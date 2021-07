Wettkampf im Gleitschirmfliegen – Leissigerin schaffte es zuoberst aufs Podest Die Leissiger Gleitschirmpilotin Nanda Walliser sicherte sich am Palz Open in den Vogesen den 1. Platz in der Damenwertung. PD

Hansjörg und Nanda Walliser freuten sich nach dem Wettkampf über ihre Leistung am Palz Open 2021. Foto: PD

Nanda Walliser wechselte heuer den Gleitschirm und fliegt nun mit einem Ozon Enzo 3. «Der Wechsel zeigte bereits bei den ersten Wettkämpfen, wie richtig die Entscheidung war», heisst es in einer Medienmitteilung der Swiss League. Denn zum einen gewann die Leissigerin am German Open in Levico Terme Anfang Juli die deutsche Meisterschaft, zum anderen stand Walliser nun beim Palz Open 2021 in den Vogesen erneut zuoberst auf dem Podest. Insgesamt starteten rund 100 Pilotinnen und Piloten.

«Ich habe mich etwas schwergetan mit den Bedingungen, deshalb konnte ich nicht immer schnell fliegen. Über den 1. Platz bei der Damenwertung freue ich mich natürlich sehr», wurde Walliser nach dem Wettkampf zitiert. Damit ist die Leissigerin eine der Favoritinnen auf einen Podestplatz bei der Schweizer Meisterschaft in Fiesch vom 27. Juli bis am 1. August. Ihr Mann Hansjörg flog zudem am Palz Open auf den 9. Rang und zeigte sich entsprechend gut gelaunt nach der Siegerehrung.

Im Overall gewann Markus Wicki aus Teufenthal AG. Unter die Top Ten kamen zudem Peter Hürlimann aus Bern (Rang 7), Adrian Seitz aus Thun (8.) und Oliver Keller aus Bern (10.).

