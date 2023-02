Italienische Hafenstadt mit Geschichte – Leinen los in Triest Immer mehr Kreuzfahrtschiffe starten in der italienischen Hafenstadt. Das weckt Erinnerungen an eine besondere Seemacht: Österreich-Ungarn! Christoph Ammann

Triest ist heute ein beliebtes Kreuzfahrer-Ziel. Foto: Alberto Cocchi (Unsplash)

Gerade hat die MSC Splendida angelegt, an einer der beiden Molen für 300 Meter lange Kreuzfahrtschiffe. Fünf weitere Vergnügungsdampfer folgen in dieser Woche, darunter Mein Schiff 5. Triest ist zum beliebten Kreuzfahrer-Ziel geworden. Das nahe Venedig hat dagegen an Reiz verloren, seit die Anlandung im Stadthafen unweit des Markusplatzes für mächtige Cruiseliner ausser Traktanden gefallen ist. In der 220’000-Einwohner-Stadt im Nordosten Italiens werden die Schiffspassagiere weiterhin im Zentrum vor Anker gehen.