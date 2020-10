Angetroffen – Leidenschaft für das Eishockey Die 17-jährige Carina Seiler spielt nicht aktiv Hockey, aber engagiert sich als Speakerin – zum Beispiel seit neuestem beim Zweitligisten SC Bönigen. Christoph Buchs

Carina Seiler speakert für den SC Bönigen sowie die Nachwuchsmannschaften des SCUI. Der Job hinter dem Mikrofon macht ihr Spass. Foto: PD

Hockey begleitet Carina Seiler «schon seit Jahr und Tag», wie sie sagt. Dieser Sport sei nicht nur ihr Hobby, sondern ihre Passion. Sie selber spielt zwar nicht, kennt aber viele Gleichaltrige, die regelmässig auf dem Eis stehen. Daher verbringt die 17-jährige in den kälteren Monaten einen grossen Teil ihrer Freizeit in den Eishallen. «Letztes Jahr kam ich auf die Idee, dass ich selber auch aktiv etwas beitragen kann.» So erkundigte sie sich bei der Nachwuchsabteilung des SC Unterseen-Interlaken nach Helfereinsätzen – und war natürlich höchst willkommen. Die redegewandte 17-Jährige landete im Speakerhäuschen und versorgte die Zuschauer der Nachwuchsspiele mit den nötigen Informationen und bediente die Musikanlage.