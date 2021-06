Paragliding World Cup Italy – Leissigerin auf dem Podest Sie ist die Beste aus der Schweiz: Am ersten diesjährigen Paragliding World Cup in Italien erreicht Nanda Walliser aus Leissigen den zweiten Platz. pd

Paragliding World Cup Italy: Nanda Walliser aus Leissigen erreicht den 2. Platz und ist damit die beste Schweizerin. Foto: PD

Nanda Walliser aus Leissigen ist die beste Schweizerin am Paragliding World Cup Italy 2021. Sie erreichte in Gemona den zweiten Schlussrang hinter der Französin Seiko Fukuoka Naville. Bereits am ersten Tag setzte sich die Leissigerin an die Spitze. Nach dem zweiten Flugtag musste sie jedoch gemäss Medienmitteilung des Veranstalters die Führung an die Französin abgeben.

«Ich bin am ersten Tag sehr gut geflogen und hatte danach noch zwei gute Flüge. Danach flog ich bewusst kontrolliert, um vorne dabeizubleiben. Es lief für mich besser als erwartet, und etwas Glück gehörte dazu. Damit habe ich mich für den Superfinal in Disentis qualifiziert», freut sich Nanda Walliser, hatte sie doch diesen World Cup eigentlich gar nicht geplant. «Vor zweieinhalb Wochen haben wir entschieden, dass wir unsere Skandinavienreise Corona-bedingt erneut um ein Jahr verschieben. Da ich wusste, dass dann hier in Gemona ein PWC stattfindet, habe ich mich bemüht, selektioniert zu werden.»