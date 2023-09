Umstrittene Szenen am 11. Juni 2021 vor der Heiliggeistkirche in Bern: Umfassende Berichterstattung der Medien ist wichtig für die Öffentlichkeit. Foto: Raphael Moser

Den Fall der Festnahme eines Mannes durch Einsatzkräfte der Kantonspolizei Bern am 11. Juni 2021 hat diese Redaktion publik gemacht und seither redaktionell begleitet. Er endete am Dienstag vorerst mit einem Freispruch sowie einem Schuldspruch für die Beteiligten. Der eine Polizist handelte rechtmässig, der andere nicht – so das Urteil des Gerichts.

Was war passiert? Die Polizisten wollten einen torkelnden Mann am frühen Morgen für eine Kontrolle auf den Posten mitnehmen, die Festnahme erfolgte mit umstrittenen Mitteln. Es ist ungewöhnlich, wenn sich Polizisten in der Folge vor Gericht verantworten müssen. Noch ungewöhnlicher ist es, wenn ein Polizist wegen unverhältnismässiger Gewaltanwendung verurteilt wird. Deshalb ist dieser Fall für die Öffentlichkeit von besonderer Relevanz.

In einer scharfen Reaktion hat der Berner Polizeidirektor Philippe Müller diese Redaktion einen Tag nach der Urteilsverkündung angegriffen und die mediale Berichterstattung im Juni 2021 als «voreingenommen und unvollständig» taxiert. Wir können diese Vorwürfe von Regierungsrat Müller nicht unwidersprochen stehen lassen und weisen sie entschieden zurück. Auch wenn wir offen für Kritik sind und unser Schaffen auf der Redaktion stets selbstkritisch hinterfragen.

Die Berichterstattung dieser Redaktion war ausgewogen und so präzise und umfassend wie möglich. Und es war wichtig für die Öffentlichkeit, dass die Redaktion diesen aufsehenerregenden Fall beleuchtet hat. Schliesslich ist es die Aufgabe der Medien, dort genau hinzuschauen, wo sich Macht konzentriert, und ungewöhnliche Vorfälle publik zu machen. Nochmals: Der Fall um diese umstrittene Festnahme führte nun zu einer Verurteilung eines Polizisten wegen Amtsmissbrauchs und Tätlichkeit. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

Die konkrete Berichterstattung im Juni 2021 über den Vorfall bei der Heiliggeistkirche basiert auf subjektiven Beobachtungen von Redaktorinnen und Redaktoren sowie Bildmaterial eines unserer Fotografen. Diese Crew war im Einsatz für eine andere Aktion der Redaktion und durch Zufall vor Ort in der Innenstadt, wie andere Menschen zu diesem Zeitpunkt auch. Das wird im Text klar und mehrfach deklariert. (Nachzulesen hier: Verstörende Aktion der Berner Polizei)



Im Bericht werden die zwei umstrittenen Szenen im Zusammenhang mit der Festnahme, die Fixierung sowie die Verladung des Mannes in den Kastenwagen, genau beschrieben. Beim Vorfall mit dem Knie auf dem Hals des überwältigten Mannes handelt es sich um eine detaillierte Beschreibung als Augenzeugen. Eine verifizierte Faktenlage, die später den Ermittlern zur Einschätzung des Vorgehens diente, lag zu diesem Zeitpunkt nicht vor. Es wird aber klar erwähnt, dass der Vorfall «nicht nur während einiger weniger Sekunden» stattfand. Zu dieser Beobachtung gab unsere Redaktion der Polizei die Gelegenheit zur Stellungnahme.

Auch die zweite Szene, die nun zur Verurteilung eines Polizisten geführt hat, wird aus Sicht der Beobachtenden beschrieben. Es ist die Rede davon, dass die Beamten den Mann in den Kastenwagen «bugsieren». Konkret stand: «Eine Mischung aus Stossen, Werfen und Fallenlassen.» Die Richterin wird später dazu ganz nüchtern festhalten: «Dieses Handeln war verwerflich und inakzeptabel.»

Im Beitrag findet zudem kein direkter Vergleich mit dem Fall Floyd statt, die Redaktion zitiert vielmehr einen Experten, welcher zuvor die Tötung des US-Amerikaners durch einen Polizisten kommentiert hatte. Die Frage aufzuwerfen, ob die Szene vergleichbar sei, ist journalistisch richtig. In einem Leitartikel nach dieser Berichterstattung wurde darüber hinaus auch explizit erwähnt, dass der Fall vor der Heiliggeistkirche nicht mit dem Fall Floyd verglichen werden kann. (Nachzulesen hier: Es geht um mehr als um die Knie-Szene)

Deswegen ist selbst dieser Vorwurf von Regierungsrat Müller falsch. Von einer Vorverurteilung kann keine Rede sein.

Die Redaktion zeigte in der Folge sämtliches Bildmaterial zwecks Auswertung dem Sicherheitsdirektor und kooperierte mit der Staatsanwaltschaft. Die Berichterstattung über diesen Fall wurde, mit Ausnahme der ersten Artikel, bewusst nicht durch die damaligen Augenzeugen gemacht, sondern von einem anderen Mitglied unserer Redaktion.



Simon Bärtschi ist Chefredaktor der «Berner Zeitung» und der Redaktion BZ/Bund. Zuvor war er Mitglied der Chefredaktion von «Tages-Anzeiger» und «SonntagsZeitung» in Zürich. Er hat an der Universität Bern Geografie und Medienwissenschaft studiert. Mehr Infos @SimonBaertschi Isabelle Jacobi ist Chefredaktorin von «Der Bund» und Mitglied der Chefredaktion Bund/BZ. Sie kommentiert Politik und Zeitgeschehen und spricht mit klugen Köpfen unterschiedlicher Couleur. Sie ko-moderiert den Podcast «Alles klar, Amerika?» Mehr Infos @jacobiis

