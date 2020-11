Arbeiten ab 16. November – Leissigentunnel wird mehrmals in der Nacht gesperrt Der Leissigentunnel wird aktuell mit einem Sicherheitsstollen ausgestattet. Zwischen dem 16. November und dem 12. Dezember wird er mehrmals in der Nacht gesperrt.

Zwischen dem 16. November und dem 12. Dezember wird der Leissigentunnel mehrmals in der Nacht gesperrt. Foto: PD

Die Arbeiten zum Bau des Sicherheitsstollens für den Leissigentunnel kommen gut voran und

befinden sich im Zeitplan. Das teilt die Abteilung Strasseninfrastruktur West des Bundesamts für Strassen Astra mit der Filiale in Thun mit. Am 19. Mai konnte der Durchschlag des Hauptstollens gefeiert werden, im Sommer wurden dann auch die Querverbindungen durchbrochen. Seitdem läuft der Innenausbau.

Nun finden verschiedene Arbeiten statt, die nur vom Strassentunnel her erfolgen können und mehrere Nachtsperrungen des Tunnels bedingen. So wird etwa der Kabelrohrblock zur Führung der verschiedenen Kabel vom Sicherheitsstollen zur Tunnelzentrale in der Mitte des Tunnels erstellt.