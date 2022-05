Hommage in Bildern – «Leider konnte ich Gerhard Meier nie kennen lernen» Ein belgischer Fotograf wird über Jahre vom berühmten Oberaargauer Dichter Gerhard Meier inspiriert. Jetzt entsteht daraus eine Ausstellung. Sarah Buser , Marcel Bieri (Fotos)

Dieses gelbe Reclam-Heft ist der Ursprung für die Begeisterung: Der belgische Fotograf Johannes Weber in seiner Ausstellung «Hommage an Gerhard Meier». Foto: Marcel Bieri

Ein Fotograf aus Belgien macht Bilder in Niederbipp und sucht passende Zitate in den Büchern und Gedichten des bekannten Niederbipper Autors Gerhard Meier. Nun kann der Fotograf, Johannes Weber, die Fotografien im Kulturzentrum Räberstöckli in Niederbipp zeigen. Er sei sehr berührt, dass er diese Ausstellung machen dürfe.