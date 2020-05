Rapperin Steff la Cheffe – Leidenschaft für Gladiolen Steff la Cheffe widmet sich in «PS:» noch einmal der Liebe. Diesmal ist eine gewisse Leichtigkeit spürbar – ob das mit dem neuen Hobby zusammenhängt? Marina Bolzli

Ausdauerndes Spazieren durch Alleen: Die Berner Rapperin Steff la Cheffe, 33. Foto: Christian Pfander

Letztes Jahr kamen die Gladiolen nicht so gut. «Der Platz war zu schattig, die Erde einfach zu lehmig», sagt Stefanie Peter, besser bekannt als Steff la Cheffe. Die Berner Rapperin, die eben erst in «Sing meinen Song» eine grosse TV-Präsenz erhielt, hat seit letztem Jahr einen Schrebergarten. Die 33-Jährige liebt die Tage, die sie in ihrem Reich verbringt. Sie hat eine Feuerschale hingestellt, kocht sich das eigene Essen über dem Feuer, hat Hochbeete gebaut und Kräuter gepflanzt. Holunder und Beerensträucher wachsen in ihrem Paradies. Mais hat sie gesät und gelbe Zucchetti zieht sie zu Hause auf dem Balkon vor.