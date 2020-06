Thuner Multiplexkino Rex – Leinwand frei – auf die etwas andere Art Am Samstag öffnet das Multiplexkino Rex seine Türen wieder. Die Vorfreude bei Kinobesitzer Alain Marti ist gross. Doch kommen die Leute? Und was macht Hollywood? Michael Gurtner

Alain Marti in einem Saal des Kino Rex. Foto: Christoph Gerber

Ein Virus, das die ganze Welt bedroht? Kino pur. In «Outbreak» etwa tötet ein neuer Erreger Menschen innert weniger Tage, in «12 Monkeys» vegetieren die Überlebenden unter der Erde – und Bruce Willis wird in die Vergangenheit geschickt, um mehr über das Virus herauszufinden, das einen Grossteil der Menschen dahinraffte. Alles nur Fiktion.