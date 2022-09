Regula Unteregger – Leiterin des Berner Alters- und Versicherungsamts verstorben Die Vorsteherin des Stadtberner Alters- und Versicherungsamts und frühere Leiterin des kantonalen Sozialamts Regula Unteregger ist am Mittwoch verstorben.

Regula Unteregger auf einem Bild, das die Stadt Bern 2017 veröffentlichte. Foto: PD/Béatrice Devènes

Regula Unteregger, Vorsteherin des Stadtberner Alters- und Versicherungsamts (AVA), ist am Mittwoch verstorben. Das teilte ihre Familie am Samstag mit. Bevor sie zur Stadt Bern wechselte, war Unteregger Leiterin des kantonalen Sozialamts und Gemeinderätin in Ostermundigen.

Sie verstarb 60-jährig, wie aus der Todesanzeige hervorgeht. Die Leitung des AVA der Stadt Bern übernahm sie im Jahr 2018. Chefin des kantonalen Sozialamts war sie zwischen 2000 und Ende 2017. Die Fürsprecherin war von 2009 bis 2015 nebenamtliche SP-Gemeinderätin in Ostermundigen und verantwortlich für den Bereich Tiefbau/Betriebe.

Das AVA gehört zur Direktion für Bildung, Soziales und Sport der Stadt Bern. Deren Vorsteherin Franziska Teuscher sagte am Samstag auf Anfrage, die Direktion werde nun bestimmen müssen, wie es in diesem Amt weitergehe.

SDA/flo

