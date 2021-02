Per Ende Spielzeit 2021/2022 – Leiterin Maike Lex verlässt das Schlachthaus Theater Nach 11 Jahren ist Schluss: Maike Lex wird das Schlachthaus Theater verlassen.

Sie verlässt das Schlachthaus Theater: Maike Lex, Leiterin seit 2010. Foto: PD

Maike Lex, Leiterin des Schlachthaus Theaters Bern, tritt per Ende Spielzeit 2021/2022 zurück. Die frei werdende Stelle werde im Frühjahr 2021 ausgeschrieben, teilte das Haus am Donnerstag in einem Communiqué mit.

Maike Lex war elf Jahre am Schlachthaus Theater tätig. 2010 übernahm sie mit Myriam Prongué die Ko-Leitung und nach deren Abschied 2014 die alleinige Geschäftsführung und Künstlerische Leitung.

Im laufenden Jahr will Lex unter anderem das von ihr initiierte dreijährige Projekt «Schlachthaus Theater im Quartier» nachholen, das 2020 coronabedingt ausgefallen ist. Im Weiteren stehen die feministischen Theater- und Performancetage «Oh Body!" im Herbst 2021 oder das Festival «kicks!" im Jahr 2022 auf dem Programm.

sda/ngg