Das 52 Jahre alte Spital Zweisimmen aus der Luftperspektive, dessen weiteres Bestehen absehbar ist. Beim Gesundheitsnetz Simme Saane, über das die sieben Gemeinden des Obersimmentals und Saanenlands am 25. August abstimmen, geht es um ein neues Spital. Foto: Karin von Känel

Nun gibt es tatsächlich noch einmal diese sogenannte letzte Chance: Die sieben Gemeinden des Obersimmentals und Saanenlands bestimmen am 25. August, ob sie eine in der Region verankerte und deshalb integrierte Gesundheitsversorgung wollen – mit einem neuen Spital und einer 24-Stunden-Notfall-Abdeckung. Gesundheitsnetz Simme Saane nennt sich das. Mit jährlichen Beiträgen von 1,5 Millionen an den Betrieb (dauerhaft) und 300’000 Franken an den Aufbau und die Entwicklung des Netzes (auf 2025 bis 2027 limitiert) sagen die Gemeinden Ja zum Projekt.