gewährleisten.

Das technische Komitee der Seniorenriege wird mit Konrad Tschanz und Charly Wenk verstärkt. Sie ersetzen Marko Adzic, der nach 16 Jahren seine Leitertätigkeit niedergelegt hat. Weiter erhält das technische Komitee der Aktivriege Verstärkung durch Anina Studer, und als neuer Rechnungsrevisor konnte Peter Fasnacht gewonnen werden.

Mit diesen Wahlen und der Aufnahme von acht neuen Turnerinnen und Turnern sei man «bestens gewappnet, damit der Turnbetrieb wieder im gewohnten Umfang aufgenommen werden kann», teilt der Verein zusammenfassend mit.

pd/aka